Novos processos se somam à crescente ‘pilha de evidências’ contra Sean ‘Diddy’ Combs, dizem especialistas | Sean ‘Diddy’ Pentes

Eric Berger



EUm setembro de 2000, uma garota de 13 anos que esperava comparecer ao Video Music Awards – ou pelo menos a uma festa pós-festa – começou a convidar os motoristas de limusine do lado de fora do evento para Cidade de Nova York para obter ajuda para entrar nas festividades.

Um motorista teria dito a ela que, devido à sua idade, ela “se encaixava no que Diddy procurava” e, como tal, poderia levá-la a uma festa, segundo documentos judiciais.

Acontece que a oferta significava que Sean Combs, o magnata do hip-hop, queria fazer sexo com ela e supostamente usou um encontro.estupro droga para fazer isso.

“Você está pronto para a festa!” Combs disse enquanto a mulher, citada como Jane Doe no processo, ficava desorientada. Ele e outra celebridade masculina supostamente a estupraram enquanto uma celebridade feminina assistia.

O caso, aberto em 20 de outubro no tribunal federal de Nova York, faz parte da última onda de ações civis federais contra Combs, que enfrenta mais de 20 ações judiciais e foi indiciado em setembro em encargos federais de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para se envolver em prostituição.

As acusações contra Combs, que se declarou inocente, fazem dele a última pessoa – juntando-se às fileiras de R Kelly, Bill Cosby, Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein – a supostamente usar funcionários, drogas e promessas de acesso a celebridades e progressão na carreira para atrair jovens. mulheres em situações em que os homens poderosos e, em alguns casos, outras pessoas do seu círculo, as agrediram sexualmente.

Diddy, que está sob custódia federal no Brooklyn aguardando julgamento, não apenas enfrentou um acerto de contas no tribunal da opinião pública, mas provavelmente também será condenado pelas acusações criminais e perderá ou terá que resolver as ações judiciais, de acordo com especialistas jurídicos.

“Não é uma mulher que geralmente é criticada. Parece ser uma pilha de evidências”, disse Nancy Erika Smith, advogada de Nova Jersey que representou ex- Âncora da Fox News, Gretchen Carlson em um processo de assédio sexual contra o falecido chefe da rede Roger Ailes e uma mulher que disse ser assediado sexualmente e coagido a fazer sexo por um supervisor de um clube de golfe Trump.

“Há muitas mulheres que testemunharam as suas próprias experiências e testemunharão sobre isso, mas também testemunharam o abuso de outras mulheres nas mesmas festas ou orgias”.

Combs, um rapper cujo sucesso também incluiu o lançamento de uma gravadora e uma linha de roupas, enfrentou um processo de assédio sexual em 2017, que foi posteriormente liquidado. O público começou a prestar mais atenção ao seu suposto comportamento predatório em novembro de 2023, quando a ex-namorada de Combs, Casandra Ventura, entrou com uma ação judicial alegando que ele a espancou, estuprou e forçou-a a fazer sexo com prostitutos, o que ele filmou.

As partes também entraram em acordo nesse processo, mas mais processos começaram a surgir com alegações semelhantes de Diddy drogando e agredindo sexualmente mulheres. Então, em maio de 2024, CNN publicada imagens de vigilância do hotel de 2016 que mostravam Combs agarrando Ventura pelo pescoço, jogando-a no chão, chutando-a e arrastando-a.

Diddy foi preso alguns meses depois, em setembro, sob acusações federais.

No início deste mês, Tony Buzbee, um advogado baseado no Texas, anunciou que estava representando mais de 120 homens e mulheres cujas acusações contra Combs incluem “agressão sexual violenta ou violação, sexo facilitado com substância controlada, divulgação de gravações de vídeo, abuso sexual de menores”.

O queixa-crime afirma que Combs realizou “freak offs”, onde “distribuiu uma variedade de substâncias controladas às vítimas, em parte para mantê-las obedientes e complacentes”.

Os advogados de Combs negaram repetidamente as acusações.

“O Sr. Combs e sua equipe jurídica têm total confiança nos fatos, em suas defesas legais e na integridade do processo judicial”, disseram os advogados de Combs no declaração à CNN. “No tribunal, a verdade prevalecerá: que o Sr. Combs nunca agrediu sexualmente ninguém – adulto ou menor, homem ou mulher.”

Apesar dessas negações, “quando você tem uma linha consistente de vítimas alegando as mesmas alegações ou semelhantes, isso apenas dá muito mais credibilidade às alegações”, disse Tre Lovell, um advogado de entretenimento baseado em Los Angeles. Ele comparou a escala das acusações contra Combs com aquelas contra Cosbyque foi acusado de estupro, agressão sexual e assédio sexual por mais de 60 mulheres.

“É a consistência e a multiplicidade das mesmas histórias”, disse Lovell.

À medida que mais casos civis forem abertos, os promotores estaduais também poderão começar a analisar esses casos e apresentar acusações criminais, disse Lovell.

“Eles darão mais credibilidade uns aos outros, certamente potencialmente mais testemunhas, porque esses diferentes demandantes poderiam ser testemunhas uns dos outros”, disse ele.

Além disso, dado que celebridades compareceram às festas de Combs e – de acordo com a jovem que compareceu à festa pós-premiação – participaram de pelo menos uma agressão sexual, os advogados poderiam começar a tentar adicionar réus aos processos civis, disse Lovell.

Os advogados dos demandantes poderiam enviar aos seus alvos cartas de exigência e um rascunho de uma queixa e oferecer-se para resolver as alegações de forma confidencial. Caso contrário, eles poderiam entrar com uma ação judicial e, nesse caso, seus nomes seriam divulgados, disse Lovell.

Os advogados de Combs argumentaram que a atividade sexual com seus acusadores foi consensual. Os juristas previram que seria difícil para os advogados de defesa provar isso.

“Eles podem ter estado naquele local inicialmente de forma consensual, mas não se inscreveram para saber o que aconteceu com eles lá”, disse Smith. “Depois de ler várias das queixas civis e criminais, acho que será uma história bastante consistente.”

Se os procuradores federais decidirem acusar os alegados facilitadores de Comb, poderão então decidir testemunhar contra Combs para se salvarem. Smith diz que isso também poderia fortalecer os argumentos do governo.

Lovell pensa que isso é improvável porque os procuradores já os teriam indiciado, embora também tenha sugerido que os procuradores poderiam estar a falar com as pessoas para que fossem testemunhas do governo em troca de não as indiciarem.

“Está bastante claro que eles estão apenas perseguindo Diddy e seu império”, disse Lovell.

Apesar de quão forte possa parecer o caso contra Combs, Cosby e Weinstein também enfrentaram uma série de acusações e foram considerados culpados de agressão sexual e estupro, mas alguns deles convicções eram derrubado. (Weinstein também foi condenado num caso separado, que ele é atraentee permanece encarcerado.)

Mesmo assim, Smith espera que Combs seja condenado.

“Acho que as evidências são esmagadoras”, disse ela, acrescentando que os processos judiciais estão ajudando a mudar a cultura.

“Acho que as mulheres terão menos probabilidade de tolerar isso e terão medo de falar abertamente, e outras mulheres irão se manifestar.”