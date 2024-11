El Salvador planeja seu futuro milagre econômico – DW – 26/11/2024

Em toda a África Austral, o apoio aos partidos governantes de longa data diminuiu durante o ano passado.

O outrora forte Congresso Nacional Africano (ANC) da África do Sul teve de formar um governo de coligação com a Aliança Democrática (AD) para governar pela primeira vez desde a independência. Vizinho Moçambique está a enfrentar agitação violenta após a disputada vitória eleitoral da Frelimo. Os partidos da oposição venceram recentemente em Botsuana e Maurício.

Namíbia realiza as suas eleições na quarta-feira, onde a Organização Popular do Sudoeste Africano (SWAPO), que está no poder desde 1990, continua forte nas populosas regiões do norte do país.

Novo começo para o Botswana após eleições históricas Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Poderá a SWAPO recuperar do declínio de 2019?

No entanto, a SWAPO já registou um declínio. Nas eleições parlamentares de 2019, a Namíbia perdeu a maioria de dois terços na Assembleia Nacional pela primeira vez desde a independência. O falecido presidente Hage Geingob, falecido no início deste ano, registou o resultado eleitoral mais fraco da história do partido, com cerca de 56%. Nas eleições locais de 2020, a SWAPO também perdeu o controlo dos centros urbanos, incluindo a capital, Windhoek, e a importante cidade portuária de Walvis Bay.

Embora a SWAPO pareça seguir a tendência regional de perda de terreno dos movimentos de libertação, o cientista político namibiano Rakkel Andreas argumentou que “a mudança que está a ocorrer na África Austral não pode ser generalizada como um movimento anti-libertação”. A dinâmica política em cada país é demasiado distinta para uma categorização tão ampla, observou ela.

O conferencista Rui Tyitende acrescentou que a resiliência da SWAPO se deve a uma oposição fraca e fragmentada.

A força da SWAPO reside na fraqueza da oposição

Um total de 21 partidos competem nas eleições parlamentares de quarta-feira, juntamente com 15 candidatos presidenciais. Segundo Tyitende, o espaço político sofre de superlotação.

“A razão para a fragmentação não está relacionada com questões políticas ou ideológicas, mas com egos, com confrontos de personalidade”, disse ela à DW, acrescentando que não existe uma coligação de oposição unificada contra a SWAPO.

A isto acrescenta-se o sistema eleitoral proporcional na Namíbia, que permite que até os partidos mais pequenos ganhem assentos no parlamento. O cientista político alemão-namibiano Henning Melber explicou que isto atrai indivíduos “que só se candidatam a cargos políticos porque esperam ter acesso aos potes de mel”.

Os privilégios materiais sempre foram um factor motivador na política namibiana, acrescentou Melber.

A oposição também tem lutado para manter a confiança dos eleitores desde o seu sucesso nas eleições locais e regionais de 2020. Em Windhoek, uma coligação da oposição falhou e a SWAPO recuperou o poder numa nova coligação.

Melber acrescentou que “com esta oposição, a SWAPO tem mais hipóteses de emergir relativamente ilesa”.

A mulher que trará o passado colonial da Namíbia para a tela Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Primeira mulher presidente?

O veterano político Netumbo Nandi-Ndaitwah pretende tornar-se a primeira mulher presidente da Namíbia. Ela está actualmente a servir como vice-presidente do país sob o comando do chefe de estado interino, Nangolo Mbumba, que decidiu não se candidatar ao cargo depois de assumir o cargo em Fevereiro.

Aos 72 anos, Nandi-Ndaitwah prometeu criar empregos e combater o desemprego de 20% entre os jovens e os licenciados, com a promessa de investir 85 mil milhões de dólares namibianos (4,7 mil milhões de dólares) durante os próximos cinco anos para gerar mais de 500 mil empregos — um objectivo que os críticos consideram irrealista.

As questões das mulheres, como os direitos reprodutivos, a igualdade salarial e os cuidados de saúde, também deverão ser significativas para os eleitores.

Se eleita, Nandi-Ndaitwah seguiria os passos de líderes femininas pioneiras como Ellen Johnson Sirleaf da Libéria, Joyce Banda do Malawi e Catherine Samba-Panza da República Centro-Africana.

Nandi-Ndaitwah tem sido uma figura proeminente em Política da Namíbia desde a independência, ocupando vários cargos ministeriais. O analista Rui Tyitende observou que ela é vista como “uma presidente sem esqueletos no armário”.

O presidente da Namíbia, Nangolo Mbumba, com o candidato presidencial Netumbo Nandi-Ndaitwah do partido no poder da Namíbia, SWAPO Imagem: Noah Tjijenda/REUTERS

Quem pode desafiar a SWAPO para a presidência?

A eleição permanece indecisa em grande parte por causa do IPC (Patriotas Independentes pela Mudança). O seu líder, Panduleni Itula, antigo dentista e ex-membro da SWAPO, concorreu como candidato independente em 2019, obtendo 30% dos votos do seu antigo colega de partido Hage Geingob. Ele agora é visto como o candidato da oposição mais promissor.

No entanto, Itula e o seu novo partido enfrentarão uma SWAPO unida e um forte candidato governamental em Nandi-Ndaitwah.

Embora seja um forte candidato da oposição, Itula poderá enfrentar uma reação pública relacionada com o seu casamento com uma mulher britânica. Segundo o cientista político Melber, as críticas a uma possível primeira-dama estrangeira e branca mostram o ressentimento histórico que ainda existe desde a época colonial.

Rakkel Andreas acrescentou que as cicatrizes ainda são profundas: “O simbolismo é simplesmente problemático, penso que será muito difícil para muitos namibianos aceitá-lo”. A Namíbia é uma colónia sob o domínio da minoria branca desde 1885, primeiro com a Alemanha como potência colonial e depois como território sob mandato da África do Sul.

O líder do IPC, Panduleni Itula, recebeu 30% dos votos nas eleições de 2019 Imagem: Simon Maina/AFP/Getty Images

Eleições parlamentares: um raio de esperança para a oposição

A competição pelos assentos parlamentares deverá ser intensa. Andreas, Melber e Tyitende prevêem que o IPC emergirá como a oposição oficial da Namíbia, tornando-se o segundo partido mais forte.

Além disso, o novo partido de esquerda, Reposicionamento Afirmativo (AR), liderado pelo antigo membro da SWAPO, Job Amupanda, também está a abrir caminho para o parlamento. Isto poderia forçar o partido no poder a formar uma coligação.

“Terá de ser criado espaço para o IPC e AR e acredito que isso será às custas da SWAPO”, diz Rakkel Andreas.

Um último teste de humor antes das eleições parece confirmar esta tendência. Aproximadamente 16.000 namibianos no estrangeiro, funcionários públicos uniformizados e marítimos já votaram. Embora os resultados oficiais ainda não estejam disponíveis, os números preliminares indicam uma tendência clara: uma vitória da SWAPO à frente do IPC e da AR.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão. A agência de notícias AP contribuiu com reportagens.