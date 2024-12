No sul da Turquia, o início do grande regresso dos refugiados sírios à sua terra natal

Desde a queda do regime de Bashar Al-Assad, conduzir de carro pela fronteira sul da Turquia é como convidar-se sem entrar na Síria profunda, a das pessoas comuns, dos trabalhadores precários, das famílias modestas e dos jovens solteiros em busca de um futuro melhor. Todos aqueles que, ao longo dos últimos treze anos, desde o início da guerra civil síria e a sua feroz repressão, fugiram do seu país para se estabelecerem com mais ou menos felicidade no seu vizinho turco e que decidiram, hoje, regressar a casa, o mais rápido possível, com sacolas cheias de pertences nas mãos.

Estão lá às centenas, reunidos em frente aos postos fronteiriços de Oncüpinar, Cilvegözü e Yayladagi, que levam a Aleppo, Idlib e Latakia. Com olhos brilhantes mas cansados, esperam em frente aos escritórios móveis dos agentes do serviço de migração turco, enviados para a ocasião, supervisionados pelos gendarmes e por algumas ONG que vieram distribuir agasalhos e chá. Depois de registarem as suas impressões digitais e obterem luz verde dos serviços fiscais de Ancara, devem assinar uma chamada folha de “devolução voluntária”. Documento que registra a sua saída definitiva da Turquia.

Homens esperam para passar no posto de controle de Oncüpinar, na fronteira entre a Síria e a Turquia, em 13 de dezembro de 2024. SU CASSIANO PARA “O MUNDO”

Sentada sobre um cobertor, diante de uma tela de televisão embrulhada, ao seu lado o filho de 9 anos, Racha, que apenas informou o primeiro nome, como outras pessoas que conheceu, tem o olhar perdido na imprecisão. O seu marido está mais longe, algures na fila do posto de Cilvegözü, o mais movimentado dos três pontos de passagem nos últimos dias, com entre 500 e 1.000 saídas diárias. Racha diz que está impaciente para atravessar para o outro lado e regressar pela primeira vez em dez anos à sua cidade de Aleppo, de onde saiu durante o bombardeamento das forças do regime. Ela tinha acabado de completar 19 anos. Sua casa foi destruída. “Os parentes estão reconstruindo”relacione-se.

