O que está por trás do aumento da Nigéria em jailbreaks? – DW – 04/04/2025

Na última década, a Nigéria testemunhou um padrão perturbador de jailbreaks que resultaram em milhares de presos escapando de instalações correcionais em todo o país. O incidente mais recente ocorreu em 24 de março, quando 12 presos escaparam do centro de custódia de segurança média em Koton Karfe, Kogi State, North Central Nigéria. Apenas seis dos presos foram pegos pelas autoridades e levados de volta sob custódia.

O incidente foi o quarto jailbreak registrado na mesma unidade de prisão na última década. Quase 700 presos escaparam da instalação, incluindo cerca de 100 presos libertados em 2012, quando o grupo terrorista Boko Haram invadiu a prisão para libertar sete de seus membros que foram mantidos lá.

Reagindo à última fuga no final de março, o porta -voz do Serviço Correcional da Nigéria (NCOs), Abubakar Umar, disse à mídia local que os presos haviam adulterado os cadeados em parte da instalação, permitindo que escapassem. O NCOS diz que, desde então, ordenou uma investigação em grande escala sobre as circunstâncias em torno do incidente e acrescentou que uma auditoria de segurança foi realizada em instalações correcionais no país para evitar futuros jailbreaks.

No entanto, os críticos são rápidos em apontar que o padrão recorrente de jailbreaks nos últimos anos reflete um problema sistêmico relacionado a como as prisões são gerenciadas em Nigéria.

Centenas de presos escaparam de uma prisão no estado de Borno, na Nigéria, após as inundações ocorreram em novembro de 2024 Imagem: Ahmed Kingim/Reuters

A partir de 2010, mais de 7.000 pessoas escaparam das prisões em todo o país, com muitas ainda permanecendo em geral, de acordo com 2021 estatísticas compiladas pelo meio da mídia Al Jazeera. Até agora, no entanto, o número certamente é muito maior, pois alguns incidentes envolveram a fuga de várias centenas de prisioneiros. Em 2022, por exemplo, Boko Haram libertou cerca de 600 prisioneiros Enquanto atacava uma prisão com explosivos e armas de alta qualidade perto da capital da Nigéria, Abuja, enquanto tentava liberar alguns de seus militantes.

Superlotação e más condições de vida

Prisões na Nigéria – País mais populoso da África – são notórios por serem superlotados e por ter infraestrutura desatualizada, incluindo algumas estruturas que datam do período do governo colonial britânico. Os dados em março divulgados pelos Serviços Correcionais da Nigéria, a agência encarregada da administração do sistema penitenciário do país, mostram que dois terços dos presos estão simplesmente aguardando julgamento. De acordo com as estatísticas fornecidas pelo nigeriano Serviço correcional em março, de um total de 77.800 presos em 240 prisões no país, apenas 26.898 pessoas foram realmente condenadas por um crime.

O alto número de prisioneiros que aguardam julgamento colocou os holofotes no lento sistema judicial do país. As condições superlotadas, juntamente com o mau tratamento de presos e a falta de equipamentos de segurança, tornam as prisões do país propensas a ataques, incluindo invasões por grupos armados e tumultos presos.

Mas, além disso, Samuel Malik, pesquisador sênior do think tank da África da África, acredita que o padrão de jailbreaks no país levanta questões sobre lapsos de segurança e cumplicidade interna, em parte devido à corrupção generalizada no sistema penitenciário.

“Além do fato de algumas das prisões terem sido construídas décadas atrás e não terem sido feitas para manter o número de detidos que atualmente fazem, uma falha de inteligência também é responsável por ataques em nossas prisões, especialmente em prisões onde os detidos de alto nível estão sendo mantidos, como ex-membros do Boko Haram”, aponta Malik. “E quando digo falha de inteligência, quero dizer a coleção de relatórios de inteligência e a implementação deste relatório de inteligência”, observou ele.

Malik citou um Escape que aconteceu Na instalação correcional em Kuje, perto da capital do país, Abuja, cerca de dois anos atrás.

Educando prisioneiros na Nigéria Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

“Foi revelado que um detido tinha acesso a um telefone com o qual ele se comunicava com membros do grupo do lado de fora. Por que um detido permitiu o acesso a um telefone celular? E por que sua comunicação com membros externos do grupo não foi monitorada? Todos esses pontos para a falha de inteligência”, disse ele.

Funke Adeoye, diretor executivo da Hope Behind Bars Africa, uma organização sem fins lucrativos que promove a reforma da justiça criminal na Nigéria, disse à DW que precisa haver mais cooperação entre as agências de segurança quando se trata de reunir inteligência e abordar alguns dos lapsos de segurança que fazem jailbreaks Baticamente comum. “The Nigerian Correctional Service alone may not be able to address this issue effectively. For example, we know that the Department of State Services (DSS) has intelligence capabilities. So, perhaps there needs to be better intelligence coordination among the security agencies, and even with state governments, to effectively analyse these issues,” she explained, adding that “when jailbreaks occur, it’s the society that’s at risk.”

Boko Haram invadiu uma prisão perto de Abuja, liberando várias centenas de presos Imagem: Afolabi Sotunde / Reuters

Muitas mãos ociosas

Em 2019, o ex -presidente Muhammadu Buhari assinou a Lei de Serviços Correcionais da Nigéria em lei, na tentativa de reformar o sistema prisional. Além de mudar o nome dos “serviços da prisons nigerianos” para “serviços correcionais”, pouco mudou quando se trata de questões -chave, especialmente quando se trata de oferecer aos presos programas de reabilitação e reintegração adequados.

Adoeye ressalta que deve haver “sistemas e estruturas” para que a reforma aconteça: “Precisamos de sistemas de orientação e aconselhamento, saúde mental, Treinamento vocacional e garantir a reintegração adequada uma vez que os presos são liberados da prisão. Infelizmente, o serviço correcional da Nigéria precisa investir mais na reabilitação e treinamento dos presos, especialmente nas comunidades rurais “, acrescentou Adeoye,” como diz o ditado, ‘as mãos ociosas são a oficina do diabo’. Se os presos forem deixados dentro dessas instalações de manhã à noite, sem nada para fazer, isso cria problemas “.

Adeoye também defendeu que o sistema penitenciário fosse equipado com tecnologia, incluindo um banco de dados centralizado de presos que está disponível ao público.