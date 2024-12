O mais recente, jovem e descolado detetive francês da TV? Mais oui… é Maigret | George Simenon

Vanessa Thorpe Arts and media correspondent



UM um corpo deixado a apodrecer sob as folhas da floresta, um punhal entre as costelas, uma bala disparada contra a têmpora – este tipo de massacre é agora comum na televisão de domingo à tarde, com os telespectadores mal levantando uma sobrancelha. Mas ainda existem alguns crimes fictícios que podem chocar o público, gerando cartas e reclamações. Essas são ofensas de tela cometidas contra um detetive querido e são cometidas sempre que uma nova versão é feita.

Os fãs de Sherlock Holmes, Van der Valk, Arsène Lupin, Marple ou Poirot ficam regularmente indignados quando confrontados com um retrato novo e modernizado. Mas entre os mais protectores estão os admiradores dos célebres romances Maigret de Georges Simenon – e agora têm uma grande surpresa a caminho. Seu chefe de polícia parisiense de meia-idade favorito está prestes a renascer como um herói jovem e contemporâneo.

Rowan Atkinson como Maigret na mais recente apresentação da TV britânica para o detetive francês. Fotografia: ITV/Shutterstock

A primeira versão moderna dos mistérios de Simenon acaba de ser filmada em Budapeste, que funciona também como o Capital francesa. Benjamin Wainwright, mais conhecido até agora pelo drama de fantasia Belgraviadesempenha o papel do ex-inspetor-chefe taciturno. A série de seis partes foi feita para a obra-prima da WGBH Boston pela equipe de produção da Playground por trás Wolf Hall: O Espelho e a Luz; o escritor principal da série é Pátriaé Patrick Harbinson.

O detetive da Polícia Judiciária de Simenon, criado em 1930, era uma figura solitária e ruminativa que resolvia seus casos aplicando sua compreensão instintiva da natureza humana. Seu mantra era “compreender e não julgar”. Julian Barnes é um grande fã dos livros, mas admite que não são um “crime aconchegante” de ninguém. “Não é nada reconfortante, porque a sua visão da vida e da motivação humana é muito pessimista, mas tenho sempre um Simenon por perto”, disse ele.

Stefanie Martini interpretará a esposa de Maigret. Fotografia: Lia Toby/Getty Images

Embora existam poucas perseguições nas ruas ou desfechos espetaculares nos livros de Simenon, eles foram repetidamente reinventados para a tela. Mais recentemente, Jules Maigret foi interpretado por Rowan Atkinson, que deixou de lado seus maneirismos cômicos em 2016 para mergulhar fundo na alma humana. O programa da ITV foi um tributo sombrio ao mundo de Simenon, embora alguns críticos achassem que ele falhou em proporcionar as reviravoltas violentas agora esperadas de um thriller televisivo.

Os produtores do último programa, que será exibido no início do próximo ano, pretendem transmitir a “preocupação duradoura de Simenon com a humanidade essencial do indivíduo privado de direitos”, dizem eles. Mesmo assim, a adaptação de Harbinson reformula Maigret como “um jovem detetive pouco convencional com algo a provar”. Ele, no entanto, ainda é casado com Madame Maigret, desta vez interpretada por Stefanie Martini.

À frente da unidade policial de elite conhecida como La Crim, Maigret é responsável pela investigação de crimes graves, e os produtores prometem que ele viverá “uma vida vividamente realizada”. Parisraramente visto pelas câmeras, que nos leva do mundo chamativo da classe alta dos hotéis e mansões de luxo aos bistrôs e bares burgueses locais e aos redutos subterrâneos dos criminosos profissionais”.

Até agora, mais de 35 atores assumiram os trajes ortodoxos e discretos de Maigret: um sobretudo amassado, um chapéu de aba e um cachimbo. As adaptações para o cinema francês começaram em 1932, mas foi o aclamado ator Jean Gabin quem primeiro deixou sua marca no papel dos compatriotas de Maigret, assumindo o papel na televisão em 1958, 1959 e 1963. Seguiram-se os atores franceses Jean Richard e Bruno Cremer, com Richard aparecendo em quase 90 episódios.

Na televisão britânica, foi Rupert Davies quem pegou o cachimbo na década de 1960, abordando um caso mais de 50 vezes. No início da década de 1990, Michael Gambon recebeu aplausos pelos 12 crimes que resolveu para os telespectadores da ITV, encarnando o corpulento detetive para a satisfação da maioria dos fãs em um programa que também foi filmado na Hungria. Mas o personagem vai ainda mais longe deste lado do Canal da Mancha: Maigret entreteve os cinéfilos britânicos pela primeira vez no filme de 1949. O Homem na Torre Eiffelestrelado por Charles Laughton.

Para muitos fãs obstinados, apenas Jean Gabin como Maigret será suficiente. Fotografia: Coleção Christophel/Alamy

Diz-se que Simenon, um escritor belga que morreu em 1989 aos 86 anos, preferia Gino Cervi, que desempenhou o papel de Maigret durante seis anos na televisão italiana. Nascido em Liège em 1903, o ex-repórter publicou seu primeiro romance em 1921. Mudou-se para Paris no ano seguinte e produziu uma série de romances. De 1945 a 1955, passou a maior parte do tempo nos Estados Unidos.

Parte do apelo para os produtores de televisão deve ser a extensão da produção de Simenon. Ele escreveu 75 romances de Maigreta maioria deles ambientada em Paris, e seu inspetor-chefe é o segundo detetive mais vendido no mercado editorial, depois de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Mais de 800 milhões de cópias de seus livros foram vendidas em mais de 50 idiomas.

A Playground licenciou os direitos de língua inglesa para todas as histórias de Maigret da Georges Simenon Limited e espera que uma longa franquia se siga. O diretor administrativo adjunto da empresa, David Stern, vê isso como uma aposta segura, já que “a criação de Jules Maigret por George Simenon ocupa um lugar firme no panteão dos grandes detetives literários”.