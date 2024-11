Três condenados à morte no Irã pelo assassinato de um importante cientista nuclear | Notícias

Três suspeitos são acusados ​​de envolvimento no assassinato do cientista Mohsen Fakhrizadeh e de espionagem para Israel.

O judiciário do Irã afirma que três pessoas foram condenadas à morte depois que um tribunal as considerou culpadas de espionagem para Israel e de envolvimento no assassinato de um importante cientista nuclear.

Mohsen Fakhrizadeh foi morto quando o seu carro foi emboscado numa autoestrada fora da capital, em novembro de 2020.

“Os processos preliminares ocorreram em Urmia, onde estes indivíduos foram condenados à execução; o caso está atualmente em processo de apelação”, disse Asghar Jahangir, porta-voz do judiciário iraniano, em entrevista coletiva em Teerã na terça-feira.

“Depois de algumas investigações, três das oito pessoas presas na província do Azarbaijão Ocidental foram acusadas de cometer espionagem para o regime de ocupação de Israel”, disse Jahangir.

Acrescentou que os três também são “acusados ​​de transportar equipamento para o Irão para o assassinato do mártir Fakhrizadeh sob o pretexto de contrabando de bebidas alcoólicas”.

A decisão foi tomada na sequência de uma “investigação abrangente”, disse o responsável iraniano, acrescentando que as acusações contra outros quatro suspeitos estão a ser analisadas.

Fakhrizadeh foi amplamente visto pela inteligência ocidental como o mentor dos esforços clandestinos iranianos no início da década de 2000 para desenvolver armas nucleares por trás da fachada de um programa civil declarado de enriquecimento de urânio – uma afirmação rejeitada pelo Irão.

Autoridades iranianas dizem que o assassinato ocorreu quando uma arma usando uma câmera avançada e controlada por um satélite deu um zoom no cientista enquanto ele dirigia fora da capital iraniana. Teerão culpou Israel pelo assassinato, que não confirmou nem negou o seu envolvimento.

As tensões entre o Irão e Israel aumentaram desde o início da guerra em Gaza, em Outubro do ano passado. A República Islâmica tem apoiado uma rede de aliados em toda a região, incluindo o Hamas e o Hezbollah, que estão em confronto com Israel em Gaza e no Líbano, respetivamente.

Os rivais regionais também se envolveram em confrontos directos, com o Irão a lançar uma barragem de mísseis telegrafados e drones contra Israel em Abril, em resposta a um ataque aéreo amplamente atribuído a Israel que matou altos funcionários iranianos em Damasco, na Síria.

Em Outubro, o Irão lançou 180 mísseis balísticos contra alvos em Israel, no que diz ter sido uma resposta ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, e ao assassinato do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israel respondeu com três ondas de ataques contra alvos militares em três províncias iranianas.