O que uma segunda presidência de Trump significa para o Médio Oriente e a Ucrânia | Programas de TV

A reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos marca uma mudança na política dos EUA – desde a negação hipócrita da administração Joe Biden da cumplicidade americana em Genocídio sionistacrimes de guerra e crimes contra a humanidade a um endosso sem remorso de todas estas ações.

Além de trazer à luz do dia o apoio de Washington a todos os excessos, crimes e violações de Israel, o regresso de Trump à Casa Branca também intensificará e tornará ainda mais aberta a perseguição daqueles que ousam resistir à supremacia branca e à sua encarnação sionista.

Sob Biden, aqueles que se opuseram ao genocídio sionista financiado e facilitado pelos EUA, desde estudantes universitários e funcionários públicos a activistas e autores de justiça racial, já enfrentaram ameaças de políticos, assédio policial, acusações infundadas de anti-semitismo nos meios de comunicação e intimidação implacável de empregadores, administradores universitários e membros da extrema-direita Grupos sionistas de “autodefesa”.

E, no entanto, Trump diz que Biden tem sido “fraco” na luta contra os “radicais do Hamas” e que faria ainda mais para acabar com a resistência anticolonial enquanto presidente. Na campanha, ele chamado para a deportação de cidadãos estrangeiros que apoiam a resistência palestina e, desde que foi eleito, nomeou falcões pró-Israel para cargos-chave de inteligência e segurança no seu governo, sinalizando que pretende manter as suas promessas de repressão aos activistas anti-sionistas. Por exemplo, Trump nomeou Kristi Noem, o governador do Dakota do Sul que certa vez apresentou um projeto de lei reprimindo as críticas a Israel com o argumento de “garantir a segurança do povo escolhido de Deus”, como seu secretário de segurança interna.

Outra indicação de que o segundo mandato de Trump será marcado por uma nova repressão à resistência anticolonial e antirracista veio na forma de uma estratégia para “combater o antissemitismo” intitulada “Projeto Esther”, elaborada pelo proeminente think tank conservador alinhado a Trump, o Fundação Patrimônio.

A Heritage Foundation tem sido aberta sobre a sua intenção de transformar o “Projeto Esther” numa política governamental sob uma segunda administração Trump. Afirma no próprio documento estratégico – que foi publicado em 7 de outubro para marcar o primeiro aniversário dos ataques do Hamas a Israel – que espera que o “Projeto Esther” apresente “uma oportunidade para parceria público-privada quando uma administração disposta ocupar o território branco”. Casa”.

Criado pelas mesmas mentes que nos trouxeram o nacionalismo autoritário e cristão”.Projeto 2025”, “Projeto Esther” sincretiza a história da Rainha Esther, a heroína judia celebrada durante Purim por salvar os judeus da antiga Pérsia do extermínio pelas mãos do Vizir Haman, com narrativas sionistas modernas de defesa e vitimização para retratá-la como uma defensora de Judeus contra activistas, académicos e membros progressistas do Congresso nos EUA que se opõem ao racismo, ao apartheid e ao genocídio. O documento de estratégia, supostamente concebido para ser “um modelo para combater o anti-semitismo nos Estados Unidos”, inclui vários aspectos fundamentais do pensamento e da prática fascista, tal como delineados por Umberto Ecocomo a cultura sincrética, a xenofobia, o culto ao heroísmo e ao anti-intelectualismo.

Os indivíduos visados ​​– incluindo numerosos representantes eleitos negros, pardos e judeus que expressaram qualquer crítica a Israel, incluindo os senadores Bernie Sanders e Chuck Schumer – são colectivamente descaracterizados como membros de “Organizações de Apoio ao Hamas (HSO)”, parte de uma “Rede de Apoio ao Hamas” e equiparado ao vilão de Purim, Haman. Através deste enquadramento, a campanha visa proeminentes defensores da justiça social e representantes progressistas do Partido Democrata como inimigos do povo judeu, usando a mitologia da Rainha Ester para justificar a sua perseguição e repressão.

O “Projecto Esther” afirma descaradamente que os seus objectivos são eliminar as perspectivas anticoloniais do sistema educativo dos EUA, limitar a disseminação de informação relacionada e restringir o acesso dos defensores à sociedade americana, à economia e ao Congresso. Procura processar alegadas violações legais e criminais cometidas por membros do “HSO”, perturbar as suas comunicações, restringir manifestações e reunir a comunidade judaica, os aliados e o público americano contra os movimentos de resistência anticolonial.

