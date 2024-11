Orbital ‘lindo e ambicioso’ de Samantha Harvey ganha prêmio Booker | Livros

Ella Creamer



Orbital por Samantha Harveyo único escritor britânico finalistas este anoganhou o prêmio Booker 2024, o prêmio de ficção de maior prestígio do Reino Unido.

A história de Harvey sobre seis astronautas fictícios na Estação Espacial Internacional foi escolhida “por unanimidade” como vencedora após um “dia adequado”, considerando a lista de seis finalistas, de acordo com o presidente do júri, o artista e autor Edmund de Waal. “Nossa unanimidade sobre Orbital reconhece sua beleza e ambição. Reflete a extraordinária intensidade de atenção de Harvey ao mundo precioso e precário que partilhamos”.

“Eu não esperava por isso”, disse Harvey em seu discurso de aceitação. “Disseram-nos que não podíamos usar palavrões no nosso discurso, por isso lá se vai o meu discurso. Foi apenas um palavrão 150 vezes.”

Ela passou a dedicar sua vitória àqueles que “falam a favor e não contra a Terra, a favor e não contra a dignidade de outros humanos, de outras vidas e de todas as pessoas que falam a favor, clamam e trabalham pela paz”.

Orbital por Samantha Harvey. Fotografia: Ula Soltys/Prêmio Booker/PA

Orbital, que foi publicado em novembro passado e agora está disponível em brochura, foi o livro mais vendido da lista antes do anúncio do vencedor, com 29.000 cópias vendidas no Reino Unido este ano. O livro, que acompanha seus personagens ao longo de um dia enquanto eles vivenciam 16 nasceres e 16 pores do sol, é uma “meditação finamente elaborada sobre a Terra, a beleza e a aspiração humana”, escreveu Alexandra Harris em seu livro. Revisão do guardião.

Com 136 páginas, Orbital é o segundo livro mais curto a ganhar o prêmio em sua história; tem quatro páginas a mais que Offshore, de Penelope Fitzgerald, que venceu em 1979. Questionado se a escolha do painel é um voto a favor de livros curtos, De Waal disse “absolutamente não”, acrescentando que Orbital é “o comprimento certo de livro para o que está tentando alcançar”.

Harvey disse que quase desistiu de escrever Orbital porque pensou: “Por que diabos alguém iria querer ouvir uma mulher em sua mesa em Wiltshire escrevendo sobre o espaço, imaginando como é estar no espaço, quando as pessoas realmente estiveram lá? Perdi a coragem com isso, pensei, não tenho autoridade para escrever este livro.”

Orbital era casa de apostas O favorito conjunto da William Hill para vencerjunto com Percival Everett Jamesuma reimaginação de As Aventuras de Huckleberry Finn da perspectiva do escravizado Jim. James era o favorito na Ladbrokes, e os críticos concordaram que Everett provavelmente levaria o prêmio para casa. Com Everett sendo o único homem na lista, este ano marcou a primeira vez que cinco mulheres foram selecionadas nos 55 anos de história do prêmio. Levando para casa o prêmio de £ 50.000 na noite de terça-feira, Harvey se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio em cinco anos. Questionada sobre como ela gastaria o prêmio em dinheiro, Harvey disse que precisa de uma bicicleta nova.

Harvey já havia sido indicado ao prêmio Booker em 2009 por seu romance de estreia, O deserto. Orbital é o quinto, depois de All Is Song, Dear Thief e The Western Wind. Ela também escreveu um livro de memórias sobre insônia, O desconforto sem formaque foi publicado em 2020.

Selecionado com Harvey e Everett foram Rachel Kushner para Lago da CriaçãoAnne Michaels por MantidoYael van der Wouden por A salvaguarda e Charlotte Wood por Devocional de Stone Yard.

Ao lado de De Waal no painel de jurados deste ano estavam os romancistas Sara Collins e Yiyun Li, a editora de ficção do Guardian, Justine Jordan, e o músico Nitin Sawhney. “Como juízes, estávamos determinados a encontrar um livro que nos emocionasse, um livro que tivesse amplitude e ressonância, que fossemos obrigados a partilhar”, disse De Waal. “Queríamos tudo.”

pular a promoção do boletim informativo Descubra novos livros e saiba mais sobre seus autores favoritos com nossas análises de especialistas, entrevistas e notícias. Delícias literárias entregues diretamente para você Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

“Orbital é o nosso livro”, acrescentou. “Todos e ninguém são o assunto, enquanto seis astronautas da Estação Espacial Internacional circulam pela Terra observando as passagens do clima através da fragilidade das fronteiras e dos fusos horários. Com sua linguagem de lirismo e acuidade, Harvey torna nosso mundo estranho e novo para nós.”

O vencedor foi escolhido entre 156 livros publicados entre 1 de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Para serem elegíveis, os livros deveriam ter sido escritos originalmente em inglês por um autor de qualquer nacionalidade e publicados no Reino Unido ou na Irlanda. Antes de 2014, apenas livros de escritores da Commonwealth, Irlanda e Zimbabué eram elegíveis.

Um dos jurados do ano passado, o comediante Robert Webb, classificou como “impossível” a tarefa de ler cada livro submetido, acrescentando que “você termina o máximo que puder e os outros você deixa de lado depois de uma fração respeitável, mas não revelada, ter sido ler.” No entanto, De Waal disse que os juízes deste ano “leram cada um deles na íntegra”.

No ano passado, o escritor irlandês Paul Lynch levou para casa o prêmio por seu romance distópico Canção do Profeta. Outros vencedores recentes incluem Shehan Karunatilaka, Damon Galgut e Douglas Stuart. A última vez que uma mulher foi anunciada como vencedora foi em 2019, quando Bernardine Evaristo e Margaret Atwood foram nomeadas co-vencedoras.