‘Deve ser intenso’: dentro do filme experimental que ‘realmente captura’ o autismo | Filme

Do você sabe quantas pessoas autistas existem no Reino Unido? A resposta é estimada em 700.000. No entanto, até agora, nunca houve um único filme de longa-metragem dirigido por pessoas autistas. Ou pelo menos não um que garantiu uma liberação teatral no Reino Unido e slots em festivais em todo o mundo.

O filme é a piscina, um recurso experimental filmado durante apenas 12 dias que coloca na tela os interesses, paixões e perspectivas de seus cinco jovens criadores autistas. Eles trabalharam ao lado de Steven Eastwood, professor de prática cinematográfica da Universidade Queen Mary de Londres, financiada inicialmente pelo Wellcome Trust. “Perguntamos por que as pessoas autistas sempre são obrigadas a explicar ou ilustrar sua experiência”, diz Eastwood. “Que tal ter autores neurodivergentes por trás das câmeras, fazendo a criatividade? “

Essa abordagem contrasta com a BBC de Chris Packham, com dois parters da BBC Dentro de nossas mentes autistas Desde 2023, para os quais as pessoas autistas trabalhavam com produtores de TV para fazer curtas -metragens que pretendiam mostrar a suas famílias como os autismo os afetavam. Não foi isso que a Georgia Kumari Bradburn, um dos diretores da piscina, queria fazer: “Nunca se tratamos de ter o dever de explicar quem somos ou o que estamos fazendo com outras pessoas. É assim que existimos. É uma maneira diferente de existir. ”

Pesquisa de rastreamento ocular … co-diretor Sam Chown Ahern. Fotografia: Rachel Manns

Apesar de seus múltiplos diretores, a piscina não é um filme de antologia com capítulos distintos, mas uma colaboração complexa. Os personagens se repetem e as narrativas sangraram uma na outra. Vemos os diretores sentados em torno de uma mesa discutindo como tecer seus temas juntos. Ninguém é identificado diretamente e não há legendas ou comentários. O público é deixado para fazer suas próprias interpretações.

A piscina de stimming desafia alguns dos tropos familiares de documentários e dramas sobre autismo. Um de seus diretores é Sam Chown Ahern, que apareceu no documentário do Channel 4 de 2018 Você é autista? Ahern é filmada em uma sala de espera. Ela vê uma garotinha, também esperando, e ecoa seus movimentos repetitivos das mãos-do tipo que as pessoas autistas chamam de “estímulos” ou comportamento auto-estimulatório. Ahern reflete as ambiguidades do idioma usado em um questionário projetado para diagnosticar o autismo, então a vemos participar da pesquisa de rastreamento ocular destinada a analisar como as pessoas autistas percebem expressões faciais.

Os pontos e linhas vermelhas da tela do pesquisador vazam em sequências que seguem outro caráter autista, claramente esgotado ao navegar na sobrecarga sensorial e nas demandas sociais do mundo. Benjamin Brown, um amante de edifícios abandonados e filmes distópicos, contribuiu com sequências surreais filmadas em uma fábrica abandonada na qual os cientistas com revestimento branco usam dispositivos misteriosos para medir assuntos humanos. Em uma reviravolta satírica, esses sujeitos começam a zombar dos cientistas através da MIME.

Enquanto isso, Robin Elliott-Knowles traz sua paixão pela história, horror e anime Schlock à mistura. Nós o encontramos acolhendo um público amigável em seu cinema comunitário local em Hastings, apresentando um vídeo aparentemente perdido desagradável. Acontece que são cenas de um drama de animação que ele dirigiu sobre uma soldado da era confederada com um rosto de combate a zumbis em um pântano-tudo baseado em sua própria obra de arte.

Falando por café no BFI Southbank, em Londres, ao lado de seus colegas diretores, Elliott-Knowles está encantado em se lembrar da filmagem: “Eu dirigi a atriz e o cara muito legal que interpretou o zumbi. Curiosamente, sempre me lembrei de dizer ‘ação’, mas nunca me lembrei de dizer ‘corte’! Para orientar seus movimentos, sugeri que eles imaginassem uma cortiça sendo puxada para fora de uma garrafa – no momento em que está e no momento seguinte. Eu acho que funcionou. Eles eram grandes atores. ”

Horror e anime de Schlock … O soldado de Robin Elliott-Knowles assume os zumbis. Fotografia: Rachel Manns

Recorrente ao longo do filme é o Shape Shifter, um personagem criado por outro diretor, Georgia Bradburn. Jogado por Dre Spisto, um artista de performance não binário Neurodivergent, The Shapeshifter, navega ruas movimentadas, escritórios de plano aberto, pubs lotados e banheiros enquanto usavam fones de ouvido com cancelamento de ruído. Uma vez em casa e sozinha, Spisto realiza o que parece ser uma sequência elaboradamente coreografada de movimentos do corpo no chão e móveis, murmurando frases repetidas.

