O que é uma guerra comercial e qual o tamanho da US-China? – DW – 04/04/2025

Quando a lista dos primeiros vencedores regionais do World Press Photo Award (WPPA) 2025 foi publicada em 27 de março, houve um grande protetor. O motivo: Mikhail Tereshchenko, um repórter em RússiaA agência estadual da estadual Tass desde 2017 estava entre os vencedores do que provavelmente é o prêmio de maior prestígio no campo de fotojornalismo.

Tereshchenko havia fotografado protestos em massa na Geórgia Contra o governo pró-russo. Os manifestantes estavam reagindo a supostas fraudes eleitorais e pedindo um curso pró-europeu.

Críticos questionaram a decisão do WPPA de homenagear um fotógrafo de borlas, enquanto fotógrafos de Geórgia sofre de repressão. Tereshchenko compartilha abertamente a propaganda russa, descrevendo, por exemplo, em uma entrevista com o TASS The Storming da cidade ucraniana de Mariupol como uma forma de “libertação”.

O júri foi acusado de irresponsabilidade, falta de sensibilidade e até possível influência pela propaganda russa.

Mikhail Tereschenko fotografou manifestantes em frente ao Parlamento em Tbilisi Imagem: Mikhail Tereshchenko/Tass

O mundo em fotos

O prêmio World Press Photo foi apresentado pela fundação de Amsterdã com o mesmo nome desde 1955. Em 2025, 59.320 imagens foram enviadas por 3.778 fotógrafos de 141 países.

Isso inclui fotógrafos da Rússia e de outros países não liberais, bem como fotojornalistas que trabalham para a mídia estatal: “Não excluímos fotógrafos de nenhum país. Estamos cientes da realidade da propaganda do estado, mas acreditamos que os fotógrafos que trabalham em países com pouca liberdade de imprensa também podem criar trabalhos significativos”, disse a fundação.

Júris especializados de seis regiões examinam essas imagens, com a primeira rodada sendo anônima para garantir que as entradas que chegam à próxima rodada sejam selecionadas exclusivamente com base em sua qualidade visual. O site do prêmio afirma que “como cada júri de especialistas conhece bem sua região, seu conhecimento político, social e cultural também é levado em consideração em suas decisões”.

Mais se sabe a partir da segunda rodada – como os nomes dos autores – e na quarta e última rodada, há mais informações sobre “motivação, tipo de projeto (projeto comissionado ou pessoal) e financiamento”.

Sete vencedores são escolhidos por região – três nas categorias “foto única” e “história” e uma para “Projeto de longo prazo”. Isso faz com que 42 vencedores. Como é o caso todos os anos, existem algumas imagens líricas e íntimas. Na maioria das vezes, no entanto, os fotojornalistas treinam suas câmeras nos conflitos e tragédias do mundo.

O caso Tereshchenko

Pode -se descartar a possibilidade de que os jurados não tivessem ciente de quem estavam honrando na categoria “história” para a região européia: o fotógrafo de Moscou, Mikhail Terereshchenko, que trabalha para o TASS e é conhecido por suas imagens expressivas e drásticas. TASS, ou a “Agência Telegrafada da União Soviética”, forneceu ao mundo imagens de alta qualidade há mais de 100 anos, embora elas estejam longe de serem jornalistas neutras.

Tereshchenko tem relatado do leste Ucrânia Desde 2015, também como correspondente “incorporado” para as forças armadas russas. Tereshchenko esteve presente durante o Storming of Mariupol e enviou suas fotos para o prêmio World Press Photo naquela época.

No ano passado, no entanto, Tereshchenko não estava na frente ucraniana-russa, mas na Geórgia. Aqui, em nome da TASS, ele documentou os confrontos entre georgianos pró-europeus jovens e pró-europeus e a polícia.

Uma das fotos da série de Tereshchenko: uma avenida passando pelo Parlamento da Geórgia, está cheia de fumaça depois que a polícia usou gás lacrimogêneo contra manifestantes Imagem: Mikhail Tereshchenko/Tass

Houve violência de ambos os lados durante os protestos, e foi exatamente isso que ele capturou no filme, diz Tereshchenko. “Era imagens bastante difíceis. Tanto o governo quanto a polícia, bem como os próprios manifestantes, geralmente recorreram a vários meios”. A tarefa em Tbilisi era uma viagem de negócios e o correspondente teve que passar por treinamento de segurança com antecedência.

Suas imagens sombrias e noturnas não lêem claramente; Eles permitem uma série de interpretações. Em vista do fato de que a Rússia está tentando, por todos os meios, vincular a Geórgia a si mesmo como uma antiga República da União Soviética, surge a questão de saber se um correspondente de borlas é a pessoa ideal para um relatório sobre o conflito na Geórgia.

“Para mim, é acima de todas as imagens fortes”, disse um respeitado fotógrafo da paisagem da Baviera para DW, que estava no júri do WPPA na época e não deseja ser nomeado aqui. “A característica especial de Good Pictures é exatamente isso: eles se emanciam do autor e falam por si mesmos”.

