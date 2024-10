O que pode impedir a ascensão do populismo na Alemanha e noutros lugares? – DW – 26/10/2024

O populismo tem muitas faces, mas o seu padrão é sempre o mesmo. Quer venha de Donald Trump nos EUA, Narendra Modi na Índia ou de Björn Höcke e da Alemanha Alternativa para a Alemanha (AfD) trata-se sempre de supostas elites que conspiraram contra o povo.

Estas elites são então consideradas os “inimigos do povo” numa mentalidade “eles contra nós”.

E quer se trate da crise climática, do conflito ou da rápida mudança social, os movimentos populistas prometem sempre a salvação a um público incerto. Os populistas apresentam-se como líderes fortes e carismáticos que resolverão tudo. E quando as autoridades ou os tribunais vêm atrás deles, essas instituições também se tornam “inimigas do povo”.

Höcke, o presidente da secção da AfD no estado da Turíngia, no leste da Alemanha, também flertou em apresentar-se como o suposto salvador do país.

“Estou convencido de que o anseio dos alemães por uma figura histórica que mais uma vez cure as feridas da nação, supere a divisão e coloque as coisas em ordem está profundamente enraizado em nossas almas”, escreveu ele em seu livro. Nunca duas vezes no mesmo rio.

Höcke está aludindo a um vídeo de propaganda de extrema direita que o retrata como o Sacro Imperador Romano Barbarossa do século XII. De acordo com uma antiga lenda, Barbarossa, que é conhecido por fazer a paz entre os reinos germânicos e além, não está morto, apenas dormindo e acordará novamente para unir seus leais seguidores.

Contra a igualdade e a liberdade de discriminação

A ascensão dos partidos populistas tornou-se um sério desafio para os Estados democráticos.

“O que estamos a ver é que valores centrais estão a ser postos em causa pelos populistas de direita, como a igualdade, a dignidade humana e o direito à liberdade de não ser discriminado”, disse o cientista político Hans Vorländer, professor da Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, que passou uma carreira pesquisando o populismo de direita.

“É necessário que compreendamos que os partidos populistas de direita não vão simplesmente desaparecer. Temos que aprender a lidar com eles”, disse ele. “Isso é mais difícil em Alemanha do que em outros países porque vimos como as forças podem destruir a democracia.”

Académicos e legisladores de todo o mundo soaram o alarme sobre a ameaça que o populismo representa para as sociedades democráticas. O invasão do Capitólio dos EUA em Washington pelos apoiantes de Trump em 6 de janeiro de 2021, mostrou quão justificados são estes avisos.

Também na Alemanha há provas crescentes de quão perigosa a AfD pode ser para o Estado de direito. No início de setembro, a AfD na Turíngia tornou-se o primeiro partido de extrema direita desde Segunda Guerra Mundial para ganhar o maior número de votos nas eleições estaduais alemãs. Höcke foi amplamente celebrado pelos seus apoiantes na sequência da vitória, e a AfD abriu o parlamento com tal desdém pelo resto dos legisladores que eventualmente um tribunal teve de intervir.

No entanto, apesar de toda a investigação recente e da preocupação dos meios de comunicação social, o populismo tem sido largamente autorizado a avançar sem controlo nos últimos anos. Então, o que deve ser feito a respeito?

Investimentos para combater o populismo de direita

O Instituto Kiel para a Economia Mundial, com sede na Alemanha, apresentou uma solução interessante para a Europa: o investimento. O instituto investigou a influência do investimento público em regiões estruturalmente fracas da Europa na partidos populistas de direita. Os resultados, publicados em abril de 2024, mostraram que nas regiões que receberam apoio, a percentagem de votos nos partidos populistas de direita caiu 15-20%.

O estudo concluiu que “o financiamento regional da UE de cem euros per capita reduz a proporção de votos para partidos populistas de direita numa região média em 0,5 pontos percentuais”.

Cientistas como Vorländer também afirmam que os políticos precisam de investir muito mais na educação política se quiserem proteger, em particular, os jovens contra conteúdos populistas nas redes sociais.

Está a tornar-se mais difícil para os partidos democráticos chegar aos eleitores pela primeira vez porque estão a perder o poder de os alcançar, diz Vorländer.

“Temos que perceber que a democracia partidária está a perder estrutura e força. A democracia partidária está a transformar-se numa democracia de movimento, que é muito mais volátil”, disse ele à DW.

A lealdade aos partidos políticos já não é tão permanente como era antes. Os especialistas apelam, portanto, a que as pessoas comuns se envolvam mais na tomada de decisões políticas fora das eleições.

O sociólogo Steffen Mau, da Universidade Humboldt de Berlim, por exemplo, defendeu os chamados conselhos de cidadãos, onde pessoas com visões de mundo muito diferentes deveriam reunir-se para discutir questões políticas e encontrar soluções. Isto, acredita ele, ajudaria as pessoas a questionar ideologias extremas.

Proibições como último recurso

A medida definitiva contra a ameaça à democracia está agora a ser debatida na Alemanha: processos judiciais para proibir a AfD. Durante anos, os tribunais, as autoridades de segurança e as organizações civis têm recolhido provas de que a festa é perigosa.

Uma proibição total do partido, no entanto, enfrenta grandes obstáculos legais. Ou o governo do Chanceler Olaf Scholz ou uma das duas câmaras do parlamento teria de solicitar oficialmente tal proibição. Esse pedido seria então analisado pelo Tribunal Constitucional da Alemanha.

Um partido só foi banido duas vezes na história do pós-guerra da Alemanha, e a última vez que isso aconteceu foi em 1956.

Mas Vorländer diz que, neste caso, a proibição é mais do que justificável.

“Os partidos democráticos devem deixar claro que estão preparados para estabelecer limites. Não devem evitar que esses limites sejam implementados pelo Tribunal Constitucional”, afirmou.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

