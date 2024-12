Singapura intensifica execuções e pressão sobre grupos anti-pena de morte | Notícias sobre pena de morte

Cingapura – O pai de Masoud Rahimi Mehrzad estava numa parte remota do Irão quando recebeu a notícia que há muito temia.

Seu filho seria enforcado na prisão de Changi, em Cingapura.

Sofrendo de deterioração da saúde e com apenas uma semana de antecedência até a execução na madrugada de 29 de novembro, ele não pôde realizar a exigente viagem para ver seu filho pessoalmente pela última vez, segundo relatos.

Em vez disso, o contato final entre pai e filho ocorreu por meio de um telefonema de longa distância.

Apesar de um último desafio legal, Masoud foi enforcado na última sexta-feira de novembro, mais de 14 anos depois de ter sido preso pela primeira vez por delitos de drogas.

Masoud, de 35 anos, tornou-se a nona pessoa enforcada em Singapura este ano.

“Com quatro execuções só em Novembro, o governo de Singapura prossegue incansavelmente a utilização cruel da pena de morte”, disse Bryony Lau, vice-diretora para a Ásia da Human Rights Watch.

Grupos de campanha anti-pena de morte acreditam que cerca de 50 presos estão atualmente no corredor da morte em Singapura.

Apesar da oposição de importantes grupos de direitos humanos e de especialistas das Nações Unidas, Singapura afirma que a pena capital tem sido “um elemento dissuasor eficaz” contra os traficantes de droga e garante que a cidade-estado é “um dos lugares mais seguros do mundo”.

Um grupo de peritos da ONU disse numa declaração conjunta no mês passado que Singapura deveria “deixar de confiar no direito penal e adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos em relação ao uso de drogas e aos transtornos por uso de drogas”.

As histórias sobre a situação dos presos no corredor da morte geralmente vêm de ativistas, que trabalham incansavelmente para lutar pelos direitos daqueles que enfrentam a punição final.

A recente onda de execuções os deixou abalados.

“É um pesadelo”, diz Kokila Annamalai, uma proeminente activista contra a pena de morte do Colectivo de Justiça Transformativa (TJC).

Seu trabalho a levou a formar um vínculo estreito com muitos prisioneiros no corredor da morte.

“Eles são mais do que apenas pessoas pelas quais fazemos campanha. Eles também são nossos amigos, sentem-se como nossos irmãos. Tem sido muito difícil para nós pessoalmente”, disse Annamalai à Al Jazeera.

‘Perder outro filho, ele não conseguia aceitar’

Como quase todos os prisioneiros de Singapura no corredor da morte, Masoud foi condenado por crimes relacionados com drogas.

Nascido em Cingapura, filho de pai iraniano e mãe cingapuriana, ele passou a infância entre o Irã e Dubai.

Aos 17 anos, regressou a Singapura para cumprir o serviço nacional obrigatório e foi durante este período da sua vida que foi preso por acusações de drogas.

Em maio de 2010, aos 20 anos, ele foi ao encontro de um malaio em um posto de gasolina no centro de Cingapura. Masoud pegou um pacote do homem antes de ir embora. Ele logo foi parado pela polícia. Eles revistaram o pacote e algumas outras sacolas que encontraram no carro.

No total, os policiais descobriram mais de 31 gramas de diamorfina, também conhecida como heroína, e 77 gramas de metanfetamina.

Masoud foi preso por posse de drogas para fins de tráfico.

De acordo com as leis rigorosas de Singapura, qualquer pessoa apanhada a transportar mais de 15 gramas de heroína pode enfrentar a pena de morte.

Masoud disse à polícia que sofria de transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade. Ele também culpou um sindicato ilegal de empréstimos de dinheiro por plantar drogas para incriminá-lo.

Sua defesa não resistiu no tribunal e ele foi condenado à morte em 2015.

A irmã de Masoud, Mahnaz, divulgou uma carta aberta pouco antes de seu irmão ser enforcado no mês passado. Ela descreveu a dor que a sentença de morte infligiu ao pai.

“Meu pai ficou completamente inconsolável e nunca se recuperou. Um dos meus irmãos morreu aos 7 anos, de apendicite… perder outro filho, ele não conseguia aceitar”, escreveu ela.

Masoud lutou incansavelmente para recorrer da sua condenação, mas os seus numerosos desafios legais falharam, tal como o pedido de clemência ao presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam.

Antes da sua própria execução, a irmã de Masoud contou como o seu irmão dedicou o seu tempo no corredor da morte a ajudar outros prisioneiros nas suas próprias batalhas legais.

