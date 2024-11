Pesquisas abertas para o dia das eleições nos EUA em 2024, enquanto Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Washington, DC – Dia de eleição está finalmente aqui.

Foram abertas as urnas para as eleições de 2024 nos Estados Unidos, uma votação nacional que decidirá não apenas o próximo presidente do país, mas também a composição do Câmara dos Representantes e o Senado.

Terça-feira encerra a trecho louco de campanha que viu a candidata democrata Kamala Harris e seu adversário republicano Donald Trump cruzarem o país na esperança de atrair eleitores.

Durante semanas, as pesquisas mostraram uma disputa extremamente acirrada, sem que nenhum candidato tivesse vantagem no dia das eleições.

Qualquer que seja o resultado da votação, o resultado definirá a política e a política dos EUA para os próximos quatro anos. Também será histórico, pois os eleitores elegerão a primeira mulher presidente em Harris ou o primeiro criminoso condenado em Trump.

Na corrida final da corrida, ambos os candidatos apresentaram visões muito diferentes para o futuro do país. Eles também estabeleceram posições divergentes sobre questões principais como a economia, a imigração, os direitos das mulheres e a democracia.

Harris tem prometido para “virar a página” daquilo que ela chama de retórica divisiva de Trump. Ela também se posicionou como uma líder da “nova geração” que irá impulsionar a classe média, proteger os direitos das mulheres e manter a integridade das instituições dos EUA no país e no estrangeiro.

No entanto, ela tem enfrentado protestos regulares sobre o seu apoio à A guerra de Israel em Gaza e no Líbano.

Trump, entretanto, tem prometido um retorno a uma “era de ouro” dos EUA. Para fazer isso, esboçou um plano para suspender as regulamentações económicas, projectar a força dos EUA no estrangeiro e reprimir os migrantes – uma linha de ataque que recorre regularmente a tropos racistas.

Mas embora as plataformas dos candidatos tenham contrastado fortemente tanto em substância como em tom, elas sobrepõem-se num tema elevado: que o resultado da votação deste ano é fundamental.

Trump apelidou a corrida eleitoral de 2024 como “a mais importante” que o país alguma vez viu, enquanto Harris diz que é a “mais importante” da vida dos eleitores.

Ambos os candidatos passaram as últimas 24 horas antes do dia das eleições ocupados em campanha nos principais estados.

“Com o seu voto amanhã, podemos resolver todos os problemas que o nosso país enfrenta e levar a América – na verdade, o mundo – a novos patamares de glória”, disse Trump ao fazer o seu discurso final no comício final da sua campanha nas primeiras horas da manhã. da manhã em Grand Rapids, no estado indeciso de Michigan.

Harris disse que “o ímpeto está do nosso lado” ao encerrar a sessão na Filadélfia.

“Devemos terminar com força”, declarou o candidato democrata. “Não se engane, vamos vencer.”

Registrar votação antecipada

O dia da eleição é o culminar de semanas de votação antecipada em alguns locais. Vários estados começaram a votar antecipadamente – seja por correio ou pessoalmente – já em setembro.

Aproximadamente 81 milhões os eleitores já votaram antes do dia da eleição, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida.

Isso é mais da metade dos 158,4 milhões (PDF) total de votos expressos nas eleições presidenciais de 2020 – e um sinal de participação recorde este ano na votação antecipada em algumas partes do país.

O dia das eleições acabará por revelar não apenas qual o candidato que sai vencedor, mas também toda a extensão das mudanças demográficas do eleitorado dos EUA.

O primeiro site de votação tecnicamente aberto logo após a meia-noite de segunda-feira, horário do leste dos EUA (05:00 GMT, terça-feira), na pequena cidade de Dixville Notch, em New Hampshire. A próxima lista foi aberta às 5h ET (10h GMT) em Vermont.

Outros locais de votação serão abertos ao amanhecer nos seis fusos horários que cobrem os 50 estados dos EUA.

Quando as urnas fecharem à noite, os resultados podem levar horas ou dias a ser tabulado. Os estados não podem começar a reportar a sua contagem de votos até ao encerramento das urnas.

Os resultados começarão a aparecer por volta das 18h ET (23h GMT), quando as primeiras urnas forem encerradas em estados como Indiana e Kentucky.

As últimas urnas serão encerradas nos estados mais a oeste, Alasca e Havaí, por volta da meia-noite de terça-feira (05h00 GMT, quarta-feira).

Depois disso, o momento dos resultados dependerá de cada estado, uma vez que os EUA não têm um sistema eleitoral centralizado. Cada estado é responsável pela contagem de seus votos. Quanto mais estreitas forem as margens, mais tempo esse processo poderá demorar.

Todos os olhos estarão voltados para sete estados-chave que provavelmente decidirão o resultado: Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Nevada e Carolina do Norte.

Nos EUA, as eleições presidenciais não são decididas pelo voto popular, mas por um sistema ponderado denominado Colégio Eleitoral.

