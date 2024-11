o XV da França comemora seu reencontro com Antoine Dupont e o Stade de France dominando o Japão

O Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras e teve o goleiro Hugo Souza como um dos grandes destaques na vitória pela 32ª rodada. Com a ótima atuação, o arqueiro aumentou sua média e, agora com o mínimo de jogos, assumiu a liderança entre os goleiros na seleção do prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha 2024. O goleiro corintiano deixou John, do Botafogo, para trás e entrou na disputa pelo prêmio nessa reta final de campeonato.

Outra novidade na seleção é o atacante Igor Jesus, do líder Botafogo, que pegou o lugar de Lucas Moura, do São Paulo, entre os atacantes. Igor, que vem sendo convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, entrou pela primeira vez na seleção do Bola de Prata também após alcançar o mínimo de jogos na competição.

Outro jogador do Fogão que também entrou na seleção Savarino, que foi o maior pontuador da 32ª rodada. O meia, no entanto, já tinha entrado para o time ideal do Brasileirão em outras rodadas. Savarino pegou agora o lugar de Matheus Pereira, do Cruzeiro.

A seleção do Bola de Prata após a 32ª rodada ficou assim: Hugo Souza (Corinthians), William (Cruzeiro), Gabriel Xavier (Bahia), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Alan Patrick (Internacional) e Savarino (Botafogo); Luiz Henrique (Botafogo), Estêvão (Palmeiras) e Igor Jesus (Botafogo). Técnico: Artur Jorge (Botafogo)

Seleção do ESPN Bola de Prata Aposta Ganha 2024 após 32 rodadas ESPN

Já a seleção da 32ª rodada teve no top 5 dos pontuadores, além do meia Savarino, o meia Rodrigo Garro (autor de um gol no clássico contra o Palmeiras); o volante Luiz Gustavo (que abriu o caminho da vitória do São Paulo contra o Bahia); o meia Alan Patrick (que fez um belo gol de falta pelo Inter contra o Vitória); e o goleiro João Ricardo (destaque na vitória sobre o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul).

A seleção da 32ª rodada ficou assim: João Ricardo (Fortaleza), Matheuzinho (Corinthians), Kuscevic (Fortaleza), Rogel (Internacional) e Lucas Esteves (Vitória); Luiz Gustavo (São Paulo), Savarino (Botafogo), Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional); Wellington Rato (São Paulo) e Wesley (Internacional). Técnico: Ramón Díaz (Corinthians)

Seleção da 32ª rodada do ESPN Bola de Prata Aposta Ganha 2024 ESPN

O prêmio ESPN Bola de Prata terá uma novidade em 2024. Diferentemente dos últimos anos, quando a seleção do campeonato era formada no esquema 4-4-2, este ano a seleção dos melhores será mais flexível do meio para frente.

Atrás, serão premiados o melhor goleiro, os dois melhores zagueiros e os dois laterais (direito e esquerdo). Nas outras seis vagas do time ideal, teremos obrigatoriamente um volante, um meia e um atacante.

Já os outros três jogadores que entrarão na seleção serão aqueles com as maiores médias, independentemente da posição. Porém, com o limite máximo de três jogador por posição. Assim, poderemos ter, por exemplo, três volantes, dois meias e um atacante, ou um volante, dois meias e três atacantes. A cada rodada, o esquema da seleção poderá variar.

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

Hugo Souza durante jogo entre Corinthians e Cuiabá, pelo Brasileirão Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Melhores de cada rodada no prêmio Bola de Prata ESPN 2024: