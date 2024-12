Oito feridos, um gravemente, após ônibus de dois andares bater em ponte em Glasgow | Glasgow

O Pachuca, do México, derrotou o time egípcio Al Ahly nos pênaltis e garantiu a final da Copa Intercontinental com o gigante espanhol Real Madrid, no Catar.

O time mexicano Pachuca derrotou o Al Ahly do Egito nos pênaltis no Estádio 974 em Doha no sábado para conquistar a Copa Challenger e garantir sua vaga na Copa Intercontinental da FIFA final.

O Pachuca agora enfrentará o gigante espanhol Real Madrid, que entra no torneio na final como campeões europeus, na final de quarta-feira, no Qatar.

A seleção sul-americana venceu a seleção africana por 6 a 5 nos pênaltis, após uma semifinal sem gols, na qual o Al Ahly melhorou a posse de bola e testou o goleiro cinco vezes, contra três do Pachuca.

Quatro pênaltis foram perdidos pelos lados, incluindo o pênalti inicial de Salomon Rondon, do Pachuca, antes do momento decisivo ver o lateral-direito Khaled Abdel Fattah acertar a trave com seu remate.

“Foi difícil, muito complicado, principalmente por causa da maratona que fizemos hoje”, disse o técnico do Pachuca, Guillermo Almada. “Vamos tentar colocar os jogadores de pé e ir para o jogo (final) com toda a motivação do mundo.”

A final de quarta-feira contra o Real Madrid será disputada no Estádio Lusail, que acolheu o Final da Copa do Mundo entre Argentina e França há dois anos.

Uma multidão de 38.841 pessoas compareceu no sábado ao Estádio 974, que foi construído para a Copa do Mundo FIFA de 2022 com esse número de contêineres para ser um “farol de sustentabilidade” como parte do compromisso do Catar de realizar o primeiro torneio neutro em carbono.

Pachuca, do México, surpreendeu o Botafogo, do Brasil com uma vitória por 3 a 0 na última rodada – o Dérbi das Américas – graças aos golos de Oussama Idrissi, Nelson Deossa e Rondon, do Pachuca, na segunda parte.

O Botafogo havia acabado de completar a dobradinha nacional no Brasil.

A vitória do Pachuca dá continuidade a um ano notável que já os viu erguer a Copa dos Campeões da Concacaf após uma vitória por 3 a 0 na final sobre o Columbus Crew, da MLS, no início de junho.