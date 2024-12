Briefing de guerra na Ucrânia: Kiev acusa Moscou de imprudência após petroleiro afundar em tempestade | Ucrânia

Guardian staff and agencies



Autoridades ucranianas acusou Moscou de imprudência no domingo, depois que um petroleiro afundou e um segundo navio encalhou no Estreito de Kerch, entre a Rússia continental e a Crimeia ocupada, durante uma tempestade. Dmytro Plenchukporta-voz da Marinha da Ucrânia, disse: “Estes são navios-tanque russos bastante antigos. Você não pode ir para o mar com tanta tempestade. Os russos violaram as regras operacionais. O resultado é um acidente.”

O navio-tanque Volgoneft-212 quebrou ao meio após ser atingido por uma grande onda, com um vídeo mostrando sua proa saindo verticalmente da água. Um dos 15 tripulantes morreu no incidente, enquanto outros 11 foram levados ao hospital.

O navio-tanque transportava 4.300 toneladas de óleo combustível pesado de baixa qualidade, conhecido como mazut, e as imagens também mostraram uma mancha preta de óleo ao redor do navio.. Comentaristas disseram que os produtos petrolíferos, se derramados no Mar Negro, causariam sérios danos ecológicos ao ambiente marinho. já gravemente afetado pela guerra.

Pouco depois, descobriu-se que um segundo navio-tanque, o Volgoneft 239 de 132 metros, estava à deriva na mesma área após sofrer danos.. O Ministério de Emergências da Rússia disse mais tarde que encalhou a 80 metros da costa, perto do porto de Taman, no extremo sul do Estreito de Kerch, que corre entre a Rússia continental e a Crimeia ocupada.

O ministério escreveu posteriormente no Telegram que os esforços para evacuar a tripulação de 14 membros foram suspensos devido ao mau tempo. O ministério disse que as equipes de resgate estavam em contato com o navio, que tinha a bordo todas as instalações necessárias para garantir que a vida da tripulação não corresse perigo.

O presidente Vladimir Putin ordenou ao governo que criasse um grupo de trabalho para lidar com a operação de resgate e mitigar o impacto do derramamento de combustível.agências de notícias citaram o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, depois que Putin se reuniu com os ministros de Emergências e Meio Ambiente.

O serviço de segurança ucraniano SBU disse no domingo que destruiu 40 vagões que transportavam combustível para as tropas russas em uma área da região de Zaporizhzhia que Moscou controla, no sul da Ucrânia. A SBU disse que uma de suas unidades organizou uma operação de sabotagem que danificou uma linha férrea enquanto o trem se movia perto da vila de Oleksiivka, em uma parte da região de Zaporizhzhia controlada pela Rússia. O trem foi parado, com vagões-tanque em chamas, e unidades do Exército dispararam mísseis Himars fornecidos pelos EUA contra o local, disse. A conta não pôde ser verificada de forma independente e a Rússia não fez comentários imediatos.

A Rússia disse no domingo que suas forças capturaram vilarejos em duas áreas importantes da linha de frente no leste da Ucrânia, enquanto avançam em direção ao centro de abastecimento de Pokrovsk e à cidade industrial de Kurakhove.. O Ministério da Defesa disse num briefing diário que as tropas “libertaram” a aldeia de Vesely Gai, ao sul de Kurakhove, e a aldeia de Pushkine, ao sul de Pokrovsk, ambas na região de Donetsk.