Nos hospitais, as licenças médicas continuam numerosas desde a crise sanitária

Corredor do pronto-socorro do hospital, em Arcachon (Gironde), 10 de agosto de 2023. ROMAIN PERROCHEAU/AFP

Não é novidade que o anúncio de um endurecimento das regras de compensação por licença médica de agentes públicos pelo Ministro da Função Pública, Guillaume Kasbarian, domingo, 27 de outubro, foi calorosamente acolhida no mundo da saúde, preocupado principalmente com mais de 1,2 milhão de pessoas no serviço público hospitalar. Do “medidas injustas”um “verdadeira provocação”, a CGT Saúde e Ação Social se movimentou, preocupada com uma “novo voo de profissionais”num momento em que o hospital está lutando para recrutar. Depois de ter estado na linha da frente face à epidemia de Covid-19 e embora a questão da falta de atratividade dos hospitais tenha surgido desde então, de forma aguda, o sinal enviado pode ter sido surpreendente.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Licenças médicas para servidores públicos: os argumentos questionáveis ​​do governo para justificar sua reforma Leia mais tarde

Na sua procura de poupança, o governo está a considerar alargar o período de carência de um para três dias, ou seja, o período durante o qual o agente não recebe qualquer compensação, bem como a cobertura, após esse período, de 90% da sua remuneração, face para 100% hoje. E isso, para enfrentar “a lacuna” crescendo entre o público e o privado, defendeu Kasbarian.

Segundo o relatório dos inspetores-gerais de finanças e assuntos sociais, tornado público em setembro, é na função pública hospitalar que a duração das baixas por doença aparece mais longa, em 2022, com um pico de 18,1 dias de ausência por pessoa em média durante o ano. Tendo, entre os elementos de explicação, o fim da crise sanitária. Mesmo antes da epidemia de Covid-19, o absentismo hospitalar representava cerca de dez dias por ano (entre 2014 e 2019), em comparação com oito dias no sector privado, relatam.

Números decrescentes

No terreno, embora não esteja disponível nenhum indicador nacional robusto, as situações diferem de um território para outro. Os últimos números do inquérito realizado pela Federação Hospitalar Francesa, entre 311 estabelecimentos que representam 572.000 funcionários (ou seja, mais de metade do serviço público hospitalar), embora diminuam, continuam a ser superiores aos anteriores à Covid. A taxa de absentismo por baixa por doença do pessoal não médico (enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnico-médico, administrativo, etc.) nos estabelecimentos de saúde e lares de idosos caiu assim para 9,5% em 2023, depois de ter atingido um pico de 11,1% em 2022. Atingiu 8,9% em 2019.

Leia também (2021): Artigo reservado para nossos assinantes Nos hospitais, um “círculo vicioso de descontentamento” após o fim da crise sanitária Leia mais tarde

Nesta pesquisa, como nos dados comunicados pelos hospitais, a lupa está colocada sobre esse pessoal que representa a maioria da força de trabalho, e não sobre os médicos, que não fazem parte do serviço público hospitalar e cujas licenças médicas permanecem poucas em número, muitas vezes em torno de 3%, relatamos em vários estabelecimentos.

Você ainda tem 66,21% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.