O que vem a seguir depois que a Índia proibir a ‘justiça bulldozer’? – DW – 18/11/2024

Uma recente campanha publicitária “pró-escolha” em Chicago, concebida por uma instituição de caridade progressista de “saúde reprodutiva e justiça” para muçulmanos, reacendeu uma conversa complexa sobre o direito ao aborto dentro da comunidade muçulmana americana.

Utilizando a linguagem de justiça social da esquerda, o cartaz apelou aos muçulmanos para que se alinhassem com os argumentos seculares a favor do aborto e apoiassem plenamente os “direitos reprodutivos”. No entanto, o apelo não repercutiu em muitos de seu público-alvo. Muitos muçulmanos consideraram que a posição representada no outdoor não conseguia captar a profundidade das perspectivas islâmicas sobre o aborto e, portanto, não representava a sua visão do mundo.

Quando eu, junto com outras estudantes da faculdade muçulmana Darul Qasim, com sede em Chicago, escrevi um carta aberta em resposta à campanha publicitária sublinhando a sua inadequação e simplificação excessiva de uma questão profundamente complexa, recebemos uma onda de apoio da comunidade. Isto foi um reflexo das preocupações que muitos muçulmanos têm sobre o enquadramento binário de “pró-escolha” e “pró-vida” no debate sobre o aborto.

Desde que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou o caso Roe v Wade, um caso que concluiu que as mulheres americanas tinham o direito de fazer as suas próprias escolhas reprodutivas, o aborto tem sido um tema principal de discussão e fonte de divisão nas comunidades de todo o país. À medida que a questão dividia ainda mais uma nação já polarizada antes das recentes eleições históricas, ambos os lados do debate começaram a apresentar a sua posição como a única correta e moral. Neste ambiente, os muçulmanos encontraram-se a lutar para filtrar a propaganda e as deturpações politicamente carregadas das posições islâmicas sobre o aborto.

Na verdade, como um dos objectivos da lei islâmica é a preservação da vida, o Islão não se opõe totalmente nem apoia incondicionalmente o aborto. Tal como acontece com outras questões delicadas, a orientação do Islão sobre o aborto é muito matizada e fundamentada em princípios éticos e na lei divina. À medida que o debate continua a dominar as conversações nos EUA, talvez tanto a esquerda como a direita possam beneficiar da tentativa de aprender com as perspectivas islâmicas sobre a questão, em vez de tentarem atrair os muçulmanos para o seu campo.

Então, qual é exatamente a orientação islâmica sobre o aborto?

No Islão, as decisões sobre questões como o aborto não se baseiam apenas na autonomia pessoal ou nos direitos individuais, como é o caso do discurso secular ocidental. Em vez disso, são guiados pelos ensinamentos islâmicos e enraizados num quadro ético e teológico mais amplo. Os juristas muçulmanos obtêm decisões sobre o aborto a partir de fontes primárias, como o Alcorão e a Sunnah, e consideram cuidadosamente factores como a saúde da mãe e a viabilidade do feto em diferentes fases do seu desenvolvimento. Esta abordagem, que respeita tanto o bem-estar da mãe como a santidade da vida por nascer, não se enquadra perfeitamente nos binários políticos americanos, mas, em vez disso, defende uma visão única e abrangente de justiça.

Assim, as tentativas dos progressistas, como a instituição de caridade por trás do outdoor de Chicago, de apresentarem as suas opiniões a preto e branco sobre o aborto como representando a posição islâmica são altamente equivocadas.

Como observou recentemente o eminente estudioso muçulmano americano Shaykh Amin Kholwadia, os progressistas muitas vezes tentam “sequestrar a narrativa muçulmana dominante” em questões como o aborto, mesmo que as suas posições não reflitam as da grande maioria dos muçulmanos em todo o mundo ou os valores e a ética tradicionais. do Islã. Os muçulmanos deveriam rejeitar tais tentativas, como muitos fizeram em Chicago, porque a posição muçulmana sobre uma questão como o aborto deveria estar firmemente enraizada nos princípios universais e intemporais do Islão, e não nas tendências políticas do Ocidente.

Por exemplo, a linguagem dos “direitos reprodutivos” utilizada pelo movimento pró-aborto enquadra o debate sobre o aborto como algo que deveria centrar-se na liberdade pessoal. No entanto, a ética islâmica adota uma abordagem diferente. O corpo no Islã é considerado uma confiança (amanah) de Allah, com seu cuidado e uso governados pela orientação divina e não pela discrição individual. Assim, as escolhas que fazemos relativamente aos nossos corpos devem considerar a nossa responsabilidade perante Deus e não apenas as nossas preferências, desejos e direitos pessoais.

Este princípio ilustra a razão pela qual os muçulmanos devem olhar para além das limitações do debate “pró-escolha” versus “pró-vida” e adoptar uma abordagem mais holística e centrada na fé relativamente à questão do aborto. Em vez de encarar o aborto apenas como uma questão de direitos individuais, devemos entendê-lo como uma questão inserida num quadro ético sagrado, que deve ser tratado tendo em conta os direitos da mãe e do nascituro, bem como a responsabilidade no futuro.

Embora algumas organizações muçulmanas americanas possam procurar confinar as perspectivas islâmicas dentro do dogma secular para se adequarem aos seus aliados políticos progressistas, é essencial que os muçulmanos americanos olhem para além desta retórica politicamente orientada. Devemos recorrer a estudiosos experientes para nos orientarem sobre questões éticas relacionadas com a saúde das mulheres, garantindo que as nossas perspectivas sejam fundamentadas no conhecimento islâmico. Como explica Kholwadia, com 1,8 mil milhões de muçulmanos em todo o mundo, os valores do Islão estendem-se muito para além das fronteiras e do clima político da América.

Nossos estudiosos nos forneceram uma riqueza de conhecimentos sobre ética reprodutiva. Eles delinearam os objetivos da lei islâmica, quando o aborto se torna permitido, e as medidas que uma família deve tomar caso se depare com decisões difíceis sobre a gravidez. Estas decisões – derivadas de fontes divinas e de análises jurídicas – oferecem um quadro profundamente compassivo e centrado no bem-estar da mãe e do feto. Não há nada a ganhar com a reformulação deste vasto conhecimento dentro da retórica dos “direitos reprodutivos” baseada na crença na supremacia das liberdades individuais.

Ao discutir questões sensíveis como o aborto, os muçulmanos americanos devem honrar a nossa tradição robusta e defender a santidade dos nossos corpos, que nos foram dados por Deus. Devemos abordar estas questões com uma perspectiva que reflita os princípios intemporais e compassivos do Islão. Em vez de aceitar perspectivas progressistas ou outras, enraizadas no discurso e nas realidades ocidentais, devemos reafirmar o nosso compromisso com uma abordagem ética e espiritualmente consciente das questões mais complexas da vida.

