Família de Gugu anuncia o fim da briga pela herança: – 15/12/2024 – Televisão

Presented by Michael Safi with Dominic Rushe and Amy Hawkins; produced by Lucy Hough, Rudi Zygadlo; executive producer Sami Kent



“Tarifa,” Donald Trump já disse muitas vezes, “é a palavra mais bonita do dicionário”. Embora existam muitas posições políticas que o novo presidente parece ter adotado mais tarde na vida, como afirma o editor de negócios do Guardian nos EUA, Dominic Rushe, explica, seu compromisso com as tarifas é antigo e profundamente arraigado. E, como anunciou no mês passado, assim que voltar a entrar na Casa Branca, tentará impor tarifas de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, bem como mais 10% sobre produtos oriundos de China. É uma política que, em parte, Trump utiliza como ameaça – uma tática de negociação para tentar forçar concessões de alguns dos maiores parceiros comerciais da América em questões não relacionadas. Mas também decorre da convicção e da crença de que um regime tarifário tem o potencial de trazer de volta empregos na indústria transformadora em todos os EUA. Ainda assim, como alertam os economistas, isso poderá custar a cada família no país até 2.500 dólares extra por ano, será que Trump irá realmente levar a cabo o seu plano? E se o fizer, esses empregos voltarão de qualquer maneira? Enquanto isso, o correspondente sênior da China Amy Hawkins diz Michael Safi que a China passou muito tempo a preparar-se para as tarifas de Trump, com o potencial de a economia mundial entrar numa guerra comercial que poderia ser dolorosa para todos os lados. Fotografia: Chip Somodevilla/Getty Images