O historiador de arte ucraniano Lyudmila Bereznitsky, que foi um dos primeiros a apresentar o trabalho do renomado fotógrafo ucraniano Boris Mikhailov nos países ocidentais, o vê de maneira diferente.

“É como conceder Leni Riefenstahl Para suas grandes fotos olímpicas no meio da Segunda Guerra Mundial “, disse ela, referindo -se ao cineasta alemão que dirigiu vários filmes de propaganda nazistas.

Em um comunicado, o júri do WPPA disse que estava recebendo críticas e queixas sobre a independência jornalística de Mikhail Terereshchenko e os iria “revisar os processos descritos em nossos procedimentos. Até que esta revisão seja concluída, mantivemos a decisão do júri de conceder protestos de seu projeto na Geórgia e encorajar todos a ver esse trabalho de trabalho”. O WPPA não respondeu a mais perguntas da DW.

Foto de tropas russas combinadas com retrato de criança ucraniana

O emparelhamento do júri de duas fotos individuais e díspares também causou indignação. Um mostra uma criança ucraniana traumatizada pela guerra, o outro um soldado ferido, um ucraniano que foi recrutado para lutar por forças separatistas apoiadas pela Rússia. Segundo o júri, a combinação das duas fotografias fornece uma “visão mais profunda e diferenciada de um conflito com as consequências globais de longo alcance”.

A imagem de Little Anhelina, de Florian Bachmeier, que sofre de ataques de pânico, é intitulado ‘Beyond the Trenches’ Imagem: Florian Bachmeier

Os trabalhos são dos fotógrafos alemães Florian Bachmeier e Nanna Heitmann.

Bachmeier, que viaja entre Schliersee na Baviera, Madri e o resto do mundo, acompanhou uma organização de voluntários na Ucrânia nas imediações da linha de frente. Ele fotografou Anhelina, de seis anos, na vila de Borshchivka, no leste da Ucrânia. Ela agora sofre ataques de pânico e apatia devido a suas experiências de guerra.

Nanna Heitmann, fotógrafa de Magnum e finalista do Prêmio Pulitzer para a fotografia 2024, vive em Moscou. Sua fotografia mostra um soldado gravemente ferido em um hospital subterrâneo improvisado. A composição do trabalho atrai uma analogia visual para um Cristo moribundo.

Fotógrafo Ucraniano Serhii Korovayny, citado pelo Diário Alemão FAZdescreveu o trabalho como uma “manipulação não simplária e superficial construída através da similaridade formal, que absolve ‘russos comuns’ – soldados e civis – de responsabilidade pela guerra de agressão russa”.

A foto de Nanna Heitmann retrata um homem ucraniano ferido da região de Luhansk-recrutado para lutar por forças separatistas apoiadas pela Rússia, que depois se fundiram com o exército russo Imagem: Nanna Heitmann, Magnum Fotos, para o New York Times

O New York Timesem cujo nome Heitmann tirou a foto, defendeu o fotógrafo: o soldado da foto não é russo, mas ucraniano, o jornal dos EUA especificado. “O trabalho de Nanna Heitmann na Rússia desde o início da guerra da Ucrânia tem sido uma janela importante para um país onde os relatórios se tornaram cada vez mais perigosos”.

Lucy Conticello, presidente do júri do WPPA, admitiu um erro de julgamento em uma declaração de imprensa: “Não deveríamos ter apresentado essas duas fotos como um par, pois isso sugere que elas só devem ser vistas e compreendidas no diálogo”.

‘Em algum momento, apenas estereótipos permanecem’

A concessão de um prêmio à artista fotográfica Aliona Kardash, que vem da Sibéria e vive na Alemanha desde 2017, também foi criticada. Com sua série “It Smells of Smoke at Home”, a mulher de 34 anos fornece uma observação a longo prazo de sua própria família no interior da Rússia.

O onipresente Putin? Aliona Kardash retrata sua pátria russa Imagem: SAW Kardash/Stern

Comentando a série no FAZ Jornal, o fotojornalista ucraniano Oksana Parafeniuk perguntou como Kardash poderia descrever o trabalho como sendo a perda de casa, já que sua família poderia simplesmente continuar morando lá enquanto a Rússia estava destruindo a Ucrânia.

A série foi criada como sua reflexão pessoal sobre a invasão de seu país na Ucrânia, disse Kardash à DW. O título é uma homenagem ao cheiro doce de fogões de madeira no inverno e um sinal de aviso: sim, algo está queimando na Rússia. Especialmente tendo em vista a supressão da imprensa livre e o número cada vez maior de jornalistas ocidentais autorizados a reportar do país, Kardash vê a fotografia como uma oportunidade: “Caso contrário, você perde todo o sentimento pelo país. Em algum momento, tudo o que resta são estereotipos”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.