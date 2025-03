Suspeito de sequestrar mulher no Morumbi em SP é preso – 12/03/2025 – Cotidiano

Francisco Lima Neto



O segundo suspeito de sequestrar uma mulher no estacionamento de um pet shop no Morumbi, zona oeste de São Paulo, foi preso nesta terça (11) por agentes do DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa). Outro suspeito foi morto pela Polícia Militar durante tentativa de abordagem, que ocorreu na segunda (10).

A vítima foi convocada para reconhecimento, mas não compareceu à delegacia, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado.

O suspeito foi levado à sede do departamento e teve a prisão temporária aceita pela Justiça.

Ele não teve a identidade revelada nem apresentou defesa, de acordo com a polícia.

A cliente, uma mulher de 45 anos, foi sequestrada no estacionamento da loja Cobasi do Morumbi, na tarde desta segunda-feira. Ela ficou três horas sob poder dos criminosos que a obrigaram a fazer transferências bancárias. A PM localizou o veículo, e um dos criminosos foi baleado e morreu.

Câmeras de monitoramento registraram quando a mulher retornou ao carro com as compras. Ela colocou as sacolas no banco do passageiro e foi em direção à porta do motorista. Quando ela entrou no carro, dois criminosos saíram de um Honda Fit estacionado ao lado e a renderam.

Ela tentou se soltar, mas os suspeitos a colocam no banco traseiro do Fit e saíram com o veículo do estacionamento.

Ela ficou sob poder dos criminosos por três horas e foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma máquina de pagamento, de acordo com a SSP.

Uma pessoa que viu ação dos criminosos no estacionamento da loja acionou a PM, que fez buscas e localizou o veículo dos suspeitos na rua Pierre Patel, no Jardim Ângela, na zona sul.

Segundo relato dos policiais, um dos suspeitos, ao sair do veículo, pareceu sacar uma arma e acabou baleado pelos PMs. Ele foi socorrido ao Hospital do M’Boi Mirim, mas não resistiu.

A arma do suspeito de 28 anos era falsa, de acordo com a secretaria. O segundo criminoso conseguiu fugir por uma viela.

A vítima foi libertada e o caso registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo). A polícia procura o segundo envolvido.

A Cobasi lamentou o caso e se solidarizou com a vítima e afirmou que forneceu subsídios à polícia que possibilitaram a resolução do caso. “Trabalharemos para reforçar a segurança em nossas lojas, assim como seguiremos colaborando com a investigação da polícia”, ressaltou.