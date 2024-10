Pelo menos 136 mortos e desaparecidos quando a tempestade tropical Trami atinge as Filipinas | Notícias meteorológicas

Segundo a Associated Press e vários especialistas, imagens de satélite mostram os danos causados ​​pelo ataque israelita no Irão a duas bases militares secretas

De acordo com fotos de satélite analisadas no domingo pela agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP)O ataque de Israel no sábado ao Irão danificou instalações numa base militar secreta a sudeste da capital iraniana, que os especialistas associaram no passado ao antigo programa de armas nucleares do país, Teerã, bem como outra base ligada ao seu programa de mísseis balísticos.

Alguns dos edifícios danificados estavam na base militar iraniana em Parchin (Imagem: REUTERS)🚩), onde a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) suspeita que o Irão tenha realizado no passado testes de altos explosivos que poderiam desencadear uma arma nuclear.

Outros danos poderão ser observados na base militar vizinha de Khojir, que, segundo analistas, esconde um sistema de túneis subterrâneos e locais de produção de mísseis. Os militares iranianos não reconheceram os danos causados ​​pelo ataque israelense na manhã de sábado em Khojir ou Parchin, mas disseram que o ataque matou quatro soldados iranianos que trabalhavam nos sistemas de defesa aérea do país.

A missão do Irão nas Nações Unidas não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AP, nem os militares israelitas. Ainda não está claro quantos locais no total foram alvo do ataque israelense. O exército iraniano ainda não divulgou imagens dos danos sofridos. Autoridades iranianas disseram que as áreas afetadas estavam nas províncias de Ilam, Khuzistão e Teerã.

Imagens de satélite do Planet Labs mostram campos queimados ao redor da unidade iraniana de produção de gás natural Tange Bijar, na província de Ilam, no sábado, embora não tenha ficado imediatamente claro se houve uma ligação com o ataque. A província de Ilam está localizada na fronteira Irã-Iraque, no oeste do Irã.

Os danos mais significativos foram observados em imagens do Planet Labs em Parchin, cerca de 40 quilómetros a sudeste de Teerão, perto da barragem de Mamlou. Uma estrutura parece ter sido completamente destruída, enquanto outras foram danificadas pelo ataque. Em Khojir, a cerca de vinte quilómetros do centro de Teerão, imagens de satélite mostram danos em pelo menos duas estruturas.