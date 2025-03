O que levou a tensões renovadas? – DW – 03/03/2025

As tensões estão em espiral em Sudão do Sul Em meio a uma violência crescente da milícia no estado do Nilo Alto, no leste do país, O gabinete reorganiza e as prisões de vários altos funcionários da capital, Juba.

O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o primeiro vice -presidente Riek Machar estão no centro da insegurança renovada.

Nas últimas semanas, eles foram envolvidos em divergências políticas que levaram a confrontos mortais.

Os rivais são parte de um acordo de paz instável de 2018 que encerrou uma guerra civil de cinco anos entre forças leais a Kiir e Machar, nas quais quase 400.000 pessoas foram mortas.

Como surgiu a última discórdia?

Kiir demitiu vários funcionários importantes do governo em fevereiro como parte de uma remodelação do gabinete, alguns dos quais “foram vistos por Riek Machar como violando o Acordo de Paz de 2018”, explicou Daniel Akech, analista do Sudão do Sul do Grupo Internacional de Crises, uma organização não governamental de prevenção de conflitos.

“E no oeste de Bahr al-Ghazal, houve alguns surtos de violência em protesto contra essas mudanças que o presidente fez sem consultar o vice-presidente”, acrescentou Akech, referindo-se a uma região no noroeste do país.

De acordo com Akech, a ordem de Kiir para a reimplantação de forças em algumas áreas desencadeou a violência em áreas como o NASIR no Alto Nilo, onde um helicóptero das Nações Unidas que tentava resgatar soldados da região foi atacado e um membro da UNH Crew e o general do sul do Sudão morto.

A Radio Miraya não afiliada relatou que o chamado Exército Branco, um bando solto de jovens armados da mesma comunidade de nuer étnica que Machar, era suspeita de envolvimento no ataque da aeronave.

As embaixadas da França, Canadá, Holanda, Alemanha e Noruega, juntamente com outras embaixadas ocidentais, condenaram o ataque ao helicóptero da ONU.

Desde então, a Embaixada dos EUA no Sudão do Sul ordenou a saída de funcionários do governo dos EUA não emergenciais do país.

“O conflito armado está em andamento e inclui lutar entre vários grupos políticos e étnicos. As armas estão prontamente disponíveis para a população”, um Aviso de viagem dos EUA lê.

Mediadores e uganda intervir

Em 12 de março, a Autoridade Intergovernamental de Desenvolvimento (IGAD) da região, que é mandatada para lidar com questões de paz e segurança no Sudão do Sul, convocaram uma cúpula para discutir o último desenvolvimento.

Enquanto isso, o principal membro do IGAD Uganda Esta semana implantou forças especiais para o vizinho Sudão do Sul.

“A partir de 2 dias, nossas unidades de forças especiais entraram em Juba para protegê -lo”, disse o chefe do exército do país, Muhozi Kainerugaba, em uma série de postagens na plataforma de mídia social X.

“Nós, o UPDF (militares de Uganda), reconhecemos apenas um presidente do Sudão do Sul Ele Salva Kiir … qualquer movimento contra ele é uma declaração de guerra contra Uganda “, disse ele. Kiir e o presidente de Uganda Yoweri Museveni são aliados, e Museveni já havia intervindo militarmente no lado de Kiir no Sudão do Sul.

As forças armadas de Kiir estão estacionadas nos condados que vizinhos Juba, enquanto as forças armadas ligadas a Machar e a oposição também estão estacionadas nos chamados locais de contenção em áreas próximas, disse Akech à DW.

“Então, se houver algum movimento agressivo entre as duas forças, isso pode ser uma área em potencial. Mas até agora as coisas permaneceram calmas, mas tensas”, disse ele.

ONU está alertando sobre uma ‘regressão’

Em 8 de março, Yasmin Sooka, presidente do Nações Unidas Comissão de Direitos Humanos no Sudão do Sul emitiu uma popa declaração.

“O Sudão do Sul deve seguir em frente, implementando as disposições do acordo de paz, fortalecendo as instituições e construindo uma base para a democracia”, dizia o comunicado. “Em vez disso, estamos testemunhando uma regressão alarmante que pode apagar anos de progresso com muito esforço”.

A Comissão também observou que o Sudão do Sul retornou “às lutas imprudentes do poder que devastaram o país no passado”.

Em seu mais recente relatório No país, a Comissão disse que uma grande crise de direitos humanos tomou conta, mais da metade da população está enfrentando insegurança alimentar aguda, enquanto 2 milhões de sudaneses do sul são deslocados internamente e 2,28 milhões procuraram refúgio nos países vizinhos.

Nos últimos dias, grupos locais da sociedade civil, organizações lideradas por mulheres e líderes da igreja do Sudão pedem diálogo político para evitar novas hostilidades.

Especialistas dizem que a dupla volátil de liderança em Juba não está ajudando a situação geral. “Existem muitas tensões não resolvidas entre os dois líderes, que remontam à época da Guerra Civil … alguns desses episódios de conflito que estamos vendo agora estão conectados a essas feridas”, disse Akech.

Os dois ainda precisam estabelecer confiança, concordar com uma constituição e implementar outras disposições importantes do acordo de paz. “Tem sido um relacionamento com muitas suspeitas e desconfiança. Então, eu não espero, não considero que eles resolvam esse relacionamento em um relacionamento positivo. É um relacionamento muito hostil”, disse o analista à DW.

Como resultado, o Sudão do Sul não tem constituição acordada, e ainda não se materializa as forças armadas unificadas.

A guerra civil em grande escala é inevitável?

“Cada líder tem suas próprias forças armadas em todo o país, e esse é o problema”, Akech. Machar tem as forças da oposição SPLA-IO.

Pesquisadores do Grupo Internacional de Crises dizem que as avaliações internacionais indicam uma situação de segurança rapidamente deteriorada e a possibilidade de renovada guerra civil. Ele alertou a possibilidade de que as milícias do Exército Branco possam assumir o controle de Nasir e outras partes estratégicas do Sudão do Sul e a transbordamento para o Sudão ao norte.

Há também o em andamento Crise do Sudão. “O tipo de tensão que estamos vendo agora tem muito a ver com o transbordamento da guerra no Sudão”, segundo Akech. O Sudão do Sul ganhou independência do Sudão em junho de 2011. Juba depende de petrodólares do petróleo transportado pelo Sudão.

Nos últimos dias, Kiir consultou seus colegas no Sudão e na Somália.

Seria imprudente sugerir que a violência em larga escala é inevitável no Sudão do Sul agora, de acordo com Abiol Lual Deng, um cientista político do Sudão-Americano do Sul.

“Quando falamos sobre o Sudão do Sul e a violência, estou com a dor de dizer que, infelizmente, foi um país em que sempre houve violência de baixo nível”, disse ela à DW.

A extensão em que a comunidade internacional pode exercer pressão é realmente o que está em jogo no país com uma população jovem que não é necessária, compartilhe divisões étnicas de seus líderes.

Deng acredita que até que ponto a comunidade internacional pode exercer pressão sobre lados em guerra é o que está em jogo.

“Acho que a comunidade internacional se unirá ao enviar mensagens para (Kiir e Machar) discretamente, e também publicamente para parar”, disse ela.

Eshete Bekele e Cai Nebe contribuíram com os relatórios

Editado por: Keith Walker