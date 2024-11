o que sabemos sobre a violência contra torcedores israelenses após uma partida da Liga Europa entre Ajax Amsterdam e Maccabi Tel-Aviv

Torcedores do Maccabi Tel-Aviv, durante partida da Liga Europa entre a seleção israelense e o Ajax Amsterdam, no estádio Johan-Cruyff, em Amsterdã (Holanda), 7 de novembro de 2024. ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP

Várias pessoas ficaram feridas em confrontos na quinta-feira, 7 de novembro, à margem do jogo de futebol da Liga Europa entre o clube da cidade, Ajax Amsterdam, e Maccabi Tel-Aviv. Cinco pessoas foram hospitalizadas brevemente, segundo a polícia holandesa, que fez 62 prisões. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, denunciou uma “terrível acidente” e despachou aviões de repatriamento, enquanto a Câmara Municipal de Amesterdão denunciou uma “explosão do anti-semitismo”.

Cinco pessoas hospitalizadas brevemente, 62 prisões após confrontos noturnos

“Na noite seguinte ao jogo de futebol (…) foi muito agitado, com vários incidentes violentos contra apoiantes do Maccabi” em vários locais da cidade, informaram as autoridades holandesas na manhã de sexta-feira. “A polícia teve que intervir em diversas ocasiões, protegendo os apoiantes israelitas e escoltando-os até aos seus hotéis. Apesar da presença massiva da polícia na cidade, apoiantes israelitas ficaram feridos »acrescentou a mesma fonte, anunciando a abertura de uma investigação.

Cinco pessoas foram hospitalizadas brevemente, segundo a polícia. Das 62 pessoas presasdez – incluindo dois menores – ainda estão detidos, segundo o procurador-geral holandês, René de Beukelaer. Durante a conferência de imprensa conjunta da Câmara Municipal de Amesterdão, da polícia e do Ministério Público, o Sr. de Beukelaer declarou que os dez suspeitos seriam julgados “durante um teste acelerado o mais rápido possível”.

Vários vídeos, verificados por O mundomostram confrontos em frente à Estação Central de Amsterdã; várias outras imagens mostram pessoas sendo violentamente espancadas.

“Incidentes de ambos os lados” antes da partida, segundo a polícia

Amplamente mobilizada na quinta-feira, antes do jogo, a polícia holandesa ficou em alerta depois que uma bandeira palestina foi arrancada no dia anterior de uma fachada em uma importante avenida do centro da cidade. “A violência já havia começado na noite de quarta-feira entre apoiadores. Foi uma noite com incidentes de ambos os lados. Os apoiantes do Maccabi removeram uma bandeira da fachada do Rokin e destruíram um táxi. Uma bandeira palestina foi incendiada na barragem »disse Peter Holla, chefe de polícia de Amsterdã, na sexta-feira.

Os vídeos que O mundo conseguiu identificar a imagem de um homem arrancando uma bandeira palestina de uma fachada, enquanto um grupo de pessoas grita «Foda-se Palestina». Por outro lado, ouvimos gritos dos apoiantes do Maccabi Tel Aviv: “Deixe as IDF vencerem para acabar com os árabes.”

Israel reage fortemente e envia aviões de repatriação

Em Israel, as autoridades reagiram muito fortemente, com o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu a afirmar que estavam a considerar “o incidente terrível com a maior seriedade” et “exigir (das autoridades holandesas) agir vigorosa e rapidamente contra os desordeiros”.

O exército israelense anunciou a proibição de todo o seu pessoal viajar para a Holanda “até novo aviso”. Um primeiro avião transportando israelenses evacuados de Amsterdã pousou na tarde de sexta-feira no Aeroporto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv, anunciaram as autoridades aeroportuárias israelenses. Segundo a empresa israelita El Al, estão previstos três voos de evacuação para a tarde de sexta-feira, além de dois voos regulares.

O chefe da diplomacia israelita, Gideon Saar, que deve deslocar-se com urgência a Amesterdão, conversou com o seu homólogo holandês, Caspar Veldkamp, ​​pedindo que as autoridades holandesas garantam a segurança dos apoiantes para a sua transferência para o aeroporto.

Conflitos descrita como uma “explosão de anti-semitismo” pelo prefeito de Amsterdã, indignação internacional

A presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, que anunciou o reforço das medidas de segurança, bem como a proibição temporária de manifestações na capital, denunciou uma “explosão de anti-semitismo” Quem “não era visto há muito tempo.” Por seu lado, o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, denunciou uma “terrível ataque antissemita”. “Estou profundamente envergonhado que isso possa acontecer na Holanda em 2024”declarou durante uma breve declaração à imprensa em Budapeste, à margem de uma cimeira europeia. “Não vamos tolerar isso (…) Vamos perseguir os perpetradores.”acrescentou.

Em França, Emmanuel Macron condenou “firmemente” esta violência “que relembram as horas mais vergonhosas da história”, ele escreveu em. “A França continuará a lutar incansavelmente contra o odioso anti-semitismo”assegurou o chefe de Estado. O Ministro francês para a Europa, Benjamin Haddad, apelou às pessoas para não mostrarem“sem fraqueza, sem covardia diante do anti-semitismo”denunciando sobre “uma caça aos judeus em solo europeu”.

O ex-primeiro-ministro, Gabriel Attal, presidente do grupo macronista na Assembleia Nacional, também comentou “imagens horríveis” quem confirma “que está ocorrendo o anti-semitismo mais desenfreado” Em “nossas sociedades ocidentais”. Laurent Wauquiez, presidente do grupo de deputados La Droite Républicaine, falou sobre “um pogrom (…) nas ruas de uma capital europeia”. A extrema direita foi uma das primeiras a reagir. “Devemos ser implacáveis ​​face a este surto de violência anti-semita que contamina e desonra a Europa”escreveu a líder dos deputados do RN, Marine Le Pen. “Se houve ataques (…), são inaceitáveis”comentou Manuel Bompard no Cnews/Europe 1, o coordenador do La France insoumise (LFI), garantindo que viu “também circulam imagens” de “provocações racistas” de apoiadores israelenses.

A ONU e a UE também expressaram a sua indignação. “Vimos esta informação muito perturbadora. Ninguém deve ser sujeito a discriminação ou violência com base na sua origem nacional, religiosa, étnica ou outra.”Jeremy Laurence, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, disse na sexta-feira.

Por seu lado, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que “indignado” por estes “ataques desprezíveis” et “inaceitável”. “O anti-semitismo não tem absolutamente nenhum lugar na Europa”reagiu o chefe do executivo europeu sobre X.

A realização do jogo França-Israel marcada para quinta-feira no Stade de France está em debate

Uma pergunta está agora na boca de todos: o jogo da Liga das Nações entre França e Israel deve ser mantido na quinta-feira, no Stade de France? Manuel Bompard da Cnews/Europe 1, e outras vozes, nomeadamente da LFI, apelam ao seu cancelamento. Outros, em vez disso, propõem a sua relocalização.

Desistir “equivaleria a abdicar face às ameaças de violência e anti-semitismo”respondeu o Ministro do Interior Bruno Retailleau sobrepedindo ao Prefeito de Polícia que “tomar as medidas de segurança necessárias” para mantê-lo no Stade de France. “Com todas as medidas de segurança necessárias para evitar uma noite de violência, Bruno Retailleau tem razão em querer manter o jogo”estimou o presidente da LR da região de Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

