Nos últimos seis anos, gestão de Gladson Cameli pagou mais de R$ 3 bilhões em dívidas de governos passados

O auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), em Rio Branco, foi palco da formatura de conclusão do Estágio de Adaptação de Oficiais de Saúde (EAOS) da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), na tarde desta segunda-feira, 2. O evento celebrou a formação de nove novos oficiais médicos e dentistas, marcando um momento histórico para o quadro de saúde da corporação.

Após 30 anos desde a entrada dos primeiros oficiais de saúde, em 1994, a Polícia Militar ampliou seu efetivo na área de saúde, com a realização de concurso público autorizado pelo governador Gladson Cameli. Esta iniciativa não apenas fortalece os serviços de saúde para os policiais militares e seus familiares, mas também beneficia diretamente cerca de 12 mil pessoas ligadas à instituição.

O governador Gladson Cameli esteve presente e destacou como a formação dos policiais militares representa o fortalecimento das instituições públicas e um maior cuidado com a população: “Hoje nós estamos realizando a formatura desses nove guerreiros que vão ajudar a fortalecer nossa Polícia Militar. Nossa política de reestruturação é para criar condições de desenvolver melhores trabalhos e diminuir as diferenças, além de fortalecermos as nossas instituições e nossas polícias para que possamos atender e proteger a nossa população”, concluiu.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Dias Fonseca, destacou a relevância histórica do momento para a corporação. “É uma honra estarmos aqui hoje, recebendo o governador, nesse evento tão especial. Pela primeira vez, por meio de concurso público, formamos oficiais médicos na carreira militar para cuidar de nossos policiais e seus dependentes. É um avanço significativo, alinhado ao que prevê a Constituição Federal. Após trinta anos sem médicos no quadro da PMAC, essa incorporação de nove profissionais representa um cuidado especial com a tropa, que enfrenta inúmeras adversidades no dia a dia. Agradecemos ao governador pela sensibilidade em valorizar nossos policiais militares, garantindo melhores condições de saúde e bem-estar”, afirmou o coronel.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da parceria entre as pastas para fortalecer o serviço público e garantir a retenção de profissionais qualificados no estado. “Nós temos profissionais tanto do quadro da Saúde quanto da Polícia Militar que precisavam de uma flexibilização para formação e contribuição à corporação como um todo. Tivemos essa sensibilidade de entender essa necessidade, evitando a perda de profissionais para outros estados. Essa parceria demonstra a integração e o compromisso do governo em atender às demandas de forma abrangente e eficiente”, afirmou Pascoal.

Entre os formandos, o segundo tenente Fernando Castro, oficial do novo quadro de saúde da Polícia Militar, médico ortopedista, destacou a relevância dessa conquista. “Nosso objetivo é promover a saúde e a prevenção entre os policiais militares. O curso militar, com todos os seus pré-requisitos e treinamentos, foge um pouco à rotina de quem trabalha na área da saúde, mas trouxe muito aprendizado sobre os valores da Polícia Militar. Foi uma experiência muito proveitosa e enriquecedora”, afirmou Castro, ressaltando a importância da formação e o impacto que ela terá na qualidade de vida da corporação.

O investimento na formação, que totalizou mais de R$ 93 mil, foi realizado com recursos próprios do estado. Durante a cerimônia, estiveram presentes representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de autoridades civis e militares, familiares dos formandos e membros da imprensa.

A formação contou com parcerias importantes. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), contribuiu com suporte logístico; a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) cedeu profissionais para as instruções; e a Universidade Federal do Acre (Ufac) disponibilizou seu espaço para os treinamentos de selva.

Ao final do evento, os novos oficiais receberam seus certificados e assumiram oficialmente seus postos, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a qualidade dos serviços prestados aos seus integrantes.

Este marco reafirma o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento humano e institucional, fortalecendo a estrutura da Polícia Militar e, consequentemente, a segurança pública no estado.

