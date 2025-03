O Banco do Canadá corta as taxas de juros, alertou o país de enfrenta ‘Nova Crise’ | Notícias de guerra comercial

O BOC também disse que ‘prosseguiria cuidadosamente com quaisquer mudanças adicionais’ às taxas, dadas as pressões inflacionárias das tarifas.

O Banco do Canadá reduziu sua taxa de política principal em 25 pontos base para 2,75 % e levantou preocupações sobre as pressões inflacionárias e o crescimento mais fraco decorrente da incerteza comercial e das tarifas do presidente Donald Trump.

O banco na quarta -feira também disse que “prosseguiria com cuidado com quaisquer mudanças adicionais” às taxas, dada a necessidade de avaliar as pressões ascendente sobre a inflação de custos mais altos e as pressões descendentes da demanda mais fraca.

A posição do banco, que alguns economistas disseram que pode ser um sinal de que as taxas não cairão mais, ocorre após meses de inflação em sua meta de 2 %.

“Estamos focados em avaliar essas pressões descendentes e essas pressões ascendente. Nosso trabalho é manter a estabilidade dos preços, e é nisso que estamos focados ”, disse o governador Tiff Macklem em entrevista coletiva.

Mas ele se recusou a fornecer qualquer orientação a termo em termos de onde as taxas possam ir.

O corte marcou o sétimo tempo consecutivo em que o Banco Central facilitou a política monetária, diminuindo a taxa -chave em um total de 225 pontos base em um espaço de nove meses e tornando -o um dos bancos centrais mais agressivos em todo o mundo.

“Terminamos 2024 em uma sólida base econômica. Mas agora estamos enfrentando uma nova crise ”, disse ele ao abrir comentários a uma entrevista coletiva.

As políticas de tarifas de partida de Trump e ameaças a uma ampla gama de produtos canadenses alarmaram empresas, abalam a confiança do consumidor e prejudicam o investimento nos negócios.

Trump impôs uma tarifa de 25 % a todos os produtos de aço e alumínio na quarta -feira e o Canadá disse que imporá 29,8 bilhões de dólares canadenses (US $ 20,68 bilhões) em Tarifas de retaliação na quinta -feira dos EUA.

O banco disse que uma guerra tarifária prolongada levaria ao fraco crescimento do PIB e aos altos preços, uma mistura desafiadora que dificulta a decisão de aumentar ou reduzir as taxas.

O Conselho de Administração de Creates se concentrará em avaliar o tempo e a força da pressão descendente sobre a inflação de uma economia mais fraca e a pressão ascendente dos custos mais altos, disse Macklem.

O conflito comercial diminuiria o PIB do primeiro trimestre e poderia interromper a recuperação no mercado de trabalho, disse ele, acrescentando que o medo do impacto das tarifas nos preços já havia aumentado as expectativas de inflação de curto prazo.

Espera-se que a inflação seja de aproximadamente 2,5 % em março, acima de 1,9 % em janeiro, quando um intervalo de imposto sobre vendas de curto prazo termina.

O dólar canadense ampliou os ganhos após a decisão e estava sendo mais forte em 0,2 %, para 1,44, ao dólar americano.

Os mercados de moedas estão apostando que as chances de outro corte de taxa de 25 pontos base no próximo anúncio do Banco em 16 de abril estão próximos de 45 %.

“O foco no aumento das expectativas da inflação no lançamento de hoje é um pouco hawkish”, disse Royce Mendes, chefe da estratégia macro do Desjardins Group.

Desacelerar

Os EUA são o maior parceiro comercial do Canadá e leva quase 75 % de todas as exportações canadenses.

Uma pesquisa bancária especial separada sobre empresas e famílias realizadas do final de janeiro até o final de fevereiro mostrou que muitas famílias estavam preocupadas com a segurança no emprego, especialmente em setores expostos ao comércio dos EUA.

A ameaça tarifária forçou as empresas a diminuir suas perspectivas de vendas.

Algumas empresas estão achando difícil obter crédito, e uma moeda mais fraca tornou as importações caras, apontou a pesquisa. Isso significa que as empresas estão recuando seus planos de contratação e investimento, afirmou.

Espera -se que a recente mudança nas intenções de consumidores e negócios se traduz em uma desaceleração acentuada na demanda doméstica no primeiro trimestre, disse Macklem em suas observações.

“A política monetária não pode compensar os impactos de uma guerra comercial. O que pode e deve fazer é garantir que os preços mais altos não levem à inflação contínua ”, afirmou.