Com uma retórica alarmista envolta em patriotismo e “valores americanos” e a mais recente abordagem sionista reformulação da marca agressão ofensiva como “defesa”, “Projeto Ester” institucionaliza a repressão à dissidência dentro de uma estrutura teórica falaciosa e fascista, lançando-se como o baluarte final contra uma ameaça imaginária de “influência estrangeira” e valente protetor dos cidadãos das hordas pagãs de pele morena que supostamente prometeram infectar a sociedade aberta americana branca com uma agenda anticapitalista. Normalmente, os ideólogos do “Projeto Esther” se veem como heróis, travando corajosamente uma guerra santa, muito ao som do infame retrato da Ku Klux Klan em Nascimento de uma nação.

Apelando à “maioria silenciosa” para “quebrar o seu silêncio e falar” para “recuperar a sua voz e converter as suas palavras em ações para tornar impotente uma minoria ilegítima e odiosa que ameaça a alma da América” ao, entre outras acusações, “corromper o nosso sistema educativo ”, “Projeto Esther” transforma em arma tendências xenófobas reforçadas pela nova administração Trump para ameaçar e fraturar movimentos anticoloniais que se opõem conscientemente ao sionismo e à supremacia branca.

Sob o pretexto de combater o ódio e apelar a uma classe baixa supostamente aterrorizada e humilhada, o “Projecto Esther” procura enquadrar a oposição anti-racista ao apartheid e ao genocídio sionista como inerentemente anti-semita. No entanto, isto expõe o próprio sionismo como supremacia branca e uma personificação moderna da ideologia anti-semita, tal como Hamã no mito da Rainha Ester, visando activamente organizações judaicas como a Voz Judaica pela Paz e o movimento Judaico Reformado.

O “Projeto Esther” critica o que vê como “complacência” dentro da comunidade judaica americana, invocando o ideal anti-semita fabricado pelos sionistas de um “novo judeu” que rejeita as crenças tradicionais que interpretam a opressão e as dificuldades como punição divina pelos pecados. Esta visão menospreza a confiança tradicional na defesa como passiva e fraca, promovendo, em vez disso, uma abordagem assertiva e ofensiva à resistência. Em linha com esta visão, os sionistas adoptam a noção anti-semita de que os judeus têm sido responsáveis ​​pelo seu próprio sofrimento, defendendo a segregação e a aquisição de terras numa nova pátria como a solução definitiva.

Notavelmente, o fomento do medo tem sido usado há muito tempo pelos sionistas para encorajar a imigração judaica, de preferência branca, para Israel como um meio de reabastecer as forças armadas israelitas e combater a “ameaça demográfica” palestina. Ao amplificar a parceria entre a supremacia branca dos EUA e o expansionismo sionista, o “Projecto Esther” apresenta uma séria ameaça aos movimentos interseccionais anticoloniais e orientados para a justiça em todo o país, por um lado, e às minorias, incluindo os judeus, por outro.

O “Projeto Esther” promete continuar a acelerar a mobilização dos sionistas e dos anti-semitas de direita, agora encorajados pela vitória de Trump, para desmantelar a resistência às suas políticas racistas através de auditorias financeiras e académicas, campanhas de “nome e vergonha” e “guerra jurídica”. ”. Ao mesmo tempo que protege as políticas sionistas e se alinha com a supremacia branca dos EUA, o documento – repleto de desinformação sobre “odiadores de judeus anti-Israel e anti-sionistas que tentam sitiar o nosso sistema educativo, processos políticos e governo” – reforça a próxima administração Trump bem como grupos de vigilantes sionistas como a “Liga de Defesa Judaica” e os seus aliados naturais, os neonazis americanos, para reprimir a liberdade de expressão e a dissidência.

Em última análise, campanhas como o “Projecto Esther” manipulam o trauma histórico judaico para promover a supremacia branca e suprimir movimentos anticoloniais e anti-racistas, ao mesmo tempo que incitam o público a aceitar a solidariedade palestiniana, mesmo quando expressa por judeus, como anti-semita. Este alinhamento não só sufoca a dissidência às agendas de direita, como também perpetua uma narrativa fascista que promove a violência contra aqueles que resistem à opressão, apresentando-os como uma ameaça existencial. Esta parceria sionista-supremacista branca representa um desafio directo aos movimentos de justiça e à humanidade como um todo, usando o medo, a propaganda e a violência para minar os esforços em prol da solidariedade e da libertação genuínas.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.