“A idéia original para o compartilhamento de shapes”, diz Bradburn, “foi alguém que está constantemente se transformando em seu corpo através do stimming. Eles estão em transição de um espaço público para um espaço privado – e quando chegam lá, podem levantar o fardo de ‘mascarar’. Eles podem simplesmente se mover da maneira que quiserem. Isso é algo que eu costumava fazer. ”

Tudo isso resulta em um filme denso e elíptico que recompensa a visualização repetida. Algumas reações têm sido fortes. “Há algumas semanas”, diz Chown Ahern, “tivemos uma exibição e uma jovem entrou e disse: ‘Eu sou autista e viajei aqui no tubo e já fiquei impressionado.’ Deveria ser intenso de certas maneiras. Esse é o objetivo disso – e provavelmente é por isso que requer uma segunda visualização. ”

Embora eu mesmo neurotípico, Eu tenho um irmão profundamente autista e se interessa pelo retrato da condição. Então, senti que era importante mostrar a piscina para pessoas autistas para sua perspectiva. Primeiro, um amigo que não queria ser identificado, reclamou sem rodeios: “Era uma punheta pretensiosa com um sabor do autismo. Não é minha coisa. Eu realmente não sei o que eles estavam tentando fazer ou transmitir. E não gosto de coisas onde preciso de alguém para explicar o significado para mim. A arte deve fazer isso. ”

Mas Rosie King, outra amiga, foi levada às lágrimas. “Absolutamente lindo”, disse King, cujo Ted Talk sobre sua experiência de autismo teve 3,2 milhões de visualizações. “Acho que nunca vi um filme realmente capturar como é ser autista como esse antes – as partes boas e ruins. Meus favoritos foram as sequências de decapagem, especialmente a última na piscina com a câmera giratória. Eles se sentiram quase como dança interpretativa. Ele mostrou uma verdadeira beleza em Stimming que eu nunca vi no filme antes. Eu amei todos os jovens envolvidos e o foco em sua arte. Muitas vezes, as narrativas do autismo cercam totalmente as limitações da condição, com apenas um olhar de passagem para a alegria autista. Ver esse grupo se unir e criar coisas bonitas realmente me tocou. ”

Eastwood acrescenta: “Uma coisa em que conversamos foi essa expectativa com um filme que você precisa entender e resolver o mistério. Eu acho que todo mundo no grupo adora a vanguarda: filmes experimentais, filmes de arte. ”

Roaming e recorrente … dre spisto como o jogador de forma. Fotografia: Rachel Manns

Mas o fato de o grupo poder discutir filmes sofisticados de gênero em suas reuniões sinaliza a ausência de pessoas autistas não verbais ou minimamente verbais no processo. Os números sugerem que uma em cada três pessoas autistas também tem uma dificuldade de aprendizagem, enquanto 25 a 30% são minimamente ou não verbais. Além de uma breve cena filmada no Project Artworks Studios em Hastings, onde vemos o artista não verbal Heidi legalque tem várias deficiências, sendo ajudado a dizer dos dedos dos dedos, a piscina de stimming apresenta apenas pessoas autistas que são adeptas em linguagem e autônoma.

Eastwood está ciente de que o filme não inclui a proporção significativa da comunidade do autismo que tem necessidades mais complexas. “Quando este projeto foi executado pela primeira vez”, ele diz, “foi projetado para incluir um alcance, incluindo pessoas não verbais. A pandemia matou isso porque, na melhor parte de um ano, só podíamos nos encontrar remotamente. Planejamos desenvolvê -lo como um projeto de Londres e Hastings e fazer muitas oficinas de estúdio nas obras de arte do projeto, mas tudo saiu pela janela. No entanto, não acho que este projeto tenha que representar todos as experiências do autismo. Mas reconhecemos que todos no filme, além de Heidi, são verbais. ”

Bradburn vê o filme como simplesmente um ponto de partida. “Você não pode generalizar o autismo para todos”, diz ele. “Seria impossível fazer um filme que encapsula toda a experiência, porque é muito variada”. Eastwood ecoa esses pontos: “Estamos perguntando por que os filmes sobre o autismo precisam se responsabilizar de responder a todas essas perguntas. Este não é um filme sobre autismo-é um filme sobre co-criação autista. ”