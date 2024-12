Líder do partido no poder na Coreia do Sul renuncia após apoiar impeachment do presidente Yoon | Coréia do Sul

Raphael Rashid in Seoul with agencies



Han Dong-hoon renunciou ao cargo de líder do partido governante da Coreia do Sul, o Poder Popular, dizendo que sua posição se tornou insustentável após sua dramática decisão de apoiar o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol no fim de semana.

“A lei marcial na nação avançada que é Coréia do Sulem 2024. Quão zangados e decepcionados todos vocês devem ter ficado? ele disse em uma entrevista coletiva na segunda-feira.

Seu anúncio ocorreu no momento em que o tribunal constitucional informou que havia começado a analisar o impeachment de Yoon, sem dar mais detalhes. Os investigadores também planejam interrogar o presidente esta semana, segundo notícias da Yonhap.

Han, que já foi o aliado mais próximo de Yoon e ex-ministro da Justiça, defendeu sua decisão de romper com o presidente depois que ele tentou impor a lei marcial no início deste mês.

“Mesmo que (a lei marcial) tenha sido aplicada por um presidente produzido pelo nosso partido, ser mal interpretado como defender a lei marcial ilegal que mobilizou os militares é uma traição a este grande país”, disse ele, acrescentando que estava “aterrorizado” com um potencial derramamento de sangue. entre cidadãos e soldados se a lei marcial não tivesse sido levantada.

“Tentei de todas as maneiras encontrar um caminho melhor para este país que não fosse o impeachment, mas no final não consegui. É tudo por causa das minhas deficiências. Desculpe.”

A renúncia marca a ruptura final em uma aliança outrora estreita entre Han e Yoon, que trabalharam juntos no Ministério Público antes da ascensão de Yoon à presidência.

O relacionamento deles começou a mostrar sinais de tensão no início deste ano, quando Han rompeu as fileiras para sugerir que o casal presidencial deveria pedir desculpas sobre alegações de que a primeira-dama havia aceitado um bolsa Dior luxuosa.

O ponto de ruptura veio após revelações de que Han estava entre vários políticosincluindo figuras da oposição, que Yoon ordenou a prisão durante a sua breve declaração de lei marcial.

Posteriormente, Han instou os legisladores do partido no poder para apoiar o impeachment do presidentedizendo que Yoon posou “um grande perigo”para a democracia. A sua posição representou uma reviravolta extraordinária para alguém que serviu como ministro da Justiça de Yoon e foi durante muito tempo considerado o seu aliado político mais próximo e protegido.

A ruptura reflecte divisões mais profundas no seio do movimento conservador da Coreia do Sul, com Han a representar uma facção mais jovem e aparentemente mais reformista, cada vez mais em desacordo com a base de poder mais tradicional de Yoon.

Na segunda-feira, todos os seis atuais juízes do tribunal constitucional participaram na primeira reunião sobre o impeachment de Yoon, que o parlamento liderado pela oposição aprovou no sábado. O tribunal tem até seis meses para decidir se destitui Yoon do cargo ou se o readmite.

Se Yoon for destituído, uma eleição nacional para escolher seu sucessor deverá ser realizada dentro de 60 dias. Até então, os seus poderes estavam suspensos e o primeiro-ministro Han Duck-soo nomeado presidente interino.

Yoon e vários altos funcionários enfrentam possíveis acusações de insurreição, abuso de autoridade e obstrução de pessoas no exercício dos seus direitos devido à curta lei marcial.

Uma equipe conjunta de investigadores da polícia, do Ministério da Defesa e de uma agência anticorrupção planeja chamar Yoon para interrogatório na quarta-feira, informou a Yonhap News.

O escritório dos investigadores não pôde ser contatado imediatamente para confirmação.

No domingo Yoon não apareceu em resposta a uma intimação para interrogatório por uma investigação separada do Ministério Público, informou a Yonhap News.

Num discurso televisivo de emergência à nação, no fim da noite, no dia 3 de Dezembro, Yoon anunciou que estava a impor a lei marcial, acusando a oposição de paralisar o governo com “actividades anti-estatais”.

A imposição da lei marcial – a primeira do género em mais de quatro décadas – durou apenas seis horas, e centenas de soldados e agentes policiais enviados por Yoon à assembleia nacional retiraram-se depois de o decreto do presidente ter sido anulado. Nenhuma grande violência ocorreu.