O destino do Troféu dos Campeões do Paquistão será decidido pela ICC em 29 de novembro | Notícias de críquete

O Conselho Internacional de Críquete (ICC) se reunirá esta semana para determinar o destino do Troféu dos Campeões do próximo ano, depois que a Índia se recusou a jogar no país anfitrião, o Paquistão, disse um porta-voz.

No início deste mês, o ICC informou ao Pakistan Cricket Board (PCB) que a Índia não visitaria o Paquistão para o torneio de oito equipes, deixando o destino do evento de exibição em jogo.

Os vizinhos com armas nucleares travaram três guerras desde que foram separados da divisão do subcontinente em 1947 e essa rivalidade reflecte-se frequentemente no campo de críquete.

Um porta-voz do TPI com sede em Dubai disse à agência de notícias AFP na terça-feira que eles poderiam “confirmar uma reunião do TPI na sexta-feira”, onde o assunto estará na agenda, sem fornecer mais detalhes.

O PCB já rejeitou propostas que permitiriam à Índia jogar num terceiro país neutro, insistindo que o calendário completo de 19 de Fevereiro a 9 de Março deve ser realizado no Paquistão.

O conselho de críquete da Índia não comentou o torneio.

A Índia não visita o Paquistão desde 2008, e a deterioração dos laços políticos significa que os grandes rivais só se enfrentam em eventos multi-equipas da ICC.

O Paquistão viajou para a Índia para a Copa do Mundo de Críquete ICC em outubro e novembro de 2023 e disputou todas as partidas no país anfitrião.

O Paquistão sofreu uma seca de vários anos de jogos em casa, pois as equipes se recusaram a visitá-lo após um ataque em 2009 ao ônibus do time de críquete do Sri Lanka em Lahore. O jogo internacional só foi totalmente retomado em 2020.

Quando o Paquistão sediou a Copa da Ásia do ano passado, as partidas da Índia foram disputadas fora do país.

Os chefes de críquete do Paquistão rejeitaram os temores de segurança em relação ao Troféu dos Campeões, apontando para o recente sucesso na recepção de times de ponta, incluindo Austrália, Inglaterra e África do Sul.

O Troféu dos Campeões será o primeiro evento da ICC realizado no Paquistão desde que co-sediou a Copa do Mundo de 1996 com a Índia e o Sri Lanka. O Paquistão é o atual detentor do Troféu dos Campeões da ICC desde a última edição em 2017.