“Ele está muito empenhado em ajudá-los a encontrar a paz”, disse Mahnaz.

“Ele sente que é sua responsabilidade lutar pela sua vida, assim como pela dos outros, e deseja que todos os que estão no corredor da morte sintam a mesma motivação, que estejam presentes uns para os outros”, disse ela.

‘As pessoas começam a se importar profundamente’

Em Outubro, Masoud foi um dos 13 prisioneiros no corredor da morte que ganharam um processo contra o Serviço Prisional de Singapura e a Procuradoria-Geral da República, depois de terem sido considerados como tendo agido ilegalmente ao divulgar e solicitar cartas privadas de prisioneiros.

O tribunal também concluiu que o direito dos prisioneiros à confidencialidade foi violado.

Masoud também deveria representar um grupo de 31 prisioneiros num desafio constitucional contra uma nova lei relativa ao processo pós-recurso em casos de pena de morte. A audiência dessa contestação legal ainda está marcada para o final de janeiro de 2025, uma data que agora é tarde demais para Masoud.

O Gabinete Central de Narcóticos de Singapura afirmou que o facto de a execução de Masoud ter sido realizada antes da próxima audiência no tribunal superior “não era relevante para a sua condenação ou sentença”.

Após uma pausa de dois anos devido à pandemia da COVID-19, as execuções aumentaram nos últimos anos no centro financeiro do Sudeste Asiático.

De acordo com as notícias, 25 prisioneiros foram executados em Singapura desde 2022, com as autoridades a mostrarem poucas perspectivas de suavizar a sua abordagem à pena capital para os traficantes de droga.

Os ativistas anti-pena de morte na cidade-estado continuam a expressar a sua indignação face às ações do governo, utilizando as redes sociais para amplificar as histórias pessoais dos prisioneiros no corredor da morte.

No entanto, começaram a receber “ordens de correção” de autoridades governamentais, que são emitidas ao abrigo da controversa lei de notícias falsas de Singapura.

O grupo TJC de Annamalai foi alvo da lei – a Lei de Proteção contra Falsidades e Manipulação Online (POFMA) – em vários posts relacionados a casos no corredor da morte.

O grupo de campanha foi instruído a incluir um “aviso de correção” nas suas postagens originais e também a compartilhar um link online para um site do governo, para maiores esclarecimentos.

“É sempre a história de um prisioneiro que enfrenta execução iminente e é submetido à POFMA”, disse Annamalai.

Descrevendo estas histórias de prisioneiros individuais como “as mais poderosas”, Annamalai diz que o grupo foi especificamente visado porque “as pessoas começam a preocupar-se profundamente e querem agir quando as lêem”.

‘Tentando nos silenciar’

Grupos de defesa dos direitos humanos atacaram os recentes ataques das autoridades a grupos activistas.

“Condenamos nos termos mais veementes a intimidação contínua e o clima de medo que as autoridades criaram em torno do ativismo anti-pena de morte em Singapura e exigimos que o assédio aos ativistas cesse imediatamente”, afirmaram sete grupos anti-pena de morte numa declaração conjunta. em outubro.

Elizabeth Wood, CEO do Capital Punishment Justice Project, com sede em Melbourne, Austrália, e uma das sete signatárias da carta, disse que aqueles que lutam para acabar com as execuções estão a ser considerados como “glorificadores” dos traficantes de droga.

“Eles anunciaram que iriam criar um dia em memória das vítimas das drogas. Essa é outra forma de acusar os ativistas de glorificar e tentar humanizar os traficantes de drogas”, disse Wood.

Lau, da Human Rights Watch, disse que “o governo de Singapura não deveria usar as suas leis repressivas e excessivamente amplas para tentar silenciar os activistas anti-pena de morte”.

O Ministério do Interior de Singapura recusou um pedido de entrevista da Al Jazeera.

Numa declaração recente, o Ministério do Interior afirmou que “não visam, silenciam e assediam organizações e indivíduos simplesmente por se manifestarem contra a pena de morte”.

Annamalai, do TJC, disse que continuará o seu activismo, apesar de enfrentar uma ordem de correcção da POFMA por uma publicação na sua página pessoal do Facebook.

Embora enfrente o risco de uma multa ou até mesmo de uma pena de prisão, Annamalai disse que não fará nenhuma correção.

“Eles estão tentando nos silenciar de forma agressiva e desesperada, mas não terão sucesso”, acrescentou ela.