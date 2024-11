O adolescente mais alto do mundo, Oliver Rioux, de 7 pés e 9 polegadas da Flórida, vai redshirt para os Gators | Basquete universitário

Um relatório recente da Agência de Notícias Bakhtar, controlada pelos Taliban, afirmou que o regime fundamentalista islâmico nomeou Ikramuddin Kamil, estudante de pós-doutorado em direito internacional pela Universidade do Sul da Ásia de Nova Delhi, como seu enviado em Mumbai.

Enquanto indiano As autoridades ainda não comentaram oficialmente, a agência citou fontes do “Ministério das Relações Exteriores” do Taliban como confirmando a nomeação de Kamil como “o cônsul interino do Emirado Islâmico”, que será responsável por do Afeganistão serviços consulares e representação dos interesses de Cabul na metrópole indiana.

“Ele está atualmente em Mumbai, onde cumpre suas funções como diplomata”, disse a agência sobre Kamil esta semana.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai, vice-ministro das Relações Exteriores do Taleban para assuntos políticos, também postou no X sobre a nomeação de Kamil para o consulado em Mumbai.

Índia envia diplomata a Cabul

O Talibã assumiu o controle do Afeganistão em agosto de 2021mas ainda não obteve o reconhecimento de nenhum outro país do mundo. Ao mesmo tempo, vários países reforçaram os seus laços com o regime sem reconhecê-loincluindo a Índia, que tem um plano estratégico para expandir a sua presença no Afeganistão.

Índia: aulas de inglês trazem esperança aos afegãos em Nova Delhi Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

A notícia da postagem de Kamil em Mumbai chega poucos dias depois que um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Índia visitou o Afeganistão. JP Singh, chefe da divisão diplomática da Índia para o Paquistão, Afeganistão e Irã (PAI), encontrou-se com o “ministro da defesa em exercício” do Afeganistão, Mullah Muhammad Yaqoob – filho do falecido fundador do Talibã, Mullah Muhammad Omar – bem como com ex-presidente Hamid Karzai e outros ministros seniores durante a sua visita na semana passada.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia disse que as negociações se concentraram na “assistência humanitária da Índia que estamos fornecendo às pessoas no Afeganistão” e nas maneiras como “a comunidade empresarial no Afeganistão” poderia usar o porto iraniano de Chabahar para o comércio internacional. A Índia vê o porto como uma localização estratégica e assinou um acordo com o Irão no início deste ano para desenvolver e operar o site durante a próxima década.

Envolvendo-se sem reconhecimento

Nos últimos anos, Nova Deli tem calibrado cuidadosamente os seus movimentos em direcção a Cabul para evitar reconhecer os Taliban como legítimos e ainda assim envolvê-los para proteger os seus interesses no Afeganistão.

Em Junho de 2022, a Índia enviou uma “equipa técnica” a Cabul para coordenar a prestação de assistência humanitária e para ver como Nova Deli poderia apoiar o povo afegão. Desde a abertura da missão técnica, os talibãs têm exigido a colocação do seu próprio representante em Deli.

Depois, em Janeiro deste ano, a Índia participou na reunião da Iniciativa de Cooperação Regional convocada pelos Taliban em Cabul, que incluiu representantes de vários países, incluindo China, Rússia, Paquistãoe Irã.

Afeganistão reduzido a um “não-problema”

A Índia tem trabalhado para recuperar gradualmente a influência estratégica em Cabul que perdeu quando os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021, disse à DW a especialista em Afeganistão Shanthie Mariet D’Souza.

“Pode abrir caminho à activação das suas ligações comerciais com os países da Ásia Central através do porto de Chabahar no Irão e do território do Afeganistão e negar ao Paquistão a profundidade estratégica que tem procurado desde a ascensão dos Taliban no Afeganistão”, disse D’ Souza, que atua como chefe do Instituto Mantraya de Estudos Estratégicos na Índia.

Os talibãs também querem “aprofundar a sua relação” com a Índia, segundo o especialista em Afeganistão.

D’Souza reconheceu que a busca de legitimidade dos Taliban ganharia um impulso com a reaproximação da Índia.

“No entanto, a realidade é que o Ocidente e os EUA reduziram efectivamente o Afeganistão a uma questão que não é um problema, para além das menções ocasionais às violações dos direitos das raparigas e das mulheres. Em contraste, quase todos os vizinhos regionais do Afeganistão reconheceram a sabedoria de se envolverem com o Emirado Islâmico, mesmo sem reconhecê-lo oficialmente”, disse D’Souza.

Por que o Talibã está banindo ‘seres vivos’ na TV Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

E mesmo em questões como a discriminação das mulherester “uma forte presença em Cabul” permitiria à Índia influenciar melhor as políticas do Taleban do que “assumir uma postura taciturna e imparcial”, disse ela.

Nova Deli quer minimizar ameaças

Ajay Bisaria, ex-alto comissário para Paquistãoacredita que a presença de um funcionário afegão em Mumbai será uma ajuda prática para a comunidade afegã, que não dispõe de qualquer representante para lidar com questões relativas ao seu país de origem.

“Isto faz parte da política da Índia de envolvimento calibrado e pragmático com os governantes de facto do Afeganistão. A Índia tem uma equipa técnica em Cabul e envolveu-se a nível oficial com os talibãs em múltiplas ocasiões”, disse Bisaria à DW.

Na sua estimativa, a expectativa mínima da Índia seria que os talibãs não tomassem quaisquer medidas para ameaçar a segurança da Índia como fizeram na década de 1990 e, idealmente, também protegeriam os interesses da Índia no Afeganistão.

Irã e China já deram as boas-vindas a enviados talibãs

A embaixada do Afeganistão em Nova Deli cessou as operações em Outubro do ano passado. A embaixada citou uma série de questões, incluindo a falta de cooperação do governo indiano. O embaixador anterior, Farid Mamundzay – nomeado pelo governo do antigo presidente afegão Ashraf Ghani – deixou a Índia e nunca mais regressou, criando um vazio de liderança.

O ex-enviado da Índia ao Irã, Gaddam Dharmendra, disse à DW que as últimas notícias do novo enviado a Mumbai representam um movimento pragmático e obstinado.

“As relações Taliban-Paquistão estão tensas. E o Irão e a China permitiram que os Taliban operassem as embaixadas em Teerão e Pequim. Portanto, faz sentido alavancarmos o nosso interesse nacional”, disse Dharmendra.

Editado por: Darko Janjevic