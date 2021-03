Novo pico da pandemia de Covid-19 no Acre pode ocorrer após a semana santa

A pandemia da Covid-19 continua avançando em todo o estado do Acre. Os primeiros meses do ano têm batido todos os recordes de vidas perdidas para a doença. Um ano depois do registro dos três primeiros casos diagnosticados, 62,9 mil pessoas foram infectadas e 1.129 pessoas perderam a vida para o vírus.

No início dessa semana, o secretário de saúde Alysson Bestene afirmou que um novo pico da pandemia está previsto para a primeira quinzena de abril, após a semana santa. “Entre os dias 4 e 10”, revelou.

Essa previsão estava em sigilo total, havia sido detalhada por técnicos da Sesacre em reunião do Gabinete de Crise instalado pela Casa Civil.

O Acre registrou o maior número de infectados em um único dia no mês de fevereiro, dia 23, quando 6.221 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 7.136 pessoas foram reincidentes.

Embora os primeiros três casos de contaminação tenham sido registrados no dia 17 de março de 2020, a contaminação comunitária – ocorrência de casos sem um vínculo confirmado – somente no dia 9 de abril de 2020.

Nos últimos dois dias, o estado diminuiu o número de novos casos infectados, ontem foram 320. O número de óbitos voltou a ter um dígito na segunda-feira, um total de 7 registros.