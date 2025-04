O sonho de bolsonaristas com uma retaliação de Tru...

O deputado Glauber Braga (PSOL) segue neste domingo, 13, com a greve de fome dentro da Câmara em protesto contra o processo de cassação do qual é alvo. Numa postagem na manhã de hoje, ele afirmou estar há “103 horas” sem comer. A medida radical começou na quarta-feira, quando o Conselho de Ética aprovou por 15 votos a 3 a cassação do seu mandato.

Nas redes, ele escreveu: “Decidi quando começar mas não sei quando vou parar. Essa resposta cabe a quem tentou me calar”. O parlamentar há quatro dias dorme no chão do plenário onde houve a votação.

No sábado, ele recebeu a vista da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Nos stories, Gleisi postou um vídeo abraçando Glauber, com a legenda: “Fique firme na luta”. De acordo com o PSOL, para a ministra a decisão do Conselho de Ética é “injusta e desproporcional”.