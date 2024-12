Shows de conferência ou a arte de cultivar-se enquanto se diverte

Jérôme Rouger, em “Conselhos aos espectadores”, no La Coursive de La Rochelle, 3 de setembro de 2024. ZEF

“Sou um pesquisador da ciência da representação e você é minha amostra”anúncio Jérôme Rouger à atenção do público. No palco do Théâtre de Belleville, em Paris, Bristol de cartas na mão e cartão instalado ao seu lado, o ator entrega, neste mês de dezembro, seu Dicas para espectadorestítulo de seu novo e jocoso show-conferência. Não é a primeira vez que este autor se debruça sobre este género teatral em expansão, que exige um bom domínio da arte da eloquência. Em Por que as galinhas preferem ser criadas em baterias? – outro “conferência espetacular” que ele retoma na mesma sala –, Jérôme Rouger se transforma em “diretor da escola agrícola itinerante” questionar, entre dados verdadeiros e um humor deliciosamente absurdo, os direitos da galinha e as condições de vida do ovo.

A abordagem “científico e poético” deste ator de Poitevin junta-se ao de numerosos artistas que, há cinco anos, fazem sucesso na frente deste formato de palco particular denominado espetáculo-conferência teatral, de dança ou performativo. Entre referências documentadas e ilustrações de palco, estas performances, com um tom meio aprendido, meio picante, fornecem informações que é sempre bom levar em tom lúdico, fazendo com que conteúdos por vezes complexos pareçam cremosos.

