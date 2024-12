O que foi dito nas audiências climáticas históricas da CIJ? – DW – 12/06/2024

Antígua e Barbuda é um pequeno estado insular que sofre os impactos extremos de uma emergência climática global. Tal como muitas nações com emissões de carbono per capita relativamente baixas, o país arquipelágico das Caraíbas está a ser inundado pela subida dos mares e pelas tempestades extremas que emissores de gases com efeito de estufa muito maiores ajudaram a criar.

Gaston Browne, primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, disse ao Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) na segunda-feira que o aumento do nível do mar impulsionado por “emissões não controladas” erodiu as costas das ilhas e está “engolindo terras que são vitais para o nosso país”.

Ele é um dos quase 100 representantes nacionais declarando seu caso climático à CIJ em Haia esta semana e na próxima.

A esperança é que as falhas na redução das emissões de combustíveis fósseis que aquecem o planeta, em linha com a Acordo de Parisque visa limitar o aumento das temperaturas a 1,5 graus Celsius (2,7 graus Fahrenheit), será declarada uma violação do direito internacional.

Em 2023, a ONU, liderada pelo estado insular de Vanuatu, no Pacífico, solicitou especificamente que o TIJ se pronunciasse sobre a responsabilidade climática, tendo manifestado “profundo alarme de que as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar”, apesar das metas climáticas ambiciosas.

Embora qualquer parecer consultivo emitido pela CIJ não seja vinculativo, os especialistas dizem que a posição do tribunal sobre a obrigação de um Estado agir em relação às alterações climáticas poderá estabelecer um precedente importante para futuras litígio casos contra poluidores.

Caso histórico sobre clima será aberto no mais alto tribunal da ONU Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Último recurso de litígio climático após falha no cumprimento das metas

Browne também disse ao tribunal que Barbuda foi quase totalmente destruída pelo furacão Irma em 2017. “Barbuda claramente não teve chance”, disse ele sobre a enorme tempestade que forçou a maior parte dos habitantes da ilha a evacuar para Antígua.

Quase 50% das casas domésticas em Barbuda ficaram inabitáveis ​​após o Irma e um segundo furacão poderoso atingirem o país em poucas semanas. E a ilha ainda está sobrecarregada com enormes dívidas de um tropical ciclones tornaram-se mais fortes devido ao aumento da temperatura do oceano, de acordo com cientistas do clima.

“Viemos até vocês porque as ações existentes não abordaram adequadamente a crise que está devastando nossas vidas e nosso futuro”, disse Browne à CIJ num momento em que emissões de combustíveis fósseis estão novamente a aumentar à medida que a acção climática estagna.

Ralph Regenvanu, enviado especial para as alterações climáticas e o ambiente do Vanuatuabriu o processo na segunda-feira afirmando que a expansão contínua das emissões era “ilegal” e “deve cessar”.

“Estamos na linha de frente de uma crise que não criamos, uma crise que ameaça a nossa própria existência”, disse ele sobre uma nação que enfrenta o agravamento das tempestades alimentadas pelo clima e a subida do nível do mar.

Dois furacões em rápida sucessão destruíram habitações em Barbuda em 2017 Image: Quentin Liou/TWITTER/AFP

A jovem ativista climática Cynthia Houniuhi, das Ilhas Salomão, na Oceania, disse aos juízes do TIJ que as principais nações poluidoras precisam ser responsabilizadas “para nos ajudar a corrigir o rumo e renovar a esperança na capacidade da humanidade de enfrentar o maior desafio do nosso tempo”.

A nação do arquipélago tropical é uma das mais vulneráveis ​​ao clima do mundo, onde inundações, ciclones e até mesmo as secas estão se tornando mais extremo.

Os maiores emissores rejeitam o direito do tribunal de julgar a ação climática

Apesar dos apelos para articular um parecer jurídico que confirme o dever do Estado de agir sobre mudanças climáticasgrandes nações produtoras de combustíveis fósseis, como os EUA, questionaram a jurisdição do tribunal.

Margaret L. Taylor, consultora jurídica do Departamento de Estado dos EUA, disse que quaisquer “obrigações legais relacionadas com a mitigação das alterações climáticas” identificadas pelo tribunal devem passar pelos tratados climáticos existentes das Nações Unidas, principalmente o Acordo de Paris de 2015.

Falando em Haia, Taylor disse que os EUA – o maior emissor histórico de gases de efeito estufa do mundo – queriam que o tribunal apenas julgasse de uma forma quet “preserva e promove a centralidade” dos tratados existentes.

A ONU solicitou que a CIJ delineasse quaisquer consequências jurídicas para os Estados que prejudiquem o clima. Mas os EUA minimizaram a autoridade do tribunal para fazer valer pedidos de compensação climática a grandes emissores, por exemplo.

Eventos climáticos extremos resultantes do aumento da temperatura global estão sendo sentidos em todo o mundo, como aqui no Lago Stevens, Washington. Imagem: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images

O judiciário internacional não deveria pesar sobre se os estados “violaram obrigações” no passado em relação à política climática, disse Taylor. “Nem seria apropriado”, acrescentou ela, que o tribunal decidisse se os estados têm “responsabilidade pelas reparações”.

Vishal Prasad, diretor dos Estudantes das Ilhas do Pacífico que Combatem as Mudanças Climáticas, disse que os EUA estavam tentando “fugir às suas responsabilidades como um dos maiores poluidores do mundo” e tinham um “desrespeito flagrante pela urgência urgente da crise climática”.

“Os EUA estão satisfeitos com a sua abordagem de negócios habituais e tomaram todas as medidas possíveis para fugir à sua responsabilidade histórica, desrespeitar os direitos humanos e rejeitar a justiça climática”, acrescentou.

No primeiro dia de audiências, a Arábia Saudita, tal como os EUA, instou o tribunal a ser cauteloso no seu parecer jurídico, argumentando que os tratados da ONU sobre alterações climáticas já forneciam um plano abrangente para a acção climática estatal.

A China, o maior emissor global de gases com efeito de estufa, insistiu que as actuais negociações climáticas da ONU deveriam continuar a ser o “canal principal” para governar a acção, uma posição também apoiada pela potência dos combustíveis fósseis, a Austrália.

Ralph Regenvanu, de Vanuatu, expressou desapontamento com os esforços para limitar a jurisdição do TIJ sobre o clima, sob o pretexto de manter os acordos actuais.

“Estes tratados são essenciais, mas não podem ser um véu para a inacção ou um substituto para a responsabilização legal”, disse o enviado especial. “É necessário que haja uma contabilização do fracasso na redução das emissões e dos impactos das alterações climáticas.”

Editado por: Tamsin Walker