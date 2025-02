Por que a agência antidoping mundial (WADA) existe?

Wada foi criada em fevereiro de 1999 em um mundial anti-Doping Conferência em Lausanne, Suíça. O Comitê Olímpico Internacional (COI) A iniciativa foi apoiada por cerca de 140 países. Foi desencadeado por um grande escândalo de doping no Tour de France de 1998 envolvendo a equipe de ciclismo francês Festina. O escândalo começou depois que grandes quantidades de substâncias proibidas foram apreendidas – embora até então, nenhum piloto de Festina tivesse testado positivo.

Na conferência em Lausanne, os participantes concordaram em estabelecer uma agência antidopagem internacional para padronizar e coordenar a luta contra o doping. Era para estar totalmente operacional no verão de 2000 Olimpíadas em Sydney. Em 10 de novembro de 1999, a WADA foi oficialmente estabelecida em uma conferência antidopagem em Washington.

O que o WADA faz?

A WADA é responsável por garantir que o código antidopagem mundial seja respeitado e, se necessário, atualizado em resposta a novos desenvolvimentos. O código é o conjunto de regras aplicáveis ​​internacionalmente na luta contra o doping de todos os esportes. A primeira versão foi adotada em 2003 – e atualizada em 2007, 2009, 2015 e 2021.

Um dos laboratórios de controle de doping credenciados por Wada está localizado no Rio de Janeiro Imagem: Antonio Lacerda/DPA/Picture Alliance

Entre outras coisas, ele estabelece os padrões de como os testes de doping devem ser realizados. O código antidoping mundial também afirma que os principais atletas devem frequentemente relatar seu paradeiro para que possam ser testados em qualquer lugar e a qualquer momento. As agências antidoping nacionais são responsáveis ​​por implementar as disposições do Código em seus respectivos países.

A WADA atualiza a lista de substâncias proibidas anualmente, ao mesmo tempo em que credencia os laboratórios de controle de doping, nos quais as amostras podem ser analisadas. Atualmente, existem 30 laboratórios de testes credenciados pela WADA.

Como o WADA é financiado?

Wada é uma base. Metade do seu orçamento – cerca de US $ 53 milhões (50,6 milhões de euros) em 2025 – é financiada pelo COI. A outra metade é fornecida pelos mais de 190 países que assinaram o código antidoping. As ações da contribuição são escalonadas de acordo com o continente. A fórmula de distribuição foi acordada em 2003 em uma conferência mundial contra o doping em Copenhague.

A Europa é responsável pela maior participação, com 47,5%, seguida por Norte, América Central e Sul, com 29%e Ásia com 20,5%. Os países da Oceania (2,5%) e da África (0,5%) contribuem menos.

No orçamento da WADA de 2025, as mais altas contribuições nacionais são feitas pelos EUA (cerca de US $ 3,8 milhões), Canadá (US $ 1,9 milhão), Japão (US $ 1,5 milhão) e países europeus Alemanha, França e Itália, além do Reino Unido e da Rússia (US $ 1,4 milhão cada ). Os mais altos colaboradores da África são o Egito, Argélia, Marrocos, Nigéria e África do Sul (pouco menos de US $ 6000 cada).

Por que a sede da WADA está localizada em Montreal?

Após a fundação em 1999, a WADA foi inicialmente baseada em Lausanne, na Suíça, onde o COI também se baseia. Em 2000, uma agência de desenvolvimento econômico que promove o investimento na área da Grande Montreal lançou uma campanha para levar a sede da WADA para a cidade canadense. Wada se mudou para lá em 2002.

A WADA está baseada em Montreal desde 2002 Imagem: Guenther Schwermer/ImageBroker/Picture Alliance

Lausanne se tornou o Escritório Regional da WADA para a Europa. Há outros na Cidade do Cabo, Tóquio e Montevidideo.

Quantas pessoas WADA empregam?

De acordo com seus próprios números, a WADA empregou 187 pessoas de 52 países em sua sede em Montreal e em seus escritórios regionais no final de 2023. O ex -ministro do Esporte e Turismo Polonês Witold Banka está no comando da agência desde 2020. Yang. Yang, o skatista de velocidade da Medalha de Ouro Chinesa de 2002, é o vice -presidente.

Que tipo de reputação o WADA tem?

Dez anos atrásquando um escândalo em torno do doping sistemático em O esporte russo quebrouWada ainda era considerada uma autoridade indiscutível, mas sua imagem foi manchada pelo caso. Os críticos acusam Wada, sob Banka e Yang, de falhar cada vez mais seguir seus próprios princípios.

Witold Banka da Polônia é presidente da WADA desde 2019 Imagem: Michael Kappeler/DPA/Picture Alliance

Antes dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, uma equipe de repórteres da emissora pública alemã ARD descobriu um escândalo em Natação chinesa. Ele descobriu que 23 atletas chineses, incluindo campeões mundiais e olímpicos, haviam testado positivo para uma substância proibida em 2021, mas nem sequer foi suspensa. Travis Tygart, chefe da agência antidopagem dos EUA (USADA), acusou Wada de um encobrimento-uma alegação que Wada respondeu ao processar o funcionário americano. O ex -presidente dos EUA, Joe Biden, suspendeu a contribuição de Washington ao orçamento da WADA. Desde então, a WADA retirou sua queixa contra Tygart.

Wada também enfrentou críticas por aceitar as explicações do acusado por supostas crimes no mundo do mundo tênis. No caso de Jannik Sinner, número 1 do mundo masculinoWADA inicialmente levou o caso ao Tribunal Internacional de Justiça, mas depois chegou a um acordo com o italiano que o viu enfrentando uma suspensão de apenas três meses. No caso de A 20thing of Sworm No. 2 IGA Swhett da Polônia, a WADA renunciou ao seu direito de apelar contra a proibição de doping de um mês imposta pela Agência Internacional de Integridade de Tênis.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.