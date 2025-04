Antigo Brasileiro Presidente Jair Bolsonaro foi levado de avião para a capital brasília do país no sábado depois de ser hospitalizado com dor abdominal no dia anterior.

Na sexta-feira, o líder de direita foi hospitalizado com dor abdominal intensa enquanto viajava ao Rio Grande do Norte no nordeste do Brasil.

Ele foi estabilizado em um hospital local, depois levado para Natal e depois transferido por aeronaves médicas para Brasilia.

Os médicos disseram que a dor foi causada por complicações ligadas a um ataque de faca durante sua campanha presidencial em 2018. A facada foi quase fatal, pois ele perdeu cerca de 40% de seu sangue e teve que fazer uma cirurgia de emergência.

Ele passou por várias cirurgias durante sua presidência de 2019-2022.

Condição de Bolsonaro estável

Bolsonaro, 70, disse nas mídias sociais que esse foi o episódio “mais sério” desde o ataque e que ele provavelmente precisaria de outra cirurgia, o quinto desde o incidente.

“Depois de tantos episódios semelhantes nos últimos anos, eu me acostumei com a dor e o desconforto. Mas desta vez, até os médicos ficaram surpresos”, disse ele em um post de mídia social no sábado.

Os médicos do Rio Grande Hospital, no nordeste do Rio Grande do Norte, disseram à mídia que ele era estável e não precisava de cirurgia de emergência.

Acusado de tentar derrubar o governo

Bolsonaro está em uma turnê pelo Brasil para Push por uma conta de anistia para seus apoiadores que invadiram a capital após sua perda de eleições de 2022.

No mês passado, a Suprema Corte do Brasil decidiu que ele será julgado por supostamente planejar governo legalmente eleito.

Ele nega as acusações, chamando o caso de um ataque politicamente motivado.

Enquanto isso, o político de extrema direita foi Tentando se postar Como candidato líder nas eleições no próximo ano, apesar de ter sido impedido de ocupar o cargo até 2030 por fazer reivindicações sem fundamento de fraude no sistema de votação eletrônico do Brasil.

