Os cálculos dos partidos após a eleição de 2024

Durante a Assembleia Geral do Sínodo sobre o futuro da Igreja, no Vaticano, 26 de outubro de 2024. TIZIANA FABI/AFP

A Igreja Católica declarou, sábado, 26 de outubro, deixar “abrir” a questão da ordenação de mulheres como diáconas, função anterior à do sacerdote, sem abordar a possibilidade do sacerdócio. O anúncio surge no final de uma cimeira mundial sobre o futuro da Igreja no Vaticano.

“A questão do acesso das mulheres ao ministério diaconal permanece em aberto. Este discernimento deve continuar”podemos ler no documento final aprovado pelo Papa Francisco, ao final de um mês de debates. Se “mulheres e homens têm igual dignidade como membros do povo de Deus”, “As mulheres continuam a encontrar obstáculos para alcançar maior reconhecimento” do seu papel, continua este documento de 51 páginas.

Tal como acontece com os padres, e ao contrário de outras religiões, a Igreja Católica só permite que homens sejam diáconos, um ministério que permite a celebração de baptizados, casamentos e funerais, mas não missas. “Não há razão ou obstáculo que possa impedir as mulheres de exercerem funções de liderança na Igreja”especifica o documento, sem contudo detalhar quais poderiam ser essas funções. Também não aborda a possibilidade de ordenação de mulheres sacerdotes, solicitada por numerosas associações, particularmente na Europa e na América do Norte.

O parágrafo sobre as mulheres encontra o maior número de objeções

Desde 2 de outubro, 368 pessoas – religiosos, bispos e leigos, incluindo mulheres – de cerca de uma centena de países debateram a portas fechadas no Vaticano durante a assembleia geral do Sínodo sobre o futuro da Igreja, que já se reuniu pela primeira vez. vez em outubro de 2023. Entre os 155 parágrafos, o parágrafo sobre as mulheres é o que encontrou mais objeções, com 97 votos contra e 258 a favor.

O documento propõe também uma reorganização da formação dos padres, maior envolvimento dos leigos, inclusive na seleção dos bispos, mas não faz propostas sobre o acolhimento dos fiéis LGBT+.

O sínodo é um órgão consultivo que entrega as suas conclusões ao papa, que tem a palavra final sobre possíveis reformas doutrinárias. Mas, numa rara ocorrência, este último anunciou no sábado que estava adotando diretamente as propostas da assembleia, dando-lhes valor oficial.

“Não pretendo publicar uma “exortação apostólica”, basta o que aprovamos. No documento já existem indicações muito concretas que podem servir de guia para a missão das igrejas, nos diferentes continentes, nos diferentes contextos”.declarou Francisco no encerramento da assembleia na noite de sábado.

Resultado de uma consulta a católicos de todo o mundo desde 2021, esta décima sexta assembleia geral do Sínodo caracterizou-se por um funcionamento mais horizontal, com a primeira participação de leigos e cerca de cinquenta mulheres, uma revolução para esta instituição criada por Paulo VI em 1965.