Pelo sistema, cada estado vale um determinado número de votos no Colégio Eleitoral, igual ao número de senadores e deputados que cada estado possui no Congresso.

Por exemplo, o estado indeciso da Carolina do Norte tem 14 representantes no Congresso com base no tamanho da sua população. Dois senadores representam cada estado, elevando para 16 o número total de votos do Colégio Eleitoral na Carolina do Norte.

O resultado da corrida presidencial em um determinado estado determina qual candidato receberá os votos do Colégio Eleitoral daquele estado.

Todos os estados, exceto dois, têm um sistema em que o vencedor leva tudo: se um candidato vencer o estado, mesmo que por uma pequena margem, ele obtém todos os votos do Colégio Eleitoral.

São 538 votos no Colégio Eleitoral no total, espalhados pelos EUA. Quem ultrapassar o limite de 270 vence a corrida.

Como certos estados são consistentemente republicanos ou democratas, Harris provavelmente ganhará facilmente 226 votos no Colégio Eleitoral, e Trump deverá obter 219 sem problemas. Além disso, Harris tem 20 caminhos para a vitória e Trump 21.

A Al Jazeera contará com a agência de notícias Associated Press para determinar quem ganhou cada estado e, eventualmente, as eleições gerais. A AP não emite projeções. Ele declara o resultado de uma corrida apenas quando surge um vencedor e nenhum outro resultado é possível.

Corrida que faz história

A votação deste ano encerrará uma época eleitoral que assistiu repetidamente a convulsões históricas.

Donald Trump, de 78 anos, tornou-se a figura central do Partido Republicano e liderou um movimento que semeou dúvidas no processo eleitoral dos EUA.

Trump entrou pela primeira vez na Casa Branca em 2016, após uma vitória surpreendente sobre a democrata Hillary Clinton. Mas ele falhou em sua tentativa de reeleição em 2020, quando Joe Biden o derrotou nas urnas.

O líder republicano, no entanto, nunca admitiu a derrota e, em vez disso, afirmou que a fraude eleitoral generalizada lhe custou a corrida, uma afirmação sem fundamento.

Os críticos dizem que desde a sua derrota em 2020, Trump nunca parou realmente de fazer campanha, lançando as bases para a sua candidatura atual. Ele anunciou oficialmente que buscaria a reeleição em 2022 em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida.

Mas a sua campanha foi, por vezes, ofuscada por processos judiciais históricos. Trump é o primeiro presidente, no passado ou no presente, a enfrentar acusações criminais.

Foram emitidas quatro acusações distintas contra ele: uma por retenção de documentos confidenciais, uma por falsificação de registos comerciais e duas por esforços para anular os resultados das eleições de 2020.

No caso de registros empresariais em Nova York, Trump foi considerado culpado em 34 crime conta. Mas, em vez de diminuir as suas perspectivas de reeleição, os seus problemas jurídicos dinamizaram em grande parte a sua base, de acordo com as sondagens.

Trump declarou-se inocente de todas as acusações contra ele e classificou as acusações como prova de uma “caça às bruxas” coordenada destinada a inviabilizar a sua candidatura presidencial.

Mas ele não foi o único candidato que enfrentou obstáculos históricos ao concorrer à Casa Branca.

Seu rival democrata, Harris, nem sequer era candidato até cerca de três meses atrás. Inicialmente, em abril de 2023, o presidente Biden anunciou planos de concorrer à reeleição.

Ele atravessou a temporada das primárias democratas, concorrendo praticamente sem oposição nas disputas estaduais. Mas as preocupações com a idade e capacidade do homem de 81 anos começaram a aumentar à medida que ele iniciava a campanha.

Um relatório do conselho especial divulgado em fevereiro, por exemplo, dizia que Biden “não se lembrava, mesmo dentro de vários anos, de quando o seu filho Beau morreu” – algo que o presidente negou mais tarde. E Biden cometeu várias gafes de grande repercussão, chamando o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi de “presidente do México”.

As preocupações com Biden aumentaram após um desempenho instável no debate em junho, onde o presidente pareceu parar no meio do pensamento.

Em julho, Biden tinha desistiu abruptamente da corrida, e os democratas rapidamente se uniram em torno de seu vice-presidente, Harris.

No início de agosto, um número suficiente de delegados democratas havia ficado do lado de Harris em uma votação virtual para que ela fosse nomeada a candidata do partido à presidência.

Mas foi um processo pouco ortodoxo: nunca antes um presidente em exercício tinha desistido tão tarde numa corrida, e nunca na história recente um candidato de um grande partido tinha contornado o processo primário tradicional.

A eleição ainda pode abrir novos caminhos. No clima político carregado, medo de ameaças físicas aos locais de votação aumentaram como nunca antes.

E depois de quatro anos em que Trump alegou que as eleições de 2020 tinham sido roubadas, os observadores avisado ele e seus aliados poderão desafiar a corrida de 2024 se os resultados não forem os seus.

Isso significa que a nuvem de incerteza que paira sobre a política dos EUA há meses poderá não se dissipar tão cedo.