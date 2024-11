Pedro Almodóvar e Jacques Audiard lideram nomeações para os European Film Awards | Filme

A Câmara Municipal de Estrasburgo anunciou terça-feira, 5 de novembro, a sua intenção de apresentar queixa após os danos na estela erguida em homenagem às vítimas do o ataque ao mercado de Natal ocorrido na capital da Alsácia em 2018. “A estela da Place de la République, erguida em memória das muitas vítimas do ataque terrorista que mergulhou a nossa cidade no luto em 11 de dezembro de 2018, foi vandalizada ontem à noite”lamentou a prefeita ambientalista, Jeanne Barseghian, em um comunicado de imprensa.

A estela, imaginada por uma das vítimas do atentado, é um cubo transparente com cerca de um metro de altura, em cujas paredes correm as silhuetas da catedral e dos telhados de Estrasburgo. Pelo menos uma das faces do cubo foi quebrada.

“Desenhado em colaboração com as vítimas e seus familiares, inscreve no espaço público a memória deste ato hediondo que marcou toda a cidade e não só, e que evoca a memória das cinco pessoas assassinadas”continua o comunicado de imprensa. “Jeanne Barseghian, prefeita de Estrasburgo, e Jacques Witkowski, prefeito do Baixo Reno, condenam com a maior firmeza a deterioração inaceitável deste lugar de contemplação onde nos reuniremos novamente no dia 11 de dezembro. »

“Este ataque abalou nossa cidade”

Vários representantes eleitos da Alsácia, como a senadora do Baixo Reno Elsa Schalck (Les Républicains), a eurodeputada Fabienne Keller (Ensemble) ou o deputado Thierry Sother (Partido Socialista) também reagiram. “Fico indignado ao saber que a estela erguida na Place de la République, em Estrasburgo, em memória das vítimas do ataque terrorista de 11 de dezembro de 2018, foi vandalizada. Este ataque abalou nossa cidade. Devemos honrar e transmitir a memória dos desaparecidos e feridos”escreveu o Sr. Sother na rede social.

Na noite de 11 de dezembro de 2018, depois de ter jurado lealdade à organização Estado Islâmico (EI), um jovem radicalizado matou cinco pessoas e feriu outras onze nas ruas movimentadas da cidade alsaciana. Ele foi morto a tiros pela polícia após dois dias de rastreamento.

