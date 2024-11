os impactos do divórcio ou separação

Em um veredicto proferido esta manhã, um tribunal de apelações holandês anulou uma decisão de 2021 decisão ordenando que a gigante do petróleo e do gás Shell reduza as emissões em 45% até 2030 em relação aos níveis de 2019.

O marco inicial, julgamento judicial de maio de 2021 posteriormente apelado pela Shell – uma das maiores empresas emissoras de combustíveis fósseis do mundo – estendeu-se tanto às emissões da própria empresa como às produzidas pelas pessoas quando queimam os seus produtos, como o gás nos seus carros.

Na sua decisão inicial, o tribunal afirmou que a grande empresa de petróleo e gás deveria seguir o “acordo mundial” de que uma redução líquida de 45% nas emissões de CO2 até 2030 é necessária para cumprir a meta de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius (2,7 Fahrenheit). para evitar perigoso alterações climáticas.

“Isto aplica-se a todo o mundo, e também à Shell”, disse o juiz na altura, acrescentando que os compromissos da Shell de reduzir as emissões em 20% eram insuficientes.

A Shell recorreu rapidamente dessa decisão, argumentando que uma política eficaz, e não um litígio, ajudará a acção climática.

Durante as audiências judiciais em abril de 2024 em Haia, o advogado da Shell, Daan Lunsingh Scheurleer, disse que o caso “não tinha base legal” e “obstrui o papel que a Shell pode e quer desempenhar na transição energética”.

A Friends of the Earth Dutch (Milieudefensie) e seis outras organizações abriram um processo contra a Shell em 2019, alegando que as emissões da empresa prejudicavam os direitos fundamentais de 17.000 cidadãos holandeses ao alimentarem as alterações climáticas.

A decisão de primeira instância de 2021 foi considerada “um ponto de viragem na história” porque foi a primeira vez que um juiz “ordenou que uma grande empresa poluidora cumprisse o Acordo Climático de Paris”, disse Roger Cox, advogado da Amigos da Terra Holanda no tempo.

Shell acusada de não cumprir veredicto

A decisão de 2021 entrou em vigor imediatamente, o que significa que a Shell não deveria continuar a expandir a extração de petróleo e gás enquanto aguardava o seu recurso, disse a Friends of the Earth.

Mas um relatório divulgado pela Friends of the Earth Netherlands e pelo think tank climático Oil Change International em março de 2024 afirmou que a empresa tinha aprovado pelo menos 20 “novos ativos de extração de petróleo e gás” desde a decisão.

“A Shell continua a planear níveis de produção e investimento de petróleo e gás que minam as hipóteses mundiais de reduzir o desastre climático e são incompatíveis com a manutenção do aumento da temperatura global em 1,5ºC”, afirmaram as organizações.

Relatórios de ativistas ambientais Global Witness afirmaram que uma “parte significativa” dos gastos destinados a “soluções renováveis ​​e energéticas” em 2021 foi para “investimentos em gás destruidor do clima”.

Cerca de 1,5% das despesas totais da Shell em 2021 foram investidos em projetos de eletricidade renovável eólica e solar, de acordo com o grupo climático com sede no Reino Unido.

“É óbvio que a Shell está actualmente a aumentar as suas emissões”, Nove de Pater, cum defensor da Amigos da Terra Holanda disse à DW, referindo-se também ao “crescimento do gás”. Os compromissos de redução de emissões assumidos pela Shell foram “diluída” nos últimos anos, acrescentou ela.

Mas o chefe da Shell, Wael Sawan, refutou anteriormente as alegações de que a contabilidade das soluções de energia renovável da empresa de combustíveis fósseis é enganosa devido ao elevado componente de gás. Essa declaração veio após um Pedido de Testemunha Global que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) investigue o segmento de energias renováveis ​​da Shell.

Sawan disse em uma ligação com repórteres em 2023 que “houve um verdadeiro pivô em direção aos investimentos na transição energética”.

No seu apelo ao veredicto de Haia, a Shell também disse que estava a ser alvo injustamente, dado que as alterações climáticas são um problema global. Argumentou que estava tomando medidas para reduzir as emissões e negou ter ignorado a decisão.

A Shell disse em declarações que “investiu US$ 5,6 bilhões em soluções de baixo carbono, mais de 23% de nossos gastos totais de capital” em 2023.

O agravamento dos impactos climáticos aumenta a urgência do corte de emissões

Donald Pols, Diretor da Friends of the Earth Holanda, disse em um comunicado pouco antes do veredicto ser anunciado que os impactos climáticos eram grandes demais para serem ignorados.

“A crise climática aumentou de intensidade. Inundações, incêndios florestais, recordes de calor e outros desastres climáticos dominam as notícias. Uma coisa é certa: esta década é crucial para enfrentar as perigosas alterações climáticas”, disse Pols.

De acordo com os últimos Relatório sobre o estado do clima, publicado no primeiro dia do Cimeira climática COP29 em Baku, Azerbaijão2024 está a caminho de se tornar o ano mais quente já registrado. O relatório também mostra que 2015-2024 será a década mais quente desde que os registos começaram.

Ao mesmo tempo, cerca de 96% das empresas de petróleo e gás estão a explorar e a desenvolver novas reservas em 129 países, de acordo com dados publicados pela ONG alemã ambiental e de direitos humanos, Urgewald.

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma que não devem ser desenvolvidos novos campos de petróleo e gás ou minas de carvão se o mundo quiser atingir emissões líquidas zero até 2050 e retardar o aquecimento planetário.

Casos de litígio climático “alimentam” o debate e mais ações legais

Mas os ativistas continuam esperançosos. Mesmo que “cnosso os casos demoram muito tempo, por isso não se vê um impacto imediato”, o litígio climático é uma “parte importante da luta contra as alterações climáticas”, Nine de Pater disse à DW.

Isso porque eles “ajudam a alimentar o debate sobre a responsabilidade das empresas poluidoras”, disse de Pater, acrescentando que desdee o Decisão da Shell de 2021,eRe tem beem um wave de outroeclimae caso de litígioes, incluindo na Bélgica contra a Total Energies.

“Vimos claramente que alguns dos argumentos que utilizamos no processo judicial contra a Shell foram muito úteis nestes casos”, disse de Pater.

Editado por Jennifer Collins e Tamsin Walker