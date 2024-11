O novo presidente poderá acabar com meses de turbulência? – DW – 04/11/2024

do Vietnã A Assembleia Nacional elegeu recentemente Luong Cuong como o novo presidente do país, tornando o general militar o quarto oficial a ocupar o cargo, em grande parte cerimonial, em 18 meses.

Cuong, 67 anos, foi eleito pela Assembleia Nacional para substituir Para Lam, que permaneceu presidente mesmo depois de ter sido formalmente nomeado secretário-geral do Partido Comunista no poder em Agosto.

A presidência é um dos quatro principais cargos políticos do Vietname, sendo as outras funções o secretário-geral do Partido Comunista, o primeiro-ministro do Vietname e o presidente da Assembleia Nacional do Vietname.

Cuong é membro do Politburo, o órgão de decisão mais poderoso do Partido Comunista, desde 2021. Antes das eleições, ocupou um cargo-chave no secretariado do partido, o que o tornou o quinto funcionário mais graduado do país .

Cuong também serviu no exército vietnamita por mais de quatro décadas.

“Luong Cuong é um comissário político de carreira no Exército Popular do Vietname, por isso, embora possa ser um general, nunca teve comando operacional e é muito mais um homem partidário”, disse Zachary Abuza, professor do National War College em Washington, disse à DW.

O secretário-geral do Partido Comunista no poder, To Lam, é geralmente considerado a figura mais poderosa do Vietname. Imagem: Luong Thai Linh/aliança de imagens/AP

Campanha anticorrupção e turbulência política

No seu discurso inaugural, Cuong prometeu fortalecer a segurança da nação do Sudeste Asiático e modernizar as suas forças armadas.

Como presidente, contudo, terá pouco poder directo, uma vez que o papel é considerado em grande parte cerimonial. O secretário-geral do Partido Comunista no poder é geralmente considerado a figura mais poderosa do país.

A nomeação de Cuong ocorreu após meses de turbulência política e a morte do ex-partido o secretário-geral Nguyen Phu Trong, que dominou a liderança do país desde 2011 até à sua morte em julho.

Durante seu mandato de 13 anos, Trong lançou um ampla campanha anticorrupção, que teve como alvo as elites empresariais e políticaslevando até à destituição de dois presidentes, Nguyen Xuan Phuc e Vo Van Thuong, e de um chefe do parlamento, Vuong Dinh Hue.

Hanh Nguyen, pesquisador do Conselho Yokosuka de Estudos da Ásia-Pacífico, disse que a decisão de Lam de renunciar à presidência “destina-se a restaurar o acordo implícito de partilha de poder do Vietname”.

“Isso pode levar a um período mais calmo da política do Vietname, sem grandes perturbações. Desde 2023, dois presidentes renunciaram, um desenvolvimento muito incomum dada a reputação anterior do Vietname de estabilidade política”, disse ela à DW.

Ascensão de homens fortes militares na política vietnamita

Nyugen Khac Giang, pesquisador e pesquisador visitante do ISEAS Yusof Ishak Institute, compartilhou uma opinião semelhante.

“Não espero que a nomeação de Cuong tenha qualquer impacto importante no equilíbrio de poder. To Lam detém a chave para a próxima transição de liderança. Este movimento visa restaurar o equilíbrio entre as facções militares e de segurança do Vietname antes do Congresso do Partido de 2026.” ele disse.

O novo acordo de partilha de poder durará provavelmente até 2026, quando todos os cargos de topo estarão novamente em disputa, como parte de uma reorganização regular de cinco anos da liderança política vietnamita.

Giang disse que a nomeação de Cuong destaca a ascensão de homens fortes na política vietnamita, onde três dos quatro pilares são controlados pela polícia ou por generais militares.

Embora Cuong seja militar, Lam veio da polícia e o primeiro-ministro Pham Minh Chinh serviu anteriormente no Ministério de Segurança Pública.

Isso deixa apenas Tran Thanh Man, o presidente da Assembleia Nacional, entre os quatro primeiros que não passaram pelas fileiras do aparelho militar ou de segurança interna.

Cuong é um “deputado confiável” para Lam?

“O Politburo está repleto de funcionários de segurança ou ex-funcionários de segurança”, disse Abuza.

“Acho que isso demonstra a preocupação do regime com a segurança interna e com o afastamento das ‘revoluções coloridas’. Não espero grandes mudanças no pessoal daqui para frente”, acrescentou.

Os críticos acreditam que a nomeação de Cuong se expandiria repressão no Vietname.

Ben Swanton, do The 88 Project, um grupo que defende a liberdade de expressão no Vietnã, disse à Associated Press que Cuong seria um “deputado confiável” de Lam.

“A instalação de Luong Cuong como presidente é mais um exemplo da expansão do estado policial do Vietname”, disse ele.

Abuza sublinhou que o Vietname ainda opera sob um modelo de liderança partilhada, apesar de ter Lam no comando.

“(Para Lam) precisa do apoio do Politburo e do Comité Central para ser reeleito no 14º Congresso”, destacou.

“Qualquer mais derramamento de sangue poderia provocar uma reação negativa. Eu não ficaria surpreso se ele tentasse adicionar mais 2 aliados ao Politburo antes do Congresso, especialmente aqueles com experiência econômica“, disse Abuza. “Uma coisa que ele fez de forma muito eficaz foi colocar seus aliados e tenentes em posições partidárias muito importantes que realmente controlam as alavancas do poder ou servem como freios aos rivais.”

Editado por: Srinivas Mazumdaru