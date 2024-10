Nova Zelândia x Austrália: teste da liga feminina de rugby – ao vivo | Liga feminina de rugby

52 minutos: Gayle Broughton é derrubada no chute e os Kiwis Ferns ganham um pênalti muito necessário. Mas no momento em que buscam um bom posicionamento, Alexis Tauaneai faz uma entrada tímida e os Jillaroos recuperam a bola.

46 minutos: Os Jillaroos continuam aumentando a pressão e Brigginshaw dribla outro chute por baixo dos postes. Os Kiwi Ferns diminuem o perigo, mas é mais uma desistência na linha do gol para os visitantes – a terceira do jogo.

42 minutos: Simaima Taufa cruza a linha no que inicialmente parece ser uma tentativa sensacional, depois que os Jillaroos mantiveram a bola viva com alguns passes escandalosos. Mas Taufa levou a bola para o chão pouco antes da linha e ela saltou antes que o australiano e os três defensores cruzassem. Uma folga para os Kiwi Ferns, mas os sinais são ameaçadores.

Tiana Penitani abriu o placar, mas Ali Brigginshaw, do manequim, acendeu a faísca com um passe que libertou os Jillaroos. Penitani vindo de cinco-oito tem muito espaço, já que Mele Hufanga e Amber Hall demoraram para encerrar sua corrida, e ela usa seu impulso para carregá-los através da linha.

27 minutos: Os Jillaroos continuam atacando, mas a defesa dos Kiwi Ferns se mantém firme. Brigginshaw tenta abri-los com alguns chutes criativos, mas Anderson está ciente do perigo. O neozelandês lidera a linha defensiva até o momento.

16 minutos: Kezie Apps quase aproveita ao máximo uma defesa desleixada dos Kiwi Ferns com uma investida no meio, mas é derrubada sem nenhum companheiro de equipe ao seu redor. Os últimos 10 minutos foram implacáveis ​​e há sinais de que a fadiga está se instalando, compreensivelmente.

10 minutos: Os Kiwi Ferns alimentam um scrum no seu meio-campo após uma rebatida dos Jillaroos. Os anfitriões não conseguem conquistar terreno suficiente até que Biddle ataca a linha, mas a bola é rebatida no desarme. Uma bem-vinda liberação de pressão para a Austrália.

8 minutos: Os Jillaroos assumem uma boa posição de campo pela primeira vez e quase conseguem passar no canto até que os Kiwi Ferns recuperam a bola no rebote. A Nova Zelândia ganha um pênalti no meio do campo, mas os visitantes estão preparados para fazer uma revisão mais cedo.

4 minutos: O primeiro pênalti vai para os Kiwi Ferns por segurarem Teakaraanga-Katoa, mas está longe o suficiente do perigo para que os anfitriões se contentem com mais seis. Broughton esteve ocupado desde o início, pois os Kiwi Ferns parecem ter se acomodado mais rápido.

A estreante do Kiwi Ferns, Gayle Broughton, lidera o haka e foi cheio de paixão como sempre. A Nova Zelândia parece estar falando sério aqui quando nos aproximamos do pontapé inicial.

O capitão Ali Brigginshaw retorna ao time titular do Jillaroos após ser retirado tardiamente do time que derrotou PNG devido a uma lesão no dedo. Olivia Higgins começa no lugar de Quincy Dodd, que machucou um quadríceps na semana passada, enquanto Jess Sergis ocupará um lugar no banco, com Jess Elliston também sucumbindo a um problema no quadríceps e uma desistência tardia desta vez.

A medalhista de ouro olímpica do rugby de sete, Gayle Broughton, se junta à equipe para sua estreia no Kiwi Ferns.

Jack Snape tem mais informações sobre o custo de usar as cores do time e um varejista que tem influência suficiente para poder decidir sobre preços premium:

O apoio às equipas da liga nacional de rugby é cada vez mais demonstrado nas tradicionais cores verde e dourada, e a ARLC está a lucrar com a sua nova ideia de vender as suas camisolas a preços razoáveis.

Olá e Olá! Bem-vindo à cobertura ao vivo do teste da liga feminina de rugby entre Kiwi Ferns e Jillaroos.

Esta é a primeira etapa de uma rodada dupla do Campeonato do Pacífico, com ambas as partidas sendo disputadas entre os antigos rivais Nova Zelândia e Austrália, e ambas acontecendo no Apollo Projects Stadium, em Christchurch.

Angus Fontaine estará com você mais tarde, e com cobertura ao vivo separada, para o confronto entre Kiwis e Cangurus na prova masculina. Mas, por enquanto, o que importa são as mulheres e o que parece ser um confronto tenso e tentador.

Os Jillaroos tiveram um início de campanha ameaçador ao derrotar o PNG Orchids por 84-0 na semana passada, mas enfrentam um teste mais difícil – com o incentivo adicional de perseguir um toque de redenção – contra os anfitriões de hoje.

Os Kiwi Ferns surpreenderam os cobiçados Jillaroos por 12 a 6 na final da Copa do Pacífico do ano passado, quando Jaime Chapman cruzou para a tentativa de abertura para a Austrália, mas os grandes favoritos desmoronaram e sofreram sua primeira derrota em 15 partidas e ao longo de sete anos.

Chapman foi controversamente deixado de fora da equipe do Jillaroos para este torneio, apesar de ser o jogador do ano do NSW State of Origin, mas o técnico Brad Donald não se esquivou de fazer grandes escolhas com a medalha de Dally M Olivia Kernick também desprezada.

Mesmo sem essa dupla elegante, os Jillaroos certamente sairão cuspindo fogo enquanto tentam fazer uma declaração contra o time que roubou seu trovão no ano passado. A potência da liga feminina de rugby também vai querer manter intacto o recorde de sobrevivência de não perder para o mesmo time em partidas consecutivas desde 2016.

O início é às 13h35 AEDT ou 15h35 NZDT em Christchurch. Voltarei em breve com as escalações e novidades da equipe.

