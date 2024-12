O goleiro do Bochum foi atingido por um isqueiro no Union Berlin e as equipes concordaram em empatar | Bundesliga

Reuters



O Bochum protestará junto à federação alemã de futebol depois que o goleiro Patrick Drewes foi atingido por um isqueiro no empate da Bundesliga em União Berlim no sábado, com as equipes voltando posteriormente a campo para encerrar a partida sem tentar marcar.

Com o nível de jogo em 1 a 1 e o tempo de compensação se esgotando, Drewes, de 31 anos, foi atingido por um isqueiro atirado pela torcida, fazendo-o cair no chão. “Ele está sendo levado ao hospital, onde será novamente examinado completamente, e então esperaremos para ver”, disse o técnico do Bochum, Dieter Hecking.

O árbitro Martin Petersen interrompeu a partida e retirou as equipes. Mais tarde, eles voltaram a campo, mas o Bochum teve que colocar o atacante Philipp Hofmann no gol até o final da partida, pois todos os seus substitutos já haviam sido utilizados.

“Na nossa opinião, o jogo deveria ter sido abandonado. Terminamos a partida sob protesto e apresentaremos recurso na segunda-feira”, disse a diretora-gerente do Bochum, Ilja Kaenzig, à Sky Germany.

Ambas as equipes concordaram em não atacar nos minutos finais, resultando em uma conclusão moderada ao dividirem os despojos. O árbitro confirmou o acordo, dizendo: “Foi um acordo entre as duas equipas. Você tem que perguntar às equipes sobre isso. Não tenho nada a ver com isso.

Patrick Drewes, do Bochum, segura o isqueiro que, segundo ele, o atingiu no jogo da Bundesliga contra o Union Berlin. Fotografia: Lisi Niesner/Reuters

Bochum estão enraizados no fundo do Bundesliga sem vitórias e apenas três pontos em 14 jogos, enquanto o Union está em 12º com 17.

De acordo com o porta-voz do sindicato, Christian Arbeit, a polícia disse mais tarde: “O autor do crime foi identificado e entregue à polícia. Um relatório já foi arquivado.