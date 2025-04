O sinal vermelho acendeu para Lula

O autor do Projeto de Lei da Reciprocidade Econômica, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, transmitido nesta quarta-feira (2), ao vivo, às 12h. O parlamentar vai falar sobre a proposta com medidas de resposta a barreiras comerciais impostas por outros países a produtos brasileiros. O projeto deve ser votado hoje, em resposta às novas tarifas que devem ser anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também irá receber o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Roberto Livianu, para comentar os autos de uma notícia-crime apresentada à Procuradoria-Geral da República pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após uma vereadora petista do Recife pedir a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Ponto de Vista também contará com a participação do colunista José Benedito, com as principais notícias do dia.