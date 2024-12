Formatura de oficiais de saúde marca avanço histórico na Polícia Militar do Acre

Cleide Santos



O governo do Acre, por meio da Agência de Negócios do Estado (Anac S.A.), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/DR/AC), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. As inscrições vão até o dia 13 de dezembro 2024 e podem ser feitas pelo site www.senaiac.org.br, no qual é possível conferir o edital completo e requisitos para o acesso.

Na modalidade presencial, o curso tem o objetivo de qualificar pessoas para atuarem no setor produtivo de Rio Branco e será gratuito para todos os participantes, desde que tenham vínculo empregatício com empresas de Rio Branco. As listas com os nomes dos candidatos por ordem de classificação serão divulgadas no site. Na mesma oportunidade, serão divulgadas as listas dos candidatos convocados a realizarem a matrícula, observados o número de vagas. Os demais candidatos classificados comporão cadastro de reserva e serão chamados de acordo com as vagas existentes.

Os candidatos classificados deverão confirmar a matrícula na Unidade Operacional (Instituto Senai de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai, Rua das Acácias S/N – Distrito Industrial) no período de 2 a 7 de janeiro de 2025, das 7h30 às 11h e 13h30 às 17h.

Mapa do Trabalho no Acre

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial, somente para atender a demanda do setor industrial nos próximos três anos, o Acre terá que qualificar pelo menos 23 mil profissionais. Em todo o estado, 19,2 mil trabalhadores precisarão de treinamento e desenvolvimento para atualizar suas competências nas funções que já desempenham na indústria e que também são demandadas por outros setores no Brasil.

Com o intuito de apoiar inciativas voltadas à qualificação, ampliar oportunidades, o governo, por meio da Anac e parceiros, segue com as ações com foco na formação inicial e continuada. “Em parceria com o Senai, e atendendo demanda apresentada pelas empresas locais, foram realizados cursos na área de Recursos Humanos. Agora, a oferta do curso de eletricista de redes também vem para atender uma necessidade do mercado local. Todas as ações estão entre as prioridades da gestão Gladson Cameli no sentido de apoiar e fortalecer as empresas locais”, enfatizou a presidente da Anac, Waleska Bezerra.

Além dos cursos relacionados a serviços administrativos, também estão previstos cursos de instalação hidráulica, normas reguladoras, instalação de sistemas elétricos prediais e informática, entre outros.

