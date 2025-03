OBRIGADO DE AVISO COM AS CURDOS MULHOS ALIANÇA REGIAL – DW – 12/03/2025

As mudanças políticas da Síria continuam a correr em um bom clipe.

Essa semana, Síria O presidente interino Ahmed Al-Sharaa assinou um acordo de cessar-fogo com a autoridade liderada por curdos, as forças democráticas sírias, no nordeste do país.

O acordo marca o fim das hostilidades entre as forças sírias apoiadas por turco e as forças curdas apoiadas pelos EUA.

Ele também descreve a fusão das forças curdas no exército sírio, que tem sido um obstáculo importante desde que al-Sharaa anunciou a dissolução de todas as forças armadas na Síria, incluindo sua própria milícia islâmica Hayat Tahrir al-Sham, ou Htsa favor de uma nova força síria unificada.

Além disso, ele traz cerca de 30% da área anteriormente controlada pela curda na fronteira com o Iraque e a Turquia sob o controle do governo central.

“O acordo entre Damasco e as forças democráticas sírias curdas é um grande passo para reunir a Síria”, disse à DW Nanar Hawach, analista sênior da Síria no Grupo Internacional de Crise da Organização de Prevenção de Conflitos.

“No entanto, o Tempo do negócio também é importante “, acrescentou.

“Não apenas Israel foi intervindo no sul da Síriaele também tentou criar uma barreira entre Damasco e minorias, especialmente os curdos e o druze “, disse Hawach à DW.

“O Massacres recentes (da minoria alawita da Síria pelas forças do governo) na costa realmente pressionou para este acordo “, acrescentou.

Essa visão é ecoada por Charles Lister, membro sênior do Instituto do Oriente Médio de Washington e chefe da iniciativa da Síria do Instituto.

“O acordo estava essencialmente em cima da mesa há semanas”, disse ele durante um Briefing online na terça -feira.

Poder consolidador de Damasco, legitimidade

Chrissie Steenkamp, ​​professora associada de mudança social e política, com foco no Oriente Médio na Universidade de Oxford Brookes, no Reino Unido, não tem dúvida de que Damasco foi muito investido em conquistar o acordo com os curdos.

“O acordo representa duas vitórias para Damasco”, disse ela à DW.

“Primeiro, o governo em Damasco estabelece seu territorial e controle político bem como seu reconhecimento como governo legítimo da Síria “, disse Steenkamp.

“O segundo aspecto é a vitória econômica, pois o acordo concede a Damasco acesso às receitas de petróleo e gás no leste da Síria, o que é bastante significativo no maior esquema das coisas”.

Charles Lister concorda. “A arquitetura central do acordo é que a infraestrutura de petróleo e energia no nordeste seria entregue ao governo interino, mas com a condição de que as receitas dela sejam proporcionalmente compartilhadas com o nordeste e canalizadas para atividades e investimentos civis e humanitários no nordeste da Síria”.

Um impulso para a economia da Síria certamente está no topo da lista de prioridades para o governo interino em Damasco.

O país precisa de uma grande reconstrução após 14 anos de guerra civil, que terminou em dezembro de 2024 com a OUSTer liderada pelo HTS do presidente de ditador de longo prazo da Síria Bashar Assad.

O Aeroporto Qamishili, no noroeste da Síria, está agora novamente sob controle do governo, assim como os ricos recursos de petróleo e gás da região Imagem: Evidência Souleiman/AFP

Reconhecimento, mais autonomia para curdos

O novo acordo de referência marca uma grande mudança para os cerca de 2,5 milhões Povo curdo na Síria também.

Durante as últimas cinco décadas sob o domínio da família Assad, a maior minoria do país costumava ser marginalizada e reprimida.

Com exceção do nordeste controlado por curdos, foi proibido falar feriados curdos e curdos e muitos curdos foram privados de nacionalidade síria.

“Com o New Deal, eles estão sendo reconhecidos como um grupo étnico na Síria e prometem algum nível de autonomia em relação à sua língua e identidade”, disse Steenkamp.

Enquanto isso, uma declaração do governo também confirmou que “a comunidade curda é um componente essencial do estado sírio que garante seu direito à cidadania e a todos os seus direitos constitucionais”.

“Obviamente, isso é algo pelo qual eles (os curdos) estão lutando no Oriente Médio”, disse Steenkamp.

No entanto, os observadores também apontam que a busca curda de autoridade e o reconhecimento de sua identidade estão longe de selar com o New Deal, que deve ser implementado até o final do ano.

“Vemos um contrato -quadro, não é um acordo abrangente”, disse Charles Lister.

“Todos os detalhes sobre dissolução e integração militares, todos os acordos em torno da governança local e descentralizada, ainda precisam ser elaborados”, acrescentou.

O sentimento público favorece o acordo entre os curdos e o governo em Damasco, enquanto os sírios celebram seu povo ‘como um’ Imagem: Izettin Kasim /Picture Alliance /Anadolu

Alteração de alianças de segurança

Mas o futuro dos curdos depende de mais do que da boa vontade do governo sírio.

Durante anos, Peru tem como alvo as forças democráticas sírias lideradas por curdas no nordeste da Síria.

E Ancara considera os curdos na Síria serem afiliados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão, Pkkque a Turquia afirma ser uma organização terrorista.

Em 1º de março, o grupo anunciou um cessar -fogo que é amplamente visto como indicador para sua próxima dissolução. Por enquanto, no entanto, resta ser visto de que maneira isso afetará Curdos na Síria.

Além disso, as tropas dos EUA desempenharam um papel fundamental na segurança curda há anos, com vários milhares de tropas dos EUA treinando e apoiando forças curdas na luta contra o grupo do Estado Islâmico (IS).

Atualmente, cerca de 9.000 suspeitos de membros do Estado Islâmico são detidos nas prisões curdas.

Outros 40.000 são combatentes e suas famílias estima-se que morem em campos de detenção liderados por curdos.

Todas essas instituições agora estarão sob o controle de Damasco, embora ainda não esteja claro quanto tempo as tropas dos EUA permanecerão na Síria, dada a redefinição da política estrangeira que ocorre sob o presidente dos EUA, Donald Trump.

Nanar Hawach considera o novo acordo entre os curdos e Damasco como uma chance de um nível mais alto de cooperação em segurança na Síria.

“Damasco pode se juntar à coalizão para combater o ISIS (a organização terrorista Islâmica Estado na Síria)”, disse Hawach à DW.

Para o povo sírio e a minoria curda, enquanto isso, a esperança prevalece sobre quaisquer incertezas dos detalhes ou a implementação do New Deal.

“O fato de agora termos um contrato -quadro anunciado publicamente é obviamente realmente encorajador”, disse Charles Lister.

“Você só precisa olhar para todos os cantos da Síria ontem à noite e as celebrações que ocorreram para ver como os sírios estão desesperados para que isso funcione”, acrescentou.

Os sírios comemoram o acordo de marco com as autoridades curdas Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Editado por: Jon Shelton