A esquerda central Partido Social Democrata (SPD) e o centro-direito União Democrática Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU) – atualmente tentando formar o novo governo alemão – Deseja retirar quantidades sem precedentes de novas dívidas. Para fazer isso, eles precisam mudar a constituição e isso só pode ser alcançado com a aprovação de dois terços dos membros do Bundestag.

O recém -eleito Bundestag se reúne pela primeira vez em 25 de março. Devido a um parlamento de reforma eleitoral, diminuiu de 736 deputados para 630 e no 23 de fevereiro eleiçãoo equilíbrio de poder mudou. Muitos parlamentares não estarão mais lá, pois os partidos centrais-esquerdistas que compunham o governo de saída perdido substancialmente o apoio dos eleitores. No novo parlamento, o centro-esquerdo e o centro-direito diminuíram e a extrema esquerda e a extrema direita juntas mantêm mais de um terço dos assentos.

Em 11 de fevereiro, o presidente da Bundestag, Bärbel Bas (SPD), encerrou o que se pensava ser a última sessão do antigo Parlamento. “Estamos no final da sessão de hoje e, portanto, também no final de um extraordinário mandato parlamentar”, disse ela na época. Foi extraordinário acima de tudo, porque a coalizão do SPD, verduras e democratas livres (FDP) desabou em novembro de 2024, um ano antes do final de seu mandato.

Os verdes estão inclinando as balanças

No entanto, é precisamente esse antigo parlamento que agora se reunirá mais duas vezes antes que o novo Parlamento assuma o cargo em 25 de março. As duas sessões extras incomuns do Bundestag de saída estão sendo levadas a votar em uma mudança na Constituição para permitir que a CDU/CSU e a SPD para garantir fundos adicionais para impulsionar as forças armadas e investir na infrantadeira da CDU/CSU.

Embora as negociações sobre a formação de um novo governo tenham acabado de começar, o antigo parlamento é relaxar rapidamente o freio de dívida consagrado na Constituição. Isso abriria o caminho para que significativamente mais dinheiro fosse investido nas forças armadas e o chamado fundo especial de € 500 bilhões (US $ 546 bilhões) para colocar a infraestrutura doente em funcionamento.

Junto com o Festa verdeo SPD e a CDU/CSU podem aprovar as alterações constitucionais necessárias. Ainda não se sabe se isso acontecerá. Os Verdes ainda fazem parte do governo do zelador, mas já estão se preparando para seu papel futuro na oposição após sua derrota nas eleições de Bundestag, com apenas 11,6%.

Decepção do eleitor?

Os Verdes disseram que não estão inclinados a ajudar seus oponentes políticos sem nada em troca. Especialmente como a CDU/CSU e seu candidato para o chanceler Friedrich Merz tive categoricamente descartado uma reforma do freio de dívida, enquanto os verdes, spd e o Partido esquerdo Há muito tempo exige exatamente isso.

“Se a CDU e a CSU descartarem algo antes da eleição, a campanha nela e não se sentir mais vinculada a ela dentro de uma semana após a eleição, podemos falar de engano dos eleitores”, disse o cientista político Hans Vorländer, diretor do Dresden Center for Constitucional Research Service.

Ele diz que seria aconselhável separar a questão de crescer fundos para o Bundeswehr e fundos adicionais para a infraestrutura e questionar a sabedoria de deixar o antigo Parlamento tomar decisões que chegarão ao futuro.

A mudança de estratégia nos EUA na guerra da Ucrânia sob o presidente Donald Trump e a possível ruptura resultante na parceria de segurança transatlântica está criando pressão para agir, explicou Vorländer. No entanto, o problema da infraestrutura doente é conhecida há muito tempo e não há razão para deixar o Parlamento que extroverta decidir rapidamente sobre empréstimos públicos nos dez próximos, ele continuou.

O ex-presidente do Tribunal Constitucional Federal, Hans-Jürgen Papier, tem uma visão semelhante das medidas planejadas pelo novo governo em potencial. Ele disse aos jornais do Funke MedienGrupe que é difícil justificar o empréstimo especial para infraestrutura. “Fundos especiais levam a gastos excessivos e um aparato estatal inchado”, alertou.

Desafio legal

A extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) E a parte esquerda já levou a questão ao Tribunal Constitucional. Ambos os partidos melhoraram significativamente seus resultados nas eleições de Bundestag em 23 de fevereiro e podem usar seus votos para bloquear emendas constitucionais no futuro parlamento.

“É um desrespeito aos eleitores e legalmente questionável reconectar o antigo Bundestag apenas porque a CDU/CSU e o SPD não gostam das majorias do novo”, disse Christian Görke, secretário parlamentar do partido de esquerda. “Somente o recém -eleito Bundestag pode e pode tomar essas decisões”, disse o legislador da AFD Stephan Brandner.

O ex-juiz Hans-Jürgen Papier, no entanto, não espera que o tribunal aja. “Legalmente, não tenho nenhum problema em reformar o freio de dívida com as majorias antigas”, disse ele, referindo -se ao artigo 39 do Lei Básica. De acordo com isso, o mandato eleitoral termina quando o novo Parlamento se reúne. “O Bundestag atualmente no cargo ainda é totalmente democraticamente legitimado”, disse Papier.

As gerações futuras serão sobrecarregadas

O pesquisador da democracia Hans Vorländer também não tem dúvidas sobre isso. O Bundestag é soberano e pode fazer o que quiser. No entanto, ele tem suas reservas sobre o impacto a longo prazo do aumento dos empréstimos públicos: “As gerações futuras estão sendo sobrecarregadas de uma maneira inaceitável”, alertou.

Enquanto isso, o presidente do antigo Bundestag, Bärbel Bas, emitiu convites para a primeira sessão especial em 13 de março. Talvez alguns dos legisladores se lembrem das palavras que ela falou em seu discurso de despedida: “Este país já dominou muitos desafios.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

