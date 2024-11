O governo apanhado em agitação social

Marc Ferracci, Ministro Delegado da Indústria, durante reunião com funcionários da fábrica Michelin, em Cholet (Maine-et-Loire), 8 de novembro de 2024. ADRIEN AUZANNEAU/HANS LUCAS VIA AFP

O executivo é questionado, pois as más notícias chegam uma após a outra no mundo do trabalho. Aumento das falências e dos projectos de reestruturação, apelos à greve na SNCF, na Air France e na função pública, novo aumento da febre entre o campesinato… Como resultado das dificuldades da nossa economia e das medidas de austeridade orçamental, esta excitação crescente reflecte sobre o Primeiro-Ministro, Michel Barnier, e as suas tropas.

Isto é evidenciado pelo episódio desagradável vivido na sexta-feira, 8 de novembro, por Marc Ferracci. Ao encontrar-se com os funcionários da fábrica Michelin de Cholet (Maine-et-Loire), que fechará as portas até 2026, tal como a de Vannes, o ministro responsável pela indústria foi abordado com vigor à sua chegada ao estabelecimento, obrigando-o desaparecer rapidamente. As pessoas ao seu redor colocaram as coisas em perspectiva, argumentando que as vaias duraram apenas alguns minutos, para uma presença de três horas no local, e que pessoas de fora da empresa haviam participado. Mas o conflito mostra que o governo está envolvido em tensões sociais.

Mesmo que o número de despedimentos e de contratos de trabalho temporários não renovados permaneça hoje inferior ao registado durante a crise económica de 2008, a equipa do Sr. Barnier está a acompanhar de perto os indicadores, notando uma tendência preocupante. Os chamados planos de “protecção do emprego”, que resultam em cortes na força de trabalho, “aumentando desde 2023 e continuará”admitiu a ministra do Trabalho, Astrid Panosyan-Bouvet, aos deputados na terça-feira. “É a conjunção de problemas estruturais em determinados setores e de uma situação cíclica”ela explicou. Três dias antes, no France Inter, Ferracci não procurou pintar a realidade de uma forma otimista. “Provavelmente haverá anúncios de fechamento de locais nas próximas semanas e meses”disse ele, evocando “milhares de empregos” excluído.

Focos de revolta

Se as dolorosas decisões tomadas, por exemplo, na Michelin ou na Auchan não podem ser atribuídas directamente ao governo, surgem outros centros de revolta na sequência de arbitragens políticas. Este é particularmente o caso da função pública, onde a perspectiva de uma greve nas próximas semanas parece cada vez mais certa. Na terça-feira, os oito principais sindicatos representativos dos agentes reuniram-se para discutir uma possível resposta contra a vontade do executivo do endurecer as condições de compensação por licença médica. Eles estão em uníssono para contestar este projeto.

