No seu bicentenário a chocolateira Cadbury está mais interessada do que nunca em lembrar aos consumidores a sua profunda ligação com o público britânico: “Yours for 200 years”.

Bem, não inteiramente. Desde 2010, a Cadbury pertence primeiro à Kraft e, depois de 2012, à Mondelēz International, uma gigante da confeitaria com sede nos EUA que ainda opta por operar fábricas e pagar impostos na Rússia. Na Ucrânia, a Mondelēz foi designada, em 2023, uma “patrocinador internacional da guerra”.

O seu presidente e diretor executivo, Dirk Van de Put, prefere pensar na missão da Mondelēz como “capacitar as pessoas para fazerem lanches corretamente”. “Snacking made right” aparece em todos os sites da Mondelēz International, incluindo o site em russo. “Continuo honrado por promover o importante trabalho de Snacking Made Right para as gerações vindouras”, Van de Put concluiu uma declaração recente, que informou que a prática relacionada de “lanches conscientes” está “sendo aplicada em todo o nosso portfólio”. Incluindo na Cadbury, presumivelmente. Aprenda com a Mondelēz como “comer com intenção e atenção”. Ou como chama a prática em sua página em russo, НАСЛАЖДАЙСЯ МОМЕНТОМ. Dessa forma, você pode ter certeza, por exemplo, de que cada pedaço de chocolate da lata colecionável e de edição limitada do 200º aniversário da Cadbury irá lembrá-lo primeiro da Mondelēz International, depois de Van de Put, e então, inexoravelmente, do mandado de prisão internacional para Vladimir Vladimirovich Putin.

Tendo em conta o risco, os consumidores informados concluirão, tendo levado a sério o slogan de Van de Put, que não pode ser correcto petiscar produtos de uma empresa cujos impostos poderiam ter ajudado a financiar o assassinato de dezenas de milhares de ucranianos, o rapto dos seus crianças e a destruição de suas casas, uma alegre história online da Cadbury que se debruça sobre a visão da família fundadora, provavelmente está certo em omitir Mondelēz marcos dos últimos anos. O deleite da Cadbury pela generosidade e pelas “histórias encantadoras” (você conhece o Serviço Postal Secreto do Papai Noel da Cadbury?) pode não combinar muito bem com a recusa firme de seu proprietário, em face dos intermináveis ​​assassinatos e atrocidades russas na Ucrânia, de se juntar outras empresas continuam a desinvestir-se, mesmo que apenas após longa resistência, de activos na Rússia.

Van de Put chegou a argumentar, como se as vendas na Rússia representassem um projeto humanitário, que os biscoitos eram um “item de pequeno-almoço”.

Dica para lanches conscientes: considere que na semana passada a Rússia aumentou seus ultrajes, como o GuardiãoLuke Harding relatou, com outro exercício de vandalismo cultural: o bombardeamento do Derzhprom, um edifício histórico listado na UNESCO em Kharkiv, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Outro relatório trouxe à luz extensa, tortura sexual anteriormente não reconhecida de homens e meninos ucranianos cativos. Enquanto isso, o Diário de Mercearia relatórios um salto nos lucros da Mondelēz no terceiro trimestre. Van de Put chamou os números de “robustos”.

No Universidade de Yale website que rastreia empresas que ainda se recusam a deixar a Rússia, mais de 1.000 já o fizeram, a Mondelēz é categorizada como “comprando tempo”. As suas desculpas para não desistir até à data incluíram aquelas conhecidas de compradores de tempo com ideias semelhantes, de querer evitar que a empresa fosse confiscada ou de fazer com que os seus lucros beneficiassem um amigo de Putin. Van de Put chegou mesmo a argumentar, como se as suas vendas com fins lucrativos na Rússia fossem uma espécie de projecto humanitário, que biscoitos são um “item de café da manhã”. Não faz muito tempo que a Unilever, cujas marcas incluem Marmite e Dove, tentava justificações igualmente frágeis. Mas no início deste mês – dois anos e muitas contribuições fiscais demasiado tarde – a Unilever, tendo evitado a apreensão, finalmente vendeu sua operação russa ao Grupo Arnest. O varejista francês Auchan também está próximo de uma saída.

O que seria necessário para que a Mondelēz (e outros hóspedes, incluindo a PepsiCo e a Nestlé) seguissem o exemplo? Embora um boicote nórdico aos produtos Mondelēz, incluindo o fim do seu estatuto de fornecedor real na Suécia, ainda não tenha provocado o desinvestimento, foi suficiente em 2023 para abalar o presidente da empresa na Europa. Em um memorando visto pela Reutersreclamou de “ser apontado e tratado de forma diferente”.

No Reino Unido, ativistas de A B4Ukraine identificou o potencial da Cadbury, ainda em Midlands e ainda negociando com seu conhecimento esclarecido, valores originalmente Quakercomo mais uma forma de envergonhar a multinacional multifacetada cujo nome (“pronuncia-se mohn-dah-LEEZ”) foi inventado em 2012. Pede a revogação de um mandado real concedido à Cadbury pela falecida rainha e, a partir do novo prefeito de West Midlands, Richard Parker, uma declaração condenando a Mondelēz. “Os valores que constroem a Cadbury”, lembra Parker B4Ukraine, provavelmente com base no relato brilhante fornecido pelos historiadores da Cadbury World, “valores de comunidade, justiça e pacifismo – não são apenas história, são princípios que hoje precisam urgentemente de ser defendidos. ”

Avançamos, então, Van de Put e seu lanche consciente, uma técnica, sugere a empresa, para “ser praticada em qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer pessoa”. A gama de Natal da Cadbury oferece uma série de oportunidades para os apoiantes da Ucrânia decidirem conscientemente se querem petiscar, especialmente numa época de paz e boa vontade, produtos distribuídos por uma multinacional cujas receitas fiscais, por mais distantes que sejam, estão potencialmente a financiar a economia russa. invasão. Você consegue totalmente “aproveite o momento”com um patrocinador internacional da guerra?

Um calendário do advento da Mondelēz Cadbury poderia ser, de muitas perspectivas cuidadosas, particularmente preocupante. Até mesmo o trem Cadbury de uma criança com rodas Oreo pode parecer inerradicavelmente contaminado, após consideração cuidadosa, pela filosofia empresarial do estilo Van de Put. Investidores, disse ele ao TF em Fevereiro, não se “importem moralmente” se as empresas permanecerem na Rússia. O secretário geral da Wespath, uma empresa de investimentos norte-americana religiosa, prontamente chamou a declaração de Van de Put de “orelhudo e falso”.

Em uma discussão anterior sobre a Mondelēz Rússia opções, em outubro de 2022, Van de Put pareceu sugerir que a guerra ainda não era suficientemente má para ocasionar a retirada da empresa: “se a situação piorar, poderemos ter de tomar outras decisões”. Dois anos depois, um relatório do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos tem como título: “Agravamento do impacto sobre os civis do ataque da Rússia e tortura de prisioneiros de guerra”. Piorando o suficiente para convencê-lo? Ou seria mais simples mudar o “Snacking Made Right” da Mondelēz para algo mais parecido com a verdade?