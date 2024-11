O gigante plano social de Auchan marca o fim do seu modelo histórico

No hipermercado Auchan em Englos (Norte), 12 de janeiro de 2022. ALEXIS CHRISTIAEN (PIB) / PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP

“Apesar e tristeza para as famílias afetadas”para Gilles Martin, delegado central sindical da CFDT de Auchan França. “Nojo, raiva, surpresa com a escala dos anúncios”, para Franck Martinaud, delegado da Force Ouvrière da Auchan Retail France, que esperava reduções da força de trabalho, “mas não tanto”. Os representantes do pessoal ficaram em choque na terça-feira, 5 de Novembro, quando a administração do quinto maior operador retalhista francês lhes anunciou os contornos do maior plano social da sua história. Encerramento de lojas e armazéns, reorganização de hipermercados, fusão de serviços de apoio… O novo plano estratégico para regressar à rentabilidade da Auchan, que emprega 54.000 funcionários em França, resultará na eliminação de 2.389 cargos. São 1.751 reduções líquidas, incluindo a criação de 638 cargos.

“Foi um pouco escrito com antecedência”brinca um distribuidor concorrente diante dos pontos fracos do grupo nortenho: “Um modelo de hipermercado em declínio, fonte de custos elevados e um lugar importante na Rússia, um mercado extremamente lucrativo. » Este equilíbrio permitiu durante anos absorver as perdas da atividade em França. Mas com a venda das suas atividades na Rússia em curso, tornou-se urgente para a marca alimentar da família Mulliez enfrentar a recuperação das suas atividades francesas, para não sofrer o mesmo destino do seu concorrente Casino. Porque a Auchan, presente em 12 países, continuou a perder quota de mercado em França, passando de 11,3% para 9,1% (incluindo as lojas Casino adquiridas) em dez anos, quando a E.Leclerc subia 19,9% para 24,1%.

Ano após ano, as contas caíram ainda mais no vermelho. No primeiro semestre, a queda do volume de negócios atingiu 4,7% em França (após uma queda de 2,7% em 2023), e 3,3% em todo o grupo (excluindo países em guerra). No final de julho, a empresa justificou estes números pela concorrência “melhor posicionado em termos de preço e formatos” e por um “fenômeno de desconsumo” que afeta mais “hipermercados (–5,2%), mais expostos a produtos não alimentares” que “supermercados (–1,6%)”. Resultados que levaram a um prejuízo de quase mil milhões de euros para a sua empresa-mãe ELO. “Durante quinze anos, Auchan só fez escolhas erradasresume Christophe Foucaut, delegado sindical da CGT no hipermercado Englos (Norte). Tivemos 20 diretores em vinte e dois anos, que nem sequer tiveram tempo de implementar a sua estratégia. Cada vez esperamos e cada vez a empresa vai cada vez pior. »

