Um exame forçado do orçamento de 2025 para uma votação ainda incerta

E se ocorresse uma votação do orçamento na Assembleia Nacional? O acontecimento parece trivial no papel, uma vez que esta votação é uma das principais prerrogativas do Parlamento, mas o acúmulo de 49,3 sobre os orçamentos de 2023 e 2024 privou a Assembleia Nacional disso durante três anos. Este ano, a parte das receitas da lei financeira de 2025 poderá muito bem ser objecto disto. Para o conseguir, vários grupos anunciaram que retirariam centenas de alterações das 3.500 inicialmente apresentadas: 25% das restantes para a Nova Frente Popular (NFP), cerca de uma centena para o Renascimento. Assim como os Republicanos (LR) que, de longe, foram os que mais apresentaram.

Na noite de quinta-feira, 24 de outubro, a conferência dos presidentes da Assembleia Nacional e do governo também registou a continuação dos debates no sábado durante todo o dia. Apesar das retiradas de emendas, das tentativas de limitar o tempo e o número de discursos sobre cada uma delas (um a favor, um contra), nada funciona: os deputados só examinam entre dez e vinte por hora. O que parece insuficiente para concluir a discussão antes da meia-noite de sábado, quando ainda há 1.500 para estudar: as regras não escritas de contratação da duração dos debates são muito difíceis de manter quando há onze grupos parlamentares.

A concordância do governo para uma prorrogação dos debates parece indicar que o acionamento de 49,3 na leitura desta primeira parte do projeto de lei de finanças está se afastando. Ainda que o primeiro-ministro, Michel Barnier, possa utilizá-lo até à votação solene, marcada para a tarde de terça-feira. Ou ainda mais tarde, na leitura final, por exemplo.

A esquerda duvida da sinceridade do governo

A extensão dos debates sugere uma vontade comum de ir ao ponto de votar esta parte das receitas do orçamento de 2025. À esquerda, onde há dúvidas sobre a sinceridade do governo e dos seus apoiantes, é muito claro: “Não queremos evitar a votação”diz Eric Coquerel (La France insoumise), presidente da comissão de finanças, que também falou diversas vezes durante a sessão para incentivar a aceleração dos debates. “Quanto mais avançamos, mais vitórias alcançamos”explica Philippe Brun, coordenador do grupo Socialistas e Aliados sobre o orçamento.

Tal como na comissão, a esquerda está convencida de alcançar um texto “compatível com o NFP” no final do exame. Exceto que este último quase não tem chance de ser adotado no dia da votação solene. Porque se a esquerda conseguiu ocasionalmente reunir o MoDem, o National Rally (RN) ou os Republicanos para integrar elementos do seu programa no texto, nenhum destes grupos é a favor do texto em geral. “Com o RN nunca se sabe”dizemos, no entanto, entre alguns da esquerda. Se for verdade que o RN votou por vezes de forma contraditória entre a comissão e as sessões, o apoio do grupo de extrema-direita a uma secção de receitas “compatível com NFP” parece altamente improvável.

