O ciclone Chido, aproximando-se, ameaça o arquipélago, colocado em alerta vermelho pela Météo-France

Os habitantes de Mayotte preparam-se para a passagem do Chido, um intenso ciclone tropical que se prepara para varrer, sábado, 14 de dezembro, de manhã cedo, o arquipélago do Oceano Índico, colocado em alerta vermelho. “Este é um momento sério. Mayotte nunca passou por tal situação”declarou o presidente do conselho departamental, Ben Issa Ousseni, na sexta-feira.

No início da noite (hora local), o ciclone estava a cerca de 230 quilómetros a nordeste de Mayotte, de acordo com o último boletim da Météo-France. Deveria tocar “no final da noite” Mayotte e libertar “ventos destrutivos ou mesmo devastadores”. O alerta vermelho entrou em vigor às 22h00 (20h00 em Paris) no arquipélago.

No final da noite de sexta para sábado, a Météo-France prevê em Mayotte “rajadas de vento violentas, chuva intensa, ondas submersas aliadas à subida do mar”condições climáticas que causam “um risco de escoamento e inundações, e ondas do mar que podem ter efeitos significativos na costa”especificou o prefeito de Mayotte, François-Xavier Bieuville. “Este é um evento sem precedentes, extremamente violento, os ventos podem ultrapassar os 180 km/h”sublinhou durante uma conferência de imprensa.

Concomitantemente ao alerta vermelho, foi proibida a circulação nas vias públicas das duas ilhas, Grande-Terre e Petite-Terre, e o aeroporto de Dzaoudzi fechou às 20:00 (18:00 em Paris). A Agência Regional de Saúde (ARS) pede aos doentes que “não viaje mas ligue 15”e acrescenta que “Os recursos médicos foram reforçados para cuidar de pessoas feridas ou doentes”.

Um terço da população particularmente ameaçada

A prefeitura local, na rede social “confinado numa habitação sólida, com um estoque adequado de água e alimentos disponíveis”. Aos que vivem em habitações precárias, muito numerosos no departamento mais pobre de França, o prefeito aconselhou a aderir a um dos 71 centros de alojamento “aberto a todos” em escolas e ginásios.

As preocupações prioritárias são as cerca de 100.000 pessoas que vivem em “moradias insalubres” que foram identificados pelas autoridades, numa população total estimada em 320 mil habitantes no arquipélago. Além da transmissão de alerta por SMS pelas autoridades, “a polícia municipal foi a cada aldeia”declarou o prefeito, principalmente em bairros de difícil acesso.

“A prioridade é manter as pessoas seguras”garante o presidente da Câmara de Chiconi, Madi Ousseni Mohamadi, que está a preparar o colégio da sua comuna – fechado sexta e sábado como todos os estabelecimentos de ensino do arquipélago – para acolher a população. O prefeito desta cidade que faz fronteira com a costa também enviou agentes para “limpar as margens das estradas de elementos que possam voar e causar danos”como acidentes de carro.

110 profissionais de segurança civil enviados da Ilha da Reunião

O Ministro do Interior demissionário, Bruno Retailleau, participou numa atualização da situação no centro operacional de gestão interministerial de crises em Paris, confirmando o envio para Maiote de 110 profissionais de segurança civil da ilha da Reunião. “Peço à população que respeite as instruções das autoridades”ele escreveu em

Nas vizinhas Comores, foi ativado um alerta de ciclone com nível laranja. A direção-geral de segurança civil ordenou o encerramento dos aeroportos a partir das 18h00 de sexta-feira (16h00 em Paris). “devido a condições climáticas extremas”. Em Madagáscar, o olho do ciclone aproximou-se a cerca de cem quilómetros do norte da ilha e provocou chuva “abundante à tarde” bem como um “vento forte” antes de ir embora, de acordo com as autoridades.

