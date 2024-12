O papel do TikTok nas eleições presidenciais da Romênia – DW – 12/06/2024

No final, a decisão foi unânime dos governadores da associação alemã de futebol DFB: sim para a Arábia Saudita 2034. “Não houve uma única votação que dissesse que estávamos no caminho errado aqui”, disse o presidente, Bernd Neuendorf, na sexta-feira. “A decisão é apoiada por toda a associação.”

Como resultado da forma como a FIFA tem lidado com a atribuição dos seus próximos torneios decisivos, a decisão também significa que a Alemanha apoia que o torneio de 2030 seja organizado principalmente por MarrocosEspanha e Portugal.

Ambas as propostas foram as únicas sobre a mesa, mas ainda foi possível à Alemanha votar contra ou abster-se. No entanto, fazê-lo contra uma proposta significaria automaticamente fazer o mesmo para a outra. Com Argentina, Paraguai e Uruguai também programados para sediar jogos em 2030, qualquer coisa que não fosse um voto sim poderia ter sido politicamente complicado para o país. DFB alto escalão, que também inclui o CEO do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Neuendorf disse que a Alemanha “teria saído do jogo” se a DFB não tivesse votado a favor das propostas. “Devemos trabalhar com a FIFA para melhorar a situação na Arábia Saudita em termos de direitos humanos e sustentabilidade”, disse ele. O presidente da DFB também descreveu o situação dos direitos humanos no reino como “crítico” e “não algo que podemos encobrir”.

Os fãs não compartilham a visão da DFB

Neuendorf disse que a visão europeia prevalecente sobre Arábia Sauditao lamentável histórico de direitos humanos do país não é universalmente partilhado, que o país estava comprometido com o esporte e que uma rejeição teria sido “pura política simbólica”.

Esta não é uma posição que irá agradar a muitos grupos de adeptos na Alemanha, um país onde o futebol e a política raramente são vistos como separados pelos adeptos.

“É contraditório todos os princípios éticos do esporte selecionar um país assim para sediar o Copa do Mundo”, disse o grupo de fãs Fairness United no início desta semana.

“A decisão da FIFA baseia-se unicamente na lógica do lucro e da corrupção e zomba do seu nobre compromisso com os direitos humanos e a sustentabilidade”.

Um relatório da Human Rights Watch, divulgado esta semana antes da premiação dos torneios pela FIFA, em 11 de dezembro, é mais uma vez contundente sobre o histórico do reino, revelando condições de trabalho terríveis para os 13,4 milhões de trabalhadores migrantes do país e concluindo que a Copa do Mundo será “manchada”. com violações generalizadas de direitos.” A Arábia Saudita também atraiu críticas consistentes por seu tratamento de mulherespessoas LGBTQ+ e outras minorias.

Sombras do Catar

Para muitos observadores, tudo lembra Catar 2022quando argumentos semelhantes foram apresentados pelo imprensa e organizações de direitos humanos com pouco sucesso. Mas Neuendorf rejeitou anteriormente a comparação.

Jogadores alemães cobriram a boca em protesto por terem sido silenciados na Copa do Mundo de 2022 Imagem: Javier Garcia/Shutterstock/IMAGO

Naquela Copa do Mundo, Manuel Neuer e a Alemanha entraram em conflito com a FIFA sobre o fato de o capitão alemão poder usar a braçadeira de arco-íris em apoio aos direitos LGBTQ+ em um país onde a homossexualidade é proibida. Mais tarde no torneio, a seleção alemã cobriu a boca na foto da equipe antes do jogo em resposta à negação do pedido. Parece provável alguns se oporão veementemente à Arábia Saudita como anfitriã.

O antigo internacional alemão Toni Kroos disse recentemente à Sports Illustrated Germany que “é errado que os jogadores de futebol se concentrem apenas no desporto e fechem os olhos ao resto do mundo”.

E Neuendorf disse à DW no ano passado: “Como a maior associação do mundo, acreditamos que temos o direito de observar de perto o que está acontecendo na FIFA. E também vamos mais fundo se não obtivermos respostas satisfatórias sobre determinados processos.”

Editado por: Jonathan